Người dân TP.HCM hụt hẫng khi tiệm bánh của 1 bác sỹ dừng bán vĩnh viễn sau 21 năm

Mới đây, thương hiệu bánh gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ Bready - Bánh mì tươi chính thức dừng hoạt động sau 21 năm. Thương hiệu đăng tải bài viết chia tay tri ân khách hàng lẫn các đối tác và nhân viên trên trang cá nhân trước sự tiếc nuối của nhiều thực khách.

Tiệm Bready – Bánh mì tươi

“...Sau 21 năm đồng hành và phục vụ, chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hành trình mang tên “Bready – Bánh mì tươi” xin được chính thức khép lại từ ngày 01.10.2025

Hơn hai thập kỷ qua là một chặng đường đầy kỷ niệm, nơi Bready được sẻ chia những ổ bánh mì thơm ngon, tươi mới, và nhiều món ăn, cùng biết bao câu chuyện, nụ cười và sự gắn bó từ Quý khách hàng. Sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là nguồn động lực lớn lao giúp Bready đi đến ngày hôm nay.

Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khách hàng, đối tác, nhân viên đã góp phần viết nên hành trình 21 năm đáng nhớ này.

Dù khép lại một chặng đường, nhưng tình yêu dành cho hương vị bánh mì tươi sẽ mãi là niềm tự hào và ký ức đẹp đẽ của Bready…”.

Bài đăng chia tay của Bready khiến dân tình tiếc nuối

Sự chia tay của Bready trên thị trường F&B Việt Nam khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối, nhiều thực khách đã tranh thủ những ngày cuối để ăn bánh và ghi lại những tấm hình chụp kỷ niệm trước khi Bready chính thức dừng hoạt động. Nhiều thực khách chia sẻ vô cùng tiếc nuối khi Bready là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi sáng:

- Thời còn sinh viên đi ăn tới lúc ra trường đi làm vẫn hay ghé CN Mạc Đĩnh Chi ăn. bao nhiêu năm luôn ngon như vậy. đọc tin buồn quá

- Đã có một chặng đường 6 năm gắn bó, dự định sang năm ghé thăm chốn cũ, nhưng giờ ko còn cơ hội nữa rồi

- Hôm nay ghé mua bánh ngày cuối cho cô công chúa rất thích bánh ở đây. Tạm biệt Bánh Mì Tươi.

- Sau này thèm mùi bánh mì tươi biết làm sao đây, tiếc quá.

Nhiều thực khách tiếc nuối khi nói lời chia tay với Bready

Ghi nhận tại địa điểm vào ngày 3/10, tiệm bánh đã chính thức ngừng hoạt động, kết thúc chặng đường kéo dài 21 năm. Mặc dù đã đóng cửa, phần biển hiệu lớn, tối màu vẫn còn trên mặt tiền tòa nhà. Không gian bên trong cửa hàng vốn là nơi bày biện quầy bánh và menu, nay đã trống trải hoàn toàn. Hiện trạng cho thấy khu vực này đang được dọn dẹp và có thể là chuẩn bị cho sự thay đổi, với sự xuất hiện của cát và vật liệu xây dựng chất đống ngay phía trước.

Ghi nhận ngày 3/10, tiệm Bready đã dỡ bảng hiệu

Được biết, Bready được thành lập từ năm 2004 bởi bác sĩ Trần Quang Vinh, người từng theo học và tốt nghiệp bác sĩ chính quy nhưng khi chuẩn bị vào con đường bác sĩ thực thụ thì bất ngờ một cơ duyên khác lại tìm đến khiến cuộc đời ông rẽ sang con đường khác - kinh doanh.

Quán thường phục vụ các món bánh ngọt có hương vị vô cùng đặc biệt, Bready có thực đơn phong phú gồm các món bánh mì, spaghetti, salad, beefsteak, cơm chiên và menu nước - café đa dạng và đặc biệt, không thể không nhắc đến các món bánh nổi tiếng của Bready như Burger Đĩa bay, Phô Mai gà, Chà Bông Kẹp, … phù hợp cho mọi đối tượng.

Có thể nói, sự chia tay của Bready mang đến nhiều sự tiếc nuối đến thực khách lẫn những ai là “fan cứng” của tiệm. Nhiều thực khách vẫn mong chờ Bready sẽ trở lại vào một ngày nào đó không xa.