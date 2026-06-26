World Cup 2026 xô đổ kỷ lục, hút khách nhất lịch sử

Trận đấu giữa Ecuador và Đức tại World Cup 2026 diễn ra hôm nay (ngày 26/6) đánh dấu một cột mốc mới của giải đấu năm 2026. Trận đấu thu hút 80.663 khán giả. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026 đã đạt con số 3.605.357, chính thức lập kỷ lục mới trong lịch sử các kỳ World Cup.

Kỷ lục trước đó là 3.587.538 khán giả, được thiết lập tại World Cup 1994, cũng diễn ra trên đất Mỹ. Tuy nhiên, World Cup 2026 vẫn còn chưa kết thúc vòng bảng, đồng nghĩa lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng. Giải đấu năm nay vì thế nhiều khả năng sẽ thiết lập một cột mốc mới rất khó bị phá vỡ trong tương lai.

Tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026 đã đạt con số 3.605.357 sau trận Đức vs Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 cũng đạt tỷ lệ lấp đầy sân trung bình cao nhất lịch sử, lên tới 99,7%.

Các trận đấu trong ngày 26/6 còn lập thêm kỷ lục về lượng khán giả trong một ngày thi đấu, với tổng cộng 384.206 người đến sân theo dõi các trận diễn ra tại Philadelphia, Kansas City (bang Missouri), Arlington (bang Texas), Santa Clara (bang California) và Inglewood (bang California).

Dù vậy, kỷ lục này cũng đi kèm một số yếu tố cần lưu ý. Với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội tuyển, giải đấu đã diễn ra 56 trận tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, World Cup 1994 chỉ có 24 đội và tổng cộng 52 trận. Đến World Cup 1998, số đội được nâng lên 32, kéo theo tổng số trận tăng lên 64.

Video: Ecuador thắng Đức với tỷ số 2-1

Ngoài ra, các sân vận động tại Mỹ - nơi đăng cai phần lớn các trận đấu - có sức chứa lớn hơn đáng kể so với nhiều quốc gia từng tổ chức World Cup trước đây. Chẳng hạn, sân Lusail tại Qatar có sức chứa 88.000 chỗ, và trận chung kết World Cup 2022 đã đón tới 88.966 khán giả. Tuy nhiên, 6 trong số 8 sân của giải đấu tại Qatar chỉ có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi.

Trong khi đó, ở World Cup 2026, chỉ có 2 trong tổng số 16 sân tại Mỹ, Canada và Mexico có sức chứa vào khoảng 40.000 chỗ, gồm BMO Field ở Toronto (Canada) và Estadio Akron ở Guadalajara (Mexico). Tuy nhiên, trong số các sân tại Mỹ, chỉ có sân vận động MetLife sở hữu sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi.