26-10-2025 - 10:27 AM | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của Mai Phương Thuý bị lan truyền khiến nhiều người nhận không ra.

Mai Phương Thuý là một trong những Hoa hậu xinh đẹp và quyến rũ nhất Việt Nam, suốt nhiều năm qua luôn giữ vị thế "nữ thần nhan sắc" trong lòng công chúng. Ở tuổi ngoài 30, Hoa hậu Việt Nam vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp tri thức, kiêu sa và tự tin, hiếm có người đẹp nào vừa nổi tiếng lâu năm vừa giữ được sức hút như vậy. Thế nhưng, hình ảnh mới đây của Mai Phương Thúy lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Mai Phương Thúy xuất hiện với gương mặt mộc, mái tóc buông tự nhiên, diện áo phông đơn giản, khuôn mặt ít son phấn. Đáng nói, phần tóc của Mai Phương Thuý còn bị phát hiện đã có dấu hiệu bị bạc. Ngoài ra, nhìn vào hình ảnh này có thể thấy Mai Phương Thuý trông khá tròn trịa.

Mai Phương Thuý lộ nhan sắc khó nhận ra qua camera thường

Khi nhiều người cho rằng Mai Phương Thuý có dấu hiệu "tụt dốc" nhan sắc, thì nhiều người bênh vực đây là phiên bản rất khác của Mai Phương Thúy, giản dị, đời thường và chẳng còn bận tâm đến việc phải giữ hình tượng quá mức. Từ một người đẹp luôn xuất hiện với layout make-up chỉn chu, váy áo hàng hiệu và thần thái sang chảnh, giờ đây Mai Phương Thuý chọn cách "thả lỏng" hơn, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?- Ảnh 1.

Mai Phương Thuý trông tròn trịa hơn hẳn

Nhắc đến những nàng Hậu đình đám trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt, khán giả gần như không thể bỏ qua cái tên Mai Phương Thuý. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi, Mai Phương gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1m79 cùng hình thể gợi cảm. Nàng hậu còn được biết đến là mỹ nhân có số đo vòng 1 khủng nhất nhì Vbiz, có thời điểm chạm đến con số xấp xỉ 100cm.

Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?- Ảnh 2.

Mai Phương Thuý là mỹ nhân có body "nóng" nhất nhì Vbiz

Vóc dáng của Mai Phương Thúy cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Cô từng lao đao khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai với vòng 2 lộ ngấn mỡ, dáng ngồi vô tư đến mức để lộ khuyết điểm rõ rệt. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ bình luận, nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu "mất phong độ" so với thời đỉnh cao. Một số lần khác, Mai Phương Thúy bị chê xuống sắc khi gương mặt kém thon gọn, làn da không đều màu, cộng thêm bắp tay và vai tròn trịa. Không chỉ vậy, những hình ảnh Mai Phương Thuý bị chụp bằng camera thường nhiều lần bị nhận xét nhan sắc "lúc lên lúc xuống", khó giữ được sự ổn định.

Nói về chuyện sắc vóc thay đổi thất thường, Mai Phương Thuý từng tâm sự với chúng tôi: "Có một thời gian dài tôi không thuyết phục được bản thân bây giờ gầy đẹp để làm gì. Người nổi tiếng lên hình nhiều mới cần gầy thôi, còn ở ngoài béo một chút cũng xinh mà. Có giai đoạn tôi muốn sống với tiêu chuẩn của người không nổi tiếng, tìm mọi lý do để được ăn nhiều. Nhưng sau đó thấy chuyện béo gầy của mình lên báo nhiều quá nên tôi quyết định gầy luôn để đẹp, như vậy sẽ dập tắt hết các bàn luận. Thực ra phải chia xa đồ ăn là buồn lắm đấy, buồn lắm luôn".

Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?- Ảnh 3.
Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?- Ảnh 4.

Những năm gần đây, Mai Phương Thuý ưa chuộng phong cách giản dị, ít son phấn

Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?- Ảnh 5.

Dù lộng lẫy hay mộc mạc, Mai Phương Thuý cũng có sức hút rất riêng

Theo Hạ Anh

