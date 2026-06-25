Thử tiệm cacao của sinh viên năm nhất đang gây sốt, được phong làm ông trùm marketing vì dám in mặt khắp bao bì

Trước khi nói đến hương vị, điều khiến chúng mình chú ý đầu tiên lại nằm ở chính chiếc ly trên tay. Ấn tượng đầu tiên phải nói đến những chiếc tem decal dán ly, đập vào mắt là một "bộ nhận diện thương hiệu" đúng nghĩa khi chủ quán quyết định in luôn mặt mình lên ly. Điểm đặc biệt là mỗi món sẽ có một mẫu tem riêng để phân biệt, từ màu sắc đến thiết kế đều khác nhau và độc lạ không kém.

Chi tiết này có thể khiến nhiều người bật cười trong lần đầu nhìn thấy, nhưng cũng giúp quán trở nên dễ nhớ hơn giữa hàng loạt thương hiệu đồ uống hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở một ý tưởng nhận diện thú vị thì có lẽ Cacao Minh Năm Nhất đã không được nhắc đến nhiều trên Threads. Điều khiến khách hàng tò mò và quay lại trải nghiệm vẫn nằm ở menu được xây dựng gần như hoàn toàn xoay quanh cacao.

Menu của Cacao Minh Năm Nhất không quá đồ sộ nhưng được chia thành nhiều nhóm sản phẩm rõ ràng. Có những món hướng đến người thích vị cacao nguyên bản, có những món kết hợp cùng phô mai hoặc các nguyên liệu khác nhằm tạo thêm tầng hương vị.

Để có cái nhìn tương đối toàn diện, chúng mình thử nhiều món thuộc các nhóm khác nhau gồm Choco K.O, Choco K.O 2.0, Cheese Smash, Cheese Smash 2.0, One Hit, Hít Hà và Cacao Bạc Hà. Một số ly được gọi ở mức 50% đường, số khác ở mức 70% nhằm so sánh và tìm ra mức độ phù hợp nhất với khẩu vị cá nhân.

Điều dễ nhận thấy sau những ngụm đầu tiên là cacao tại đây có hương vị khá rõ nét. Ngay cả khi giảm lượng đường, vị cacao vẫn giữ được sự hiện diện thay vì bị chìm hoàn toàn như ở một số loại đồ uống pha chế phổ thông.

Choco K.O, Choco K.O 2.0- Cacao socola bào sợi

Theo giới thiệu của quán, Choco K.O là món bán chạy nhất và phù hợp với những ai lần đầu uống cacao tại đây. Thức uống gồm nền cacao kết hợp cùng lớp kem phô mai bọt mịn phía trên và socola bào sợi.

Choco K.O

Khi thưởng thức, vị cacao hiện khá rõ nhưng không quá đắng, độ ngọt ở mức vừa phải và có thể điều chỉnh theo khẩu vị. Lớp kem cheese mang đến vị mặn nhẹ cùng độ béo vừa đủ để cân bằng tổng thể, trong khi phần socola bào sợi giúp tăng thêm kết cấu và hương thơm cho ly nước. Điểm đáng chú ý là dù có nhiều lớp topping đi kèm, vị cacao vẫn giữ được sự hiện diện tương đối rõ ràng.

Nếu Choco K.O hướng đến số đông thì Choco K.O 2.0 lại là phiên bản dành cho những người thích vị cacao nổi bật hơn. Thay vì sử dụng lớp kem phô mai như bản gốc, quán thay bằng kem cacao, khiến tổng thể thức uống trở nên đậm vị hơn. Sự khác biệt không quá lớn nhưng đủ để những người yêu cacao nhận ra ngay từ những ngụm đầu tiên.

Choco K.O 2.0

Cheese Smash và Cheese Smash 2.0 - Cacao phô mai bào sợi

Khác với Choco K.O, dòng Cheese Smash tập trung nhiều hơn vào sự kết hợp giữa cacao và phô mai. Đây cũng là một trong những nhóm sản phẩm được lựa chọn khá nhiều bởi những khách hàng thích hương vị béo đậm.

Ở phiên bản thường, lớp kem phía trên là kem phô mai mặn truyền thống. Trong khi đó, Cheese Smash 2.0 sử dụng kem phô mai cheddar với hương vị đậm hơn. Theo chia sẻ từ quán, loại phô mai được sử dụng là phô mai nhập khẩu, thường xuất hiện trong các món ăn kiểu Âu.

