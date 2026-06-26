Loại rau này chính là kho báu thực sự: Ăn nhiều vào mùa hè để thúc đẩy nhu động ruột, bổ sung canxi và tăng cường hệ miễn dịch

Đậu bắp vốn không xa lạ với mâm cơm của nhiều gia đình. Theo khoa học hiện đại, ăn đậu bắp thường xuyên cũng được ghi nhận là có lợi cho sức khỏe vì giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, béo phì,... Chất nhày trong đậu bắp là pectin và mucopolysaccharide, có tác dụng bôi trơn đường ruột, cải thiện táo bón và mụn trứng cá, đồng thời giàu canxi giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đừng vứt bỏ nó chỉ vì mùi vị. Hôm nay chúng ta cùng "điểm danh" 3 cách chế biến nhanh nhất và ngon để làm cho đậu bắp giòn, mềm, tươi và ngon, cả gia đình đều sẽ thích.

Đầu tiên hãy nói về món đậu bắp sốt nước tương và tỏi, ớt. Để làm món ăn này, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu rất đơn giản gồm: 300g đậu bắp, 5 tép tỏi, 1-2 quả ớt, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm balsamic, dầu mè, hạt mè trắng rang.

Cách làm rất đơn giản và nhanh gọn. Đậu bắp bạn rửa sạch rồi cắt bỏ phần cuống. Sau đó đun sôi nước trong nồi rồi cho đậu bắp vào luộc khoảng 5 phút, đến khi đậu bắp chuyển màu xanh đậm. Vớt đậu bắp ra và thả vào chậu nước lạnh. Sau khi đậu bắp nguội, bạn có thể chẻ đôi hoặc giữ nguyên quả rồi xếp đậu bắp lên đĩa. Để nấu nước sốt của món ăn, bạn cho tỏi băm cùng ớt vào bát. Sau đó thêm nước tương, giấm, dầu mè, khuấy đều. Rưới đều nước sốt lên đậu bắp là có thể thưởng thức. Món ăn này giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng trong chất nhầy của đậu bắp, ít chất béo, ngon miệng, đồng thời giúp giải nhiệt mùa hè, giảm táo bón, kiểm soát dầu thừa và mụn trứng cá.

Thứ 2, hãy nói về món đậu bắp xào trứng. Đậu bắp cung cấp lượng canxi thực vật gấp đôi, trong khi trứng cung cấp protein chất lượng cao. Xào trên lửa lớn giúp giảm lượng chất nhầy, tạo ra món ăn ngọt và thanh mát, rất phù hợp cho trẻ em không thích ăn rau. Để làm món ăn này bạn cần chuẩn bị 200g đậu bắp, 2 quả trứng gà, một chút gia vị, bột nêm.

Đậu bắp cần rửa sạch, cắt bỏ cuống rồi cắt miếng vừa ăn. Đập trứng vào bát, đánh tan rồi cho vào chảo nóng có chút dầu ăn, chiên đến khi đông đặc thì dùng phới đảo đều để tạo thành từng miếng trứng nhỏ. Lấy trứng ra để riêng. Thêm một chút dầu trong chảo, phi thơm chút tỏi băm rồi cho đậu bắp vào xào trên lửa lớn. Khi đậu bắp chuyển màu sậm thì nêm gia vị, bột nêm, xào đều cho ngấm. Sau đó cho trứng vào, xào đều cùng đậu bắp trong khoảng 2 phút, tắt bếp.

Hấp là một phương pháp nhẹ nhàng, không gây hại cho lá lách và dạ dày. Đậu bắp hấp sốt nước tương mỡ hành với hương thơm của tỏi trong sốt nước tương cân bằng kết cấu đặc trưng của đậu bắp, và chất nhầy trở nên mềm, mịn và dễ ăn, ngay cả đối với người có dạ dày yếu. Thêm vào đó mỡ hành beo béo xen lẫn chút vị cay của ớt tươi. Để làm món ăn thơm ngon này bạn cần chuẩn bị 200g đậu bắp, 1 quả ớt, 2 tép tỏi, 1 cây hành lá, 1.5 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh dầu hào, dầu ăn, một chút đường, 1 thìa canh tương ớt.

Đậu bắp sau khi rửa sạch thì cắt bỏ cuống rồi cho vào đĩa, rồi đem hấp trong 5 phút. Sau khi đậu bắp chín, lấy ra, rạch một đường để tách đậu bắp ra. Đặt chảo lên bếp, thêm 2 thìa mỡ heo rồi đun nóng sau đó đổ vào bát đựng hành lá thái nhỏ cùng ớt. Tiếp theo phi thơm tỏi băm rồi cho nước tương, dầu hào, tương ớt, khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện và nấu đến khi sốt sánh lại. Xếp từng miếng đậu bắp lên đĩa, rưới nước sốt rồi thêm mỡ hành lên là hoàn thành. Mùi vị ngọt thanh của đậu bắp hòa quyện với mỡ hành thơm phức làm bất cứ ai ăn đều không quên được.

Đậu bắp vào mùa vào mùa hè, vừa ngon lại vừa rẻ. Khi chế biến, nhớ ngâm đậu bắp trong thời gian ngắn và không cắt bỏ cuống trước để giữ lại các chất dinh dưỡng quý giá trong chất nhầy. Chế độ ăn nhẹ với đậu bắp qua các món ăn đơn giản có thể giúp điều hòa đường ruột và giúp bạn vượt qua mùa hè nóng ẩm một cách thoải mái.