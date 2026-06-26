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Kinh hoàng: Ô tô lao thẳng vào đám đông CĐV ăn mừng chiến thắng World Cup, ít nhất 17 người bị thương

| | Sống

Niềm vui của các CĐV Mexico sau chiến thắng 3-0 trước CH Czech tại World Cup 2026 đã biến thành cơn ác mộng khi một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào đám đông đang ăn mừng trên đường phố Cabo San Lucas.

Không khí lễ hội tại thành phố Cabo San Lucas (bang Baja California Sur, Mexico) bất ngờ chuyển sang hỗn loạn sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Mexico trước CH Czech ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 diễn ra vào sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam). Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Raul Jimenez giành ngôi nhất bảng và chính thức ghi tên mình vào vòng 1/32. Hàng nghìn người hâm mộ vì thế đã tràn xuống đường để ăn mừng chiến tích của đội chủ nhà.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 21h45 theo giờ địa phương, các CĐV tập trung kín đại lộ Lázaro Cárdenas khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Trong lúc giao thông bị ùn tắc, một chiếc ô tô màu đen bị đám đông vây quanh, nhiều người tiến sát phần đầu xe và hai bên cửa kính.

Đoạn video lan truyền cho thấy tài xế bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào đám đông người hâm mộ trước khi tìm cách bỏ chạy. Chiếc xe chỉ đi được vài mét thì mất lái, lao lệch sang trái và dừng lại khi nhiều CĐV lập tức đuổi theo.

Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 17 người bị thương trong vụ việc. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện bằng bốn xe cứu thương, song hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe.

Lực lượng an toàn công cộng, cứu hỏa và bảo vệ dân sự nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tài xế cũng bị bắt giữ ngay sau vụ việc. Ông Alberto Rentería Santana, Tổng thư ký Hội đồng thành phố Los Cabos, xác nhận nhà chức trách đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Mexico phát đi thông báo bày tỏ sự tiếc nuối: "Liên đoàn Bóng đá Mexico vô cùng lấy làm tiếc về sự cố xảy ra trong lúc người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia. Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục. Chúng tôi tin tưởng các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng làm rõ vụ việc và xác định trách nhiệm của các bên liên quan".

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều người chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe lao vào đám đông. Từ một đêm hội bóng đá, đường phố Cabo San Lucas chỉ trong ít giây đã biến thành hiện trường hỗn loạn với tiếng la hét, người bị thương nằm trên mặt đường và lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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