Cheese Smash

Cheese smash 2.0

Cả hai ly chúng mình đều gọi ở mức 50% đường nên tổng thể không tạo cảm giác quá ngọt hay ngấy. Tuy nhiên, xét trên khẩu vị cá nhân, phần kem cheese có hậu vị hơi tanh và cần một chút thời gian để làm quen. Đây có thể là điểm cộng với những người yêu thích phô mai đậm vị, nhưng cũng là yếu tố khiến dòng sản phẩm này khá kén người uống.

Dù vậy, Cheese Smash vẫn cho thấy nỗ lực của quán trong việc tạo ra những biến tấu khác nhau từ cacao. Và nếu hai dòng sản phẩm đầu tiên chủ yếu xoay quanh cacao và phô mai, thì bộ ba Signature lại là nơi quán thử nghiệm những cách kết hợp mới mẻ hơn.

Bộ ba signature one hit, hít hà, và Cacao Bạc Hà

Nếu các dòng Choco K.O và Cheese Smash chủ yếu xoay quanh sự kết hợp giữa cacao với phô mai, thì bộ ba One Hit, Hít Hà và Cacao Bạc Hà lại cho thấy nỗ lực làm mới hương vị của quán.

Trong đó, One Hit là món thể hiện rõ nhất đặc trưng của cacao nguyên bản. Không có quá nhiều thành phần đi kèm, thức uống này tập trung vào hương vị cacao thuần túy. Vị cacao khá rõ, hậu vị kéo dài và ít bị ảnh hưởng bởi các nguyên liệu khác. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn cảm nhận rõ nguyên liệu chính mà quán đang theo đuổi.

Ngược lại, Hít Hana mang đến trải nghiệm mềm mại hơn nhờ sự xuất hiện của chuối chín. Mùi chuối hiện diện vừa phải, không lấn át cacao mà chủ yếu đóng vai trò bổ sung hương thơm. Sự kết hợp này tạo cảm giác khá giống những món tráng miệng có cacao và chuối, phù hợp với những người thích đồ uống có chút hương trái cây.

Trong khi đó, Cacao Bạc Hà lại là món để lại ấn tượng rõ rệt nhất về sự khác biệt. Cảm giác mát từ bạc hà xuất hiện ngay từ ngụm đầu tiên nhưng vẫn giữ được nền cacao phía sau. Hai hương vị tưởng chừng đối lập lại kết hợp khá hài hòa, tạo nên một lựa chọn thú vị cho những ai muốn thử điều gì đó mới mẻ hơn các công thức cacao thông thường.

Sau khi trải nghiệm gần như toàn bộ những món nổi bật trong menu, chúng mình phần nào hiểu được lý do quán xuất hiện liên tục trên Threads thời gian qua.

Nhìn chung, cacao Minh Năm Nhất là một địa chỉ đáng cân nhắc đối với những ai yêu thích cacao và muốn tìm kiếm một lựa chọn khác biệt bên cạnh trà sữa hoặc cà phê. Điểm mạnh của quán nằm ở mức giá dễ tiếp cận, định hướng tập trung vào cacao nguyên chất cùng những ý tưởng sản phẩm khá riêng. Choco K.O là món dễ uống và phù hợp với đa số khách hàng, trong khi One Hit sẽ phù hợp hơn với những người muốn cảm nhận trọn vẹn hương vị cacao. Hít Hà và Cacao Bạc Hà là hai lựa chọn thú vị dành cho những ai thích trải nghiệm các cách kết hợp mới.

Ở chiều ngược lại, dòng Cheese Smash có thể sẽ khá kén người uống do hương vị phô mai đậm và hậu vị đặc trưng. Ngoài ra, menu hiện vẫn tập trung chủ yếu vào cacao nên chưa thực sự phù hợp với những người muốn có nhiều lựa chọn đồ uống khác nhau.

Không phải mọi món đều hoàn hảo hay phù hợp với tất cả khẩu vị, nhưng với mức giá dễ chịu cùng sự đầu tư vào chất lượng nguyên liệu và bản sắc riêng, đây là một địa chỉ đáng thử đối với những ai đang tò mò về cơn sốt cacao trên Threads. Và biết đâu, sau khi uống xong, bạn cũng sẽ hiểu vì sao nhiều người lại sẵn sàng rủ nhau đi trải nghiệm đến vậy.