1 tác phẩm tiếp tục trở lại sân khấu sau nhiều đêm diễn thành công: Điều gì hấp dẫn đến khiến khán giả muốn xem đi xem lại?

Giấc mơ Chí Phèo - một vở nhạc kịch Việt liên tục được công diễn tại nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam không chỉ cho thấy sức hút đặc biệt của tác phẩm, mà còn phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường nghệ thuật biểu diễn trong nước. Không đơn thuần là quyết định nối dài lịch diễn, sự trở lại của Giấc mơ Chí Phèo còn là lời đáp cho nhu cầu thưởng thức ngày càng lớn của khán giả.

Sau nhiều đêm diễn thành công, đông đảo công chúng yêu sân khấu vẫn bày tỏ mong muốn được gặp lại Chí Phèo, Thị Nở và câu chuyện giàu cảm xúc của làng Vũ Đại trên sân khấu nhạc kịch. Có người đã xem tác phẩm nhiều hơn một lần, trong khi không ít khán giả vẫn chờ cơ hội thưởng thức sau khi lỡ hẹn ở những đêm diễn trước.

Từ tác phẩm văn học kinh điển đến hiện tượng sân khấu đương đại

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Giấc mơ Chí Phèo nằm ở cách tiếp cận mới mẻ đối với một kiệt tác văn học quen thuộc. Hình tượng Chí Phèo của Nam Cao từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc biệt của văn học Việt Nam. Tuy nhiên, dưới bàn tay sáng tạo của nhạc sĩ Dương Cầm, câu chuyện ấy không chỉ dừng lại ở bi kịch của một người nông dân bị tha hóa, mà được mở rộng thành hành trình đi tìm phần người còn sót lại trong một số phận tưởng như đã bị cuộc đời chối bỏ.

Thông qua ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại, âm nhạc giàu cảm xúc, sân khấu được thiết kế công phu và những lớp tâm lý được khai thác sâu, Chí Phèo hiện lên không chỉ là gã lưu manh của làng Vũ Đại mà còn là một con người luôn khát khao được yêu thương, được thấu hiểu và được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Chính cách kể mới nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nhân văn của nguyên tác đã giúp tác phẩm chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả.

Trong bối cảnh đời sống giải trí ngày càng đa dạng, việc một vở nhạc kịch Việt có thể tạo hiệu ứng truyền miệng, giữ chân khán giả qua nhiều suất diễn và tiếp tục được mời công diễn ở một không gian nghệ thuật lớn như Nhà hát Hồ Gươm là điều không dễ. Điều đó cho thấy Giấc mơ Chí Phèo không chỉ được chú ý vì chất liệu văn học nổi tiếng, mà còn bởi bản thân tác phẩm đã tạo được đời sống riêng trên sân khấu đương đại.

Dấu ấn Dương Cầm và sự thăng hoa của dàn nghệ sĩ trẻ

Đằng sau thành công của Giấc mơ Chí Phèo là dấu ấn đậm nét của nhạc sĩ Dương Cầm – người được xem là “linh hồn” của dự án. Không chọn lối đi an toàn, anh mạnh dạn đưa một tác phẩm văn học kinh điển lên sân khấu nhạc kịch với tiêu chuẩn dàn dựng hiện đại, kết hợp giữa âm nhạc đương đại, kỹ thuật sân khấu tiên tiến và tư duy kể chuyện giàu tính điện ảnh.

Bên cạnh vai trò nhạc sĩ và đạo diễn âm nhạc, Dương Cầm còn cho thấy khả năng phát hiện, kết nối và xây dựng một tập thể nghệ sĩ đồng đều về chuyên môn, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu. Thay vì chạy theo những cái tên sẵn có, anh ưu tiên lựa chọn những nghệ sĩ phù hợp nhất với tinh thần tác phẩm, từ đó tạo nên một dàn diễn viên mang lại cảm giác thuyết phục và giàu cảm xúc.

Nhạc sĩ Dương Cầm

Một trong những lựa chọn được đánh giá thành công nhất chính là việc giao vai Chí Phèo cho nghệ sĩ Ngọc Hiếu của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng. Cơ duyên đến khi Dương Cầm tình cờ xem Ngọc Hiếu biểu diễn vai Chín Hiếc trong vở Bỉ vỏ tại một kỳ liên hoan ca múa nhạc toàn quốc. Nội lực diễn xuất, chất đời rất riêng cùng khả năng làm chủ sân khấu của nam nghệ sĩ đã để lại ấn tượng mạnh.

Ít ai biết rằng trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Ngọc Hiếu từng là kỹ sư điện. Hành trình từ công trường đến sân khấu của anh là câu chuyện đẹp về đam mê và sự bền bỉ. Có lẽ chính những trải nghiệm đời sống phong phú ấy đã mang lại cho anh chiều sâu cảm xúc để hóa thân vào Chí Phèo – một nhân vật vừa dữ dội, vừa đau đáu nỗi cô độc. Không chỉ sở hữu ngoại hình phong trần gần với hình dung của công chúng về nhân vật văn học nổi tiếng, Ngọc Hiếu còn mang đến một Chí Phèo giàu nội tâm, có sức sống và tính nhân văn rõ nét.

Để đảm nhận vai trung tâm của vở diễn, Ngọc Hiếu phải thể hiện tới 14 ca khúc với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, đồng thời đáp ứng khối lượng lớn yêu cầu về diễn xuất, hình thể và chuyển động sân khấu. Trong suốt thời lượng biểu diễn, anh liên tục chuyển đổi trạng thái tâm lý, thể hiện những giằng xé nội tâm dữ dội nhưng vẫn phải duy trì chất lượng thanh nhạc và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đó là thử thách lớn với bất kỳ nghệ sĩ nào, nhưng qua nhiều đêm diễn, Ngọc Hiếu đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với niềm tin mà Dương Cầm đặt vào.

Bên cạnh Chí Phèo, sự thăng hoa của Thái Phương trong vai Thị Nở cùng dàn nghệ sĩ trẻ của dự án cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho vở diễn. Mỗi nhân vật đều được xây dựng với cá tính riêng, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thật, gần gũi và sâu lắng.

Có nhiều lý do để lý giải vì sao Giấc mơ Chí Phèo tiếp tục được công diễn. Đó là sự kết hợp giữa một câu chuyện quen thuộc nhưng được kể bằng ngôn ngữ mới; là âm nhạc giàu cảm xúc của Dương Cầm; là những màn hóa thân đầy nội lực của dàn nghệ sĩ trẻ; là sự đầu tư nghiêm túc về âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật và kỹ thuật sân khấu theo tiêu chuẩn hiện đại.

Nhưng trên hết, sức sống của tác phẩm đến từ việc nó chạm đúng nhu cầu rất thật của khán giả hôm nay: được thưởng thức những chương trình nghệ thuật chất lượng, được đầu tư bài bản và mang trong mình giá trị nhân văn sâu sắc. Sự yêu mến và đồng hành của công chúng chính là lời giải thuyết phục nhất cho việc Giấc mơ Chí Phèo tiếp tục trở lại Nhà hát Hồ Gươm.

Hai đêm diễn ngày 16 và 17/7 tới đây vì thế không chỉ là dịp để khán giả gặp lại Chí Phèo, Thị Nở và làng Vũ Đại trên sân khấu, mà còn là cơ hội để chứng kiến hành trình tiếp tục tỏa sáng của một trong những vở nhạc kịch Việt đáng chú ý nhất hiện nay.