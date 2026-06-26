Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 nơi người EQ thấp ít khi có mặt

| | Sống

EQ không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua những nơi một người chủ động xuất hiện hoặc né tránh trong cuộc sống hàng ngày.

Nhiều người nghĩ EQ (trí tuệ cảm xúc) chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc hay cư xử khéo léo. Thực tế, các nhà tâm lý học cho rằng EQ còn liên quan đến sự đồng cảm, khả năng xây dựng mối quan hệ, giải quyết xung đột và tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực.

Những người có EQ cao thường chủ động bước vào các môi trường giúp họ kết nối, lắng nghe và thấu hiểu người khác, trong khi người có EQ thấp lại có xu hướng tránh né hoặc cảm thấy không thoải mái ở những nơi đòi hỏi các kỹ năng này.

Dưới đây là 4 nơi mà người có EQ thấp thường ít xuất hiện hoặc khó duy trì sự hiện diện lâu dài.

1. Những buổi trò chuyện sâu sắc, nơi mọi người thực sự lắng nghe nhau

Không phải ai cũng thích những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ về cảm xúc, các mối quan hệ hay những vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây lại là môi trường giúp con người rèn luyện khả năng đồng cảm và thấu hiểu.

Người có EQ thấp thường gặp khó khăn khi nhận diện cảm xúc của người khác hoặc đặt mình vào vị trí của đối phương. Vì vậy, họ dễ cảm thấy mất kiên nhẫn, chuyển chủ đề hoặc chỉ tập trung nói về bản thân thay vì lắng nghe.

Ngược lại, những người có EQ cao thường biết đặt câu hỏi, lắng nghe chủ động và tạo cho người đối diện cảm giác được tôn trọng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững.

4 nơi người EQ thấp ít khi có mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ tích cực giữa trí tuệ cảm xúc và các hành vi hướng đến cộng đồng, chẳng hạn như giúp đỡ người khác hoặc tham gia hoạt động tình nguyện. Người có khả năng nhận biết và thấu hiểu cảm xúc thường dễ cảm thấy được thôi thúc bởi nhu cầu hỗ trợ những người xung quanh hơn.

Điều đó không có nghĩa cứ không đi tình nguyện là EQ thấp. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường ít hứng thú với các hoạt động đòi hỏi sự chia sẻ, hợp tác hoặc đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Trong khi đó, những môi trường cộng đồng lại là nơi người có EQ cao dễ phát huy điểm mạnh như đồng cảm, hợp tác và kết nối với nhiều nhóm người khác nhau.

3. Những cuộc đối thoại nhằm giải quyết mâu thuẫn

Khi xảy ra bất đồng, có người chọn đối diện để cùng tìm giải pháp, nhưng cũng có người chỉ muốn bỏ đi hoặc cắt đứt liên lạc.

Các nghiên cứu cho thấy trí tuệ cảm xúc có liên quan đến cách con người xử lý xung đột. Người có EQ cao thường kiểm soát cảm xúc tốt hơn, biết nhìn nhận quan điểm của đối phương và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ tập trung vào việc thắng thua.

Ngược lại, người có EQ thấp dễ phản ứng bốc đồng, công kích cá nhân hoặc né tránh hoàn toàn những cuộc trò chuyện khó khăn. Vì thế, họ thường không xuất hiện lâu trong những không gian yêu cầu đối thoại cởi mở và giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh.

4 nơi người EQ thấp ít khi có mặt- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4. Môi trường làm việc đề cao hợp tác hơn cạnh tranh cá nhân

Trong nhiều tổ chức hiện đại, thành công không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên môn mà còn dựa vào khả năng phối hợp với đồng nghiệp, thấu hiểu khách hàng và xây dựng niềm tin.

Các chuyên gia quản trị cho rằng trí tuệ cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc nhận biết tín hiệu xã hội, quản lý cảm xúc và duy trì các mối quan hệ nơi công sở. Người có EQ cao thường dễ thích nghi với các nhóm làm việc đa dạng và xây dựng mạng lưới quan hệ tích cực hơn.

Trong khi đó, người có EQ thấp có thể cảm thấy khó chịu ở những môi trường đòi hỏi liên tục phải lắng nghe, thỏa hiệp hoặc hợp tác với người khác. Họ thường thích làm việc một mình hoặc chỉ tập trung vào kết quả cá nhân.

EQ không phải bẩm sinh và hoàn toàn có thể rèn luyện

Điều quan trọng là EQ không phải một đặc điểm cố định. Khả năng lắng nghe, đồng cảm, quản lý cảm xúc hay xử lý xung đột đều có thể được cải thiện theo thời gian thông qua trải nghiệm và sự chủ động học hỏi.

Thay vì tự đánh giá mình thuộc nhóm EQ cao hay thấp, mỗi người có thể quan sát xem bản thân có đang né tránh những môi trường giúp mình kết nối với người khác hay không. Bởi đôi khi, chính những nơi khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái lại là nơi giúp trí tuệ cảm xúc trưởng thành nhanh nhất.

Người EQ thấp thường không nhận ra mình đang mắc lỗi này

PV

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
EQ thấp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 đại học vùng đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 221 Giáo sư, Phó Giáo sư, vừa vào BXH tốt nhất toàn cầu

Việt Nam có 1 đại học vùng đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 221 Giáo sư, Phó Giáo sư, vừa vào BXH tốt nhất toàn cầu Nổi bật

Cô bé nhút nhát thành thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội, đỗ 3 trường chuyên

Cô bé nhút nhát thành thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội, đỗ 3 trường chuyên Nổi bật

Kinh hoàng: Ô tô lao thẳng vào đám đông CĐV ăn mừng chiến thắng World Cup, ít nhất 17 người bị thương

Kinh hoàng: Ô tô lao thẳng vào đám đông CĐV ăn mừng chiến thắng World Cup, ít nhất 17 người bị thương

07:22 , 26/06/2026
"Siêu sao tiền đạo" Mbappé gây sốc khi tiết lộ ăn 6 bữa một ngày, trưa nào cũng phải ăn 1 món

"Siêu sao tiền đạo" Mbappé gây sốc khi tiết lộ ăn 6 bữa một ngày, trưa nào cũng phải ăn 1 món

06:12 , 26/06/2026
Cảnh báo: 5 thói xấu khi sinh hoạt "ăn mòn" mạch máu não ngày này qua ngày khác nhưng nhiều người Việt làm vô tư

Cảnh báo: 5 thói xấu khi sinh hoạt "ăn mòn" mạch máu não ngày này qua ngày khác nhưng nhiều người Việt làm vô tư

05:23 , 26/06/2026
Thông tin quan trọng trên VNeID người dân cả nước cần nắm rõ

Thông tin quan trọng trên VNeID người dân cả nước cần nắm rõ

00:21 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên