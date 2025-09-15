Tiệm bánh chảnh nhất Thảo Điền: Mở đúng 3 ngày, giá cao, khách đông đến nỗi WEAN LE cũng phải thất thểu ra về

Những ngày gần đây, giới sành ăn đang truyền tai nhau một tiệm bánh ở Thảo Điền (cũ) thu hút hàng dài người xếp hàng đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để mua bánh. Đây chính là tiệm bánh Breadventure nằm trên con đường Đỗ Quang yên tĩnh, trong khu vực được gọi là khu nhà giàu của TP.HCM bỗng trở thành điểm hot cuối tuần khi thu hút hàng dài người xếp hàng mua bánh từ lúc tiệm mới vừa mở cửa.

Điều làm nên “độ chảnh” của Breadventure chính là lịch mở cửa khá đặc biệt: chỉ mở cửa đúng 3 ngày cuối tuần, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chính vì sự giới hạn thời gian này, cùng với độ gây tò mò của nhiều review trên mạng xã hội, tiệm nhanh chóng trở thành điểm check-in ăn uống khiến nhiều người phải tranh thủ ghé qua. Thậm chí, nhiều người còn phải bỏ cuộc giữa chừng vì thời gian chờ đợi quá lâu, đơn cử như WEAN LE và An Trương đã ghé tiệm để mua nhưng cũng đành bỏ cuộc.

WEAN LE đã ghé thăm quán nhưng cũng đành bỏ cuộc

Tuy nhiên, liệu hương vị bánh ở đây có xứng đáng để hàng dài thực khách chờ đợi hàng giờ đồng hồ hay không?

Quán nhỏ nhưng có võ, chỉ có một khoảng sân nhưng vẫn đông nghịt khách lấp đầy quán

Toạ lạc tại một con đường nhỏ tại một trong những khu vực được mệnh danh giàu nhất TP.HCM, dù không gian quán không quá rộng lớn, nhưng Breadventure vẫn thu hút một lượng lớn thực khách xếp hàng để chờ mua bánh.

Nhiều thực khách xếp hàng để vào quán

Bước vào Breadventure, thực khách sẽ cảm nhận được không gian bên trong nhà khá nhỏ, chủ yếu cho quầy order bánh, khu vực bếp được thiết kế với tông màu vàng nâu ấm áp. Điểm đặc biệt nhất của quán đó chính là không gian sân vườn nhỏ nhắn, nơi mọi người có thể ngồi lại và thưởng thức bánh. Quán tận dụng tối đa bóng mát của những tán cây xanh tươi, mang đến bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Những chiếc bàn gỗ được xếp san sát nhau, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng cũng không quá ngột ngạt.

Bên trong quán, toàn bộ chỗ ngồi đã được lấp đầy

Có thể nói, ai yêu thích một nơi thoáng mát cho ngày cuối tuần thì đây chính là một không gian vô cùng phù hợp. Đây chính là nơi vừa có bánh ngon mà còn mang đến một trải nghiệm độc đáo, khác biệt.

Tuy nhiên, vì không gian của quán khá nhỏ nên nhiều thực khách thường sẽ chọn mua mang về. Dù vậy, cảnh tượng dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vẫn diễn ra đều đặn vào mỗi cuối tuần, cho thấy sức hút khó cưỡng của tiệm bánh này. Không chỉ thực khách bản địa mà quán còn thu hút cả nhiều thực khách nước ngoài đến thưởng thức.

Phải wow vì vị bánh khá độc đáo, nhưng giá cả khiến nhiều người phải cân nhắc

Breadventure phục vụ khá nhiều loại bánh khác nhau, mỗi loại đều có một hương vị rất riêng và khá đặc trưng. Đỉnh Thế Này đã thưởng thức bánh Croissant và Madeleine của tiệm, nhìn chung bánh có hương vị khá đặc trưng khiến nhiều người nhớ ngay đến đây chính là bánh của Breadventure.

Không gian bên trong quán được thiết kế đơn giản nhưng ấm áp

Đầu tiên là bánh Croissant, đây chính là loại bánh thường được bán ở nhiều tiệm cà phê và bánh ngọt. Tuy nhiên, Croissant tại Breadventure lại có một chút nhấn nhá về hương vị khá đặc trưng khiến nhiều người nhớ ngay khi ăn miếng đầu tiên.

Croissant có hương vị khá đặc biệt

Lớp vỏ bên ngoài bánh có màu vàng nâu óng ả, khi cắn vào thực khách sẽ cảm nhận được sự giòn tan cùng hương thơm bơ đặc trưng. Lớp bánh ở bên trong khá xốp và mịn nhưng vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi lại chính là điểm nhấn đặc biệt, tạo nên hương vị riêng biệt khó nhầm lẫn của Breadventure.

Madeleine khi ăn thì có thoang thoảng vị chanh khá tươi mát

Madeleine của tiệm cũng gây ấn tượng không kém. Bánh có hình dạng vỏ sò đặc trưng và có màu vàng nhạt. Khi nếm thử, thực khách sẽ cảm nhận được ngay vị ngọt thanh cùng với hương chanh dịu mát. Điều đặc biệt là có thêm một chút chanh xay nhuyễn ẩn mình trong từng thớ bánh, làm tăng thêm sự tươi mới và độc đáo. Lớp vỏ bên ngoài hơi giòn nhẹ đối lập với sự mềm ẩm ở bên trong bánh, rất thích hợp để thưởng thức một tách cà phê hoặc trà.

Ngoài hai món này, Breadventure còn phục vụ nhiều loại bánh độc đáo như: Banana Bread, Twice Baked Pain Au Choc, Cookies,... mỗi loại đều mang một dấu ấn hương vị riêng. Tuy nhiên, giá cả có phần hơi nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của nhiều tiệm bánh khác, với mức giá từ 50 nghìn đồng đến hơn 100 nghìn đồng cho một phần bánh.

Breadventure còn phục vụ nhiều loạt bánh khác nhau

Đỉnh Thế Này gợi ý Breadventure là một địa điểm mua bánh lý tưởng dành cho những ai yêu thích hương vị độc đáo, được chăm chút tỉ mỉ và không gian thưởng thức gần gũi. Các loại bánh ở đây có hương vị khá đặc trưng, dễ hợp khẩu vị số đông. Nhưng so với nhiều tiệm bánh khác thì không gian quán khá nhỏ và thời gian chờ đợi để mua bánh khá lâu nên thực khách cũng cần cân nhắc trước khi ghé.



