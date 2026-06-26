"Siêu sao tiền đạo" Mbappé gây sốc khi tiết lộ ăn 6 bữa một ngày, trưa nào cũng phải ăn 1 món

Cú đúp trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Pháp trước Senegal tại World Cup 2026 không chỉ giúp Kylian Mbappé đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất của Les Bleus, mà còn một lần nữa cho thấy nền tảng thể chất đáng kinh ngạc của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp duy trì tốc độ bứt phá, khả năng tăng tốc và sức bền thuộc hàng đầu thế giới dù phải thi đấu với mật độ dày đặc quanh năm.

Mbappé "cháy" hết mình trong World Cup 2026

Theo nhiều chuyên gia thể thao, bên cạnh