Từ ham tiêu tiền sang nghiện tiết kiệm, cô gái có 2,6 tỷ đồng ở tuổi 24

Từng có giai đoạn chi tiêu không kiểm soát, cứ chán là lại nghĩ đủ cách, đủ thứ để tiêu tiền nhưng giờ đây, Lydia Paternoster - Một nhân viên kế toán 24 tuổi, lại tự tin khẳng định mình là người “nghiện tiết kiệm”. Cô cho biết cảm giác hưng phấn mà việc tiết kiệm mang lại còn dữ dội hơn rất nhiều so với niềm vui mua sắm trước đây.

Tiết kiệm là thói quen “gây nghiện”

Chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy tiền bạc của mình, Lydia cho biết trước kia cô gần như bị cuốn vào việc tiêu tiền. Mỗi lần mua một món đồ mới hay chi tiền cho những nhu cầu không thực sự cần thiết đều mang lại cảm giác thỏa mãn nhất thời. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cô bắt đầu nhìn nhận tiền bạc theo một cách khác và nghiêm túc xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai.

“Trước đây tôi chắc chắn là một người nghiện tiêu tiền. Nhưng ngay khi thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tiết kiệm, tôi nhận ra cảm giác đó còn gây ‘nghiện’ hơn theo một cách tích cực, vì nó đưa tôi đến gần hơn với các mục tiêu tài chính của mình” - Lydia chia sẻ.

Lydia Paternoster

Lydia là một trong số nhiều người trẻ sử dụng mạng xã hội để kể về hành trình tiết kiệm của bản thân. Thay vì khoe những món đồ đắt tiền hay lối sống xa hoa, họ chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy số dư tài khoản ngày một tăng lên, hoặc khi đạt được những cột mốc tài chính quan trọng nhờ kỷ luật chi tiêu.

Với Lydia, hành trình tiết kiệm bắt đầu từ khoảng bốn năm trước. Đây không phải là sự thay đổi diễn ra chỉ sau một đêm mà là kết quả của quá trình từng bước điều chỉnh thói quen tài chính. Cô tập trung vào việc dành ra một phần thu nhập đều đặn ngay sau mỗi kỳ nhận lương, thay vì chỉ tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu.

Hiện tại, Lydia dành tới 50% tiền lương để tiết kiệm và đầu tư. Nhờ duy trì thói quen này trong nhiều năm liên tiếp, ở tuổi 24, cô đã tích lũy được khoảng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Theo Lydia, cô và chồng đang cùng nhau tiết kiệm để chuẩn bị khoản tiền đặt cọc mua nhà. Điều đáng chú ý là dù thu nhập hiện tại đã cao hơn nhiều so với trước đây, cô vẫn duy trì mức sống như cũ. Thay vì nâng cấp mọi thứ khi thu nhập tăng, Lydia chủ động giữ nguyên các thói quen chi tiêu cũ để dành phần chênh lệch cho các mục tiêu dài hạn.

Cô cho biết mình vẫn đang sử dụng chiếc iPhone 12 và vẫn lái một chiếc ô tô cũ mua cách đây nhiều năm. Theo Lydia, việc kiếm được nhiều tiền hơn không đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều hơn. Những nguyên tắc tài chính mà cô đặt ra cho bản thân vẫn được giữ nguyên bất kể thu nhập tăng lên bao nhiêu.

Lydia nói rằng cô không muốn rơi vào tình trạng lạm phát lối sống - điều mà nhiều người thường gặp phải khi sự nghiệp phát triển. Thay vì dành tiền cho những món đồ mới hay những khoản chi không cần thiết, cô tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Mục tiêu rõ ràng khiến việc tiết kiệm có thêm động lực

Các chuyên gia tài chính cho rằng bí quyết giúp duy trì thói quen tiết kiệm một cách lành mạnh là gắn nó với những mục tiêu cụ thể. Khi một người biết rõ mình đang tiết kiệm vì điều gì, họ sẽ có động lực để tiếp tục ngay cả trong những giai đoạn khó khăn hoặc cảm thấy muốn từ bỏ.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tài chính Farnoosh Torabi nhận định rằng việc gắn mục tiêu tiết kiệm với một ý nghĩa thực sự quan trọng sẽ giúp mọi người kiên trì hơn. Theo bà, sẽ có những lúc ai cũng cảm thấy nản lòng hoặc muốn chi tiêu cho những niềm vui trước mắt. Người có mục tiêu rõ ràng mới là người chiến thắng được cám dỗ chi tiêu đó.

Đối với Lydia, ngôi nhà tương lai không phải là mục tiêu duy nhất. Cô còn mong muốn được đi du lịch nhiều hơn và nghỉ hưu sớm. Chính những mục tiêu này khiến việc tiết kiệm trở nên thú vị thay vì nhàm chán. Mỗi khoản tiền được giữ lại hôm nay đều là một bước tiến gần hơn tới cuộc sống mà cô mong muốn trong tương lai.

Cô thừa nhận cảm giác nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư tăng lên theo thời gian mang lại sự hào hứng đặc biệt. Theo Lydia, việc chứng kiến giá trị tài sản của mình ngày càng lớn hơn tạo ra cảm giác thỏa mãn không kém, thậm chí còn lớn hơn cảm giác khi mua sắm.

“Mỗi lần kiểm tra tài khoản ngân hàng hay tài khoản đầu tư và nhìn thấy những con số tiếp tục tăng lên, tôi thực sự cảm thấy rất cuốn hút. Thành thật mà nói, cảm giác nhìn số dư tăng dần rất dễ gây nghiện. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời”.

Với Lydia Paternoster, chính sự thay đổi trong cách nhìn nhận tiền bạc đã biến cô từ một người thích tiêu tiền thành người say mê tiết kiệm, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc ngay từ khi còn rất trẻ.

(Nguồn: ABC News)