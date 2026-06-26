4 nơi người EQ thấp ít khi có mặt

Nhiều người nghĩ EQ (trí tuệ cảm xúc) chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc hay cư xử khéo léo. Thực tế, các nhà tâm lý học cho rằng EQ còn liên quan đến sự đồng cảm, khả năng xây dựng mối quan hệ, giải quyết xung đột và tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực.

Những người có EQ cao thường chủ động bước vào các môi trường giúp họ kết nối, lắng nghe và thấu hiểu người khác, trong khi người có EQ thấp lại có xu hướng tránh né hoặc cảm thấy không thoải mái ở những nơi đòi hỏi các kỹ năng này.

Dưới đây là 4 nơi mà người có EQ thấp thường ít xuất hiện hoặc khó duy trì sự hiện diện lâu dài.

1. Những buổi trò chuyện sâu sắc, nơi mọi người thực sự lắng nghe nhau

Không phải ai cũng thích những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ về cảm xúc, các mối quan hệ hay những vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây lại là môi trường giúp con người rèn luyện khả năng đồng cảm và thấu hiểu.

Người có EQ thấp thường gặp khó khăn khi nhận diện cảm xúc của người khác hoặc đặt mình vào vị trí của đối phương. Vì vậy, họ dễ cảm thấy mất kiên nhẫn, chuyển chủ đề hoặc chỉ tập trung nói về bản thân thay vì lắng nghe.

Ngược lại, những người có EQ cao thường biết đặt câu hỏi, lắng nghe chủ động và tạo cho người đối diện cảm giác được tôn trọng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Ảnh minh họa

2. Các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ tích cực giữa trí tuệ cảm xúc và các hành vi hướng đến cộng đồng, chẳng hạn như giúp đỡ người khác hoặc tham gia hoạt động tình nguyện. Người có khả năng nhận biết và thấu hiểu cảm xúc thường dễ cảm thấy được thôi thúc bởi nhu cầu hỗ trợ những người xung quanh hơn.

Điều đó không có nghĩa cứ không đi tình nguyện là EQ thấp. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường ít hứng thú với các hoạt động đòi hỏi sự chia sẻ, hợp tác hoặc đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Trong khi đó, những môi trường cộng đồng lại là nơi người có EQ cao dễ phát huy điểm mạnh như đồng cảm, hợp tác và kết nối với nhiều nhóm người khác nhau.

3. Những cuộc đối thoại nhằm giải quyết mâu thuẫn

Khi xảy ra bất đồng, có người chọn đối diện để cùng tìm giải pháp, nhưng cũng có người chỉ muốn bỏ đi hoặc cắt đứt liên lạc.

Các nghiên cứu cho thấy trí tuệ cảm xúc có liên quan đến cách con người xử lý xung đột. Người có EQ cao thường kiểm soát cảm xúc tốt hơn, biết nhìn nhận quan điểm của đối phương và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ tập trung vào việc thắng thua.

Ngược lại, người có EQ thấp dễ phản ứng bốc đồng, công kích cá nhân hoặc né tránh hoàn toàn những cuộc trò chuyện khó khăn. Vì thế, họ thường không xuất hiện lâu trong những không gian yêu cầu đối thoại cởi mở và giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh.

Ảnh minh họa

4. Môi trường làm việc đề cao hợp tác hơn cạnh tranh cá nhân

Trong nhiều tổ chức hiện đại, thành công không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên môn mà còn dựa vào khả năng phối hợp với đồng nghiệp, thấu hiểu khách hàng và xây dựng niềm tin.

Các chuyên gia quản trị cho rằng trí tuệ cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc nhận biết tín hiệu xã hội, quản lý cảm xúc và duy trì các mối quan hệ nơi công sở. Người có EQ cao thường dễ thích nghi với các nhóm làm việc đa dạng và xây dựng mạng lưới quan hệ tích cực hơn.

Trong khi đó, người có EQ thấp có thể cảm thấy khó chịu ở những môi trường đòi hỏi liên tục phải lắng nghe, thỏa hiệp hoặc hợp tác với người khác. Họ thường thích làm việc một mình hoặc chỉ tập trung vào kết quả cá nhân.

EQ không phải bẩm sinh và hoàn toàn có thể rèn luyện

Điều quan trọng là EQ không phải một đặc điểm cố định. Khả năng lắng nghe, đồng cảm, quản lý cảm xúc hay xử lý xung đột đều có thể được cải thiện theo thời gian thông qua trải nghiệm và sự chủ động học hỏi.

Thay vì tự đánh giá mình thuộc nhóm EQ cao hay thấp, mỗi người có thể quan sát xem bản thân có đang né tránh những môi trường giúp mình kết nối với người khác hay không. Bởi đôi khi, chính những nơi khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái lại là nơi giúp trí tuệ cảm xúc trưởng thành nhanh nhất.