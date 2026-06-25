Tôi sống một mình và đây là 11 món đồ bếp dùng gần như mỗi ngày: Nhỏ gọn, không đắt nhưng cực kỳ đáng tiền

Sống một mình có một cái hay là mọi thứ đều có thể sắp xếp theo đúng nhu cầu của bản thân. Nhưng ngược lại, nếu mua đồ bếp không khéo, căn bếp sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những món đồ to, cồng kềnh mà rất ít khi dùng tới. Sau vài năm sống một mình, tôi nhận ra những món đồ được sử dụng nhiều nhất lại thường là những thứ nhỏ gọn, đơn giản và không quá đắt tiền. Dưới đây là 11 món đồ bếp mà tôi gần như dùng mỗi ngày.

1. Nồi inox mini cho một người

Nếu chỉ nấu ăn cho một người, một chiếc nồi nhỏ thực sự tiện hơn nhiều so với những chiếc nồi cỡ lớn. Tôi thường dùng để luộc rau, nấu mì, hâm sữa hoặc nấu cháo. Kích thước nhỏ giúp nước sôi nhanh hơn, tiết kiệm điện hoặc gas hơn. Đặc biệt, trọng lượng nhẹ nên việc cầm, rửa hay cất vào tủ cũng dễ dàng hơn. Đây là kiểu món đồ nhìn đơn giản nhưng dùng rồi mới thấy tần suất xuất hiện trong bếp nhiều đến mức nào.

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2. Hộp đựng thực phẩm dung tích nhỏ

Người sống một mình thường không cần những hộp bảo quản quá lớn. Các loại hộp nhỏ rất hữu ích để đựng tỏi băm, hành phi, đồ ăn thừa, trái cây đã cắt hoặc các loại hạt ăn vặt. Khi cần mang theo đi làm cũng rất tiện. Điểm cộng là chúng giúp tủ lạnh gọn gàng hơn đáng kể.

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3. Rổ ráo nước đa năng

Ban đầu tôi mua chỉ để rửa rau quả nhưng về sau lại dùng cho rất nhiều việc khác. Ngoài việc làm ráo rau, đây cũng là nơi đựng trái cây sau khi rửa hoặc dùng như một chiếc khay đựng đồ ăn nhẹ trên bàn. Một món đồ đơn giản nhưng xuất hiện liên tục trong sinh hoạt hàng ngày.





4. Nồi cơm điện mini

Nếu sống một mình hoặc hai người, nồi cơm điện mini gần như là "chân ái". Nấu ít gạo không bị khô, không bị cháy đáy như nhiều mẫu nồi lớn. Đồng thời chiếm rất ít diện tích trên kệ bếp. Một số mẫu hiện nay còn có thể hấp rau, nấu cháo hoặc hầm canh đơn giản.





5. Hộp đựng gạo kín khí

Tôi từng nghĩ đựng gạo trong túi cũng không sao cho đến khi gặp tình trạng gạo hút ẩm và xuất hiện mọt. Từ khi chuyển sang dùng hộp kín khí, việc bảo quản gạo, đậu hoặc ngũ cốc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hộp có nắp bật giúp lấy thực phẩm nhanh và sạch sẽ hơn.





6. Kệ úp bát nhiều tầng

Với những căn bếp nhỏ, chiều ngang luôn là thứ khan hiếm. Một chiếc kệ nhiều tầng giúp tận dụng không gian theo chiều dọc, vừa để ráo nước vừa làm nơi lưu trữ bát đĩa hàng ngày. Đây là món đồ giúp mặt bếp trông gọn gàng hơn thấy rõ.





7. Thớt cỡ nhỏ

Nhiều người thích thớt lớn nhưng với nhu cầu nấu ăn hàng ngày cho một người, thớt nhỏ lại tiện hơn. Dễ rửa, dễ cất, nhẹ và không chiếm diện tích. Những mẫu có rãnh thoát nước quanh viền cũng giúp mặt bàn bớt bừa bộn khi sơ chế rau củ hoặc trái cây.





8. Nồi chưng điện mini

Tôi thường dùng để nấu chè, hầm tổ yến, chưng táo đỏ hoặc hầm canh lượng nhỏ. Điểm tôi thích nhất là phần lòng nồi có thể tháo rời để vệ sinh, đồng thời kích thước đủ nhỏ để đặt gọn trên kệ bếp.





9. Khăn lau bếp siêu thấm hút

Đây là món đồ ít được chú ý nhưng lại được sử dụng rất nhiều. Một chiếc khăn thấm hút tốt có thể xử lý nhanh nước đọng, dầu mỡ hoặc các vết bẩn trên mặt bếp. So với khăn thông thường, loại chuyên dụng giúp việc dọn dẹp nhàn hơn đáng kể.





10. Xẻng xào silicon cán dài

Sau khi chuyển sang dùng xẻng silicon, tôi gần như không quay lại dùng xẻng kim loại nữa. Chất liệu mềm giúp hạn chế làm xước chảo chống dính, đồng thời cán dài giúp tránh dầu bắn khi nấu ăn. Một món nhỏ nhưng dùng hàng ngày nên sự khác biệt rất dễ nhận ra.





11. Giá treo khăn giấy nhà bếp

Nghe có vẻ bình thường nhưng đây là món tôi thấy đáng tiền nhất trong số các phụ kiện nhỏ. Khăn giấy luôn ở đúng vị trí cần dùng, không bị ướt hay lộn xộn trên mặt bếp. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng giúp căn bếp trông ngăn nắp hơn rất nhiều.



