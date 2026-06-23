5 loại rau đang vào vụ, người bán cũng thích mang về ăn

1. Rau muống

Tháng 6 là thời điểm rau muống bước vào chính vụ ở nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung. Nhờ thời tiết nắng nhiều, mưa xen kẽ và nhiệt độ cao, rau phát triển rất nhanh, thân non, lá xanh tự nhiên và ít xơ hơn so với những tháng lạnh hoặc thời điểm trái vụ. Đây cũng là lúc nguồn cung dồi dào nên giá thường ổn định, dễ mua ở hầu hết các chợ dân sinh và siêu thị. Rau muống đúng vụ thường có cọng vừa phải, phần thân giòn, lá không quá to, khi luộc vẫn giữ được màu xanh đẹp, vị ngọt và độ giòn đặc trưng. Ngoài món luộc chấm nước mắm, rau muống còn rất hợp để xào tỏi, xào thịt bò hoặc nấu canh chua - những món ăn giải nhiệt được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày hè.

Mẹo chọn : Nên ưu tiên những bó có thân thon, lá xanh vừa phải, còn nguyên ngọn, tránh loại cọng quá mập hoặc màu xanh đậm bất thường vì thường già hoặc được thúc phân để lớn nhanh.

2. Mồng tơi

Mồng tơi là loại rau gần như "đúng mùa là ngon". Lá dày, xanh bóng, thân non và ít xơ hơn so với thời điểm trái vụ. Canh mồng tơi nấu cua, nấu tôm hay đơn giản chỉ luộc chấm nước mắm đều rất được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng nhờ tính mát và dễ ăn.

Mẹo chọn: Nên chọn những bó có ngọn còn non, lá xanh vừa phải, bản lá không quá to, thân mềm và dễ bẻ. Tránh những bó có thân quá mập, lá dày bất thường hoặc đã ngả vàng vì thường là rau già, khi nấu dễ bị nhớt nhiều và kém ngọt.

3. Rau dền

Nếu mồng tơi và rau muống là những loại rau quen thuộc của mùa hè thì rau dền cũng bước vào giai đoạn ngon nhất trong năm từ khoảng tháng 5 đến tháng 8. Nhờ nguồn cung dồi dào, rau thường có giá khá mềm, lá non và vị ngọt tự nhiên, rất thích hợp để nấu canh hoặc luộc. Rau dền đỏ và rau dền xanh đều chứa nhiều nước, khi nấu chín có độ mềm vừa phải và vị thanh mát, đặc biệt được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày thời tiết oi bức. Chỉ cần nấu với tôm, thịt băm hoặc đơn giản là luộc, đây đã là món ăn giải nhiệt quen thuộc trên mâm cơm mùa hè.

Mẹo chọn: Ưu tiên những bó có ngọn non, thân nhỏ, lá còn nguyên vẹn và màu sắc tươi tự nhiên. Không nên chọn rau có thân quá già hoặc phần gốc cứng vì khi nấu dễ bị dai, mất đi vị ngọt đặc trưng của rau dền đúng vụ.

4. Bí ngòi

Bí ngòi đang bước vào thời điểm thu hoạch nhiều nên nguồn cung khá dồi dào, giá cũng dễ chịu hơn. Loại quả này có vị ngọt nhẹ, nhiều nước, phù hợp để xào thịt bò, áp chảo, nấu canh hoặc làm salad. Nên chọn những quả cầm chắc tay, vỏ nhẵn, kích thước vừa phải vì thường non và ít hạt hơn.

Mẹo chọn: Nên ưu tiên những quả có kích thước vừa phải, cầm chắc tay, vỏ xanh bóng tự nhiên và còn nguyên cuống. Bí ngòi non thường có lớp vỏ mỏng, ít hạt, khi chế biến giữ được độ giòn và vị ngọt. Không nên chọn quả quá to vì phần ruột thường nhiều hạt, thịt xốp và kém ngon hơn.

5. Cải ngọt

Tháng 6 là thời điểm cải ngọt được thu hoạch liên tục nên nguồn cung khá dồi dào, rau tươi và giá cũng dễ chịu hơn nhiều thời điểm trong năm. Cải đúng vụ thường có thân giòn, lá xanh non, vị ngọt thanh tự nhiên và ít bị đắng hay xơ. Nhờ hương vị dễ ăn, cải ngọt có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như luộc, xào tỏi, xào thịt bò, nấu canh thịt băm hoặc thả lẩu mà vẫn giữ được độ giòn và vị ngọt đặc trưng.

Mẹo chọn: Nên chọn những bó có thân vừa phải, lá xanh tươi, còn nguyên gốc và không bị dập úa. Tránh mua cải có thân quá to hoặc lá đã ngả vàng vì thường là rau già, khi chế biến dễ dai và giảm độ ngọt tự nhiên.