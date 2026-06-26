Bảo vệ 1 tòa chung cư nhặt nồi cơm điện bỏ đi, bất ngờ phát hiện nhiều vàng thỏi và nhẫn bên trong

Theo tờ The Hankyoreh, một câu chuyện ấm lòng vừa xảy ra tại Hàn Quốc khi một bảo vệ chung cư vô tình phát hiện nhiều vàng thỏi và nhẫn vàng được cất giấu trong chiếc nồi cơm điện bị bỏ tại khu vực phân loại rác. Tổng giá trị số vàng lên tới khoảng 21 triệu won (khoảng 380 triệu đồng).

Thông tin về vụ việc cũng được cảnh sát Hàn Quốc chia sẻ trên kênh YouTube chính thức.

Sự việc xảy ra vào tối 12/4 tại một khu chung cư ở phường Okpo, thành phố Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam. Trong lúc dọn dẹp khu vực tập kết rác tái chế, người bảo vệ phát hiện một chiếc nồi cơm điện bị vứt bỏ.

Khi kiểm tra, người này nhìn thấy một túi nhựa màu đen bên trong nồi. Mở túi ra, ông bất ngờ phát hiện nhiều thỏi vàng và nhẫn vàng với tổng khối lượng khoảng 25 chỉ Hàn Quốc (tương đương khoảng 125 gram), trị giá khoảng 21 triệu won.

Đối mặt với khoản tài sản có giá trị lớn, người bảo vệ không hề có ý định giữ làm của riêng. Ngay sáng hôm sau, ông mang toàn bộ số vàng đến đồn cảnh sát địa phương trình báo và nhờ lực lượng chức năng tìm chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát và tiến hành xác minh, qua đó nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc nồi cơm điện.

Kết quả điều tra cho thấy số vàng này thuộc về một người phụ nữ vừa qua đời không lâu. Khi còn sống, bà có thói quen cất giữ vàng trong nồi cơm điện. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp di vật, các thành viên trong gia đình không hề biết bên trong chiếc nồi có cất giấu tài sản quý giá nên đã vô tình mang đi vứt như rác.

Nhờ sự trung thực của người bảo vệ và quá trình xác minh của cảnh sát, chiếc nồi cơm điện cùng toàn bộ số vàng cuối cùng đã được trao trả cho gia đình, giúp họ tìm lại món quà cuối cùng mà người mẹ quá cố để lại.

Nguồn: HK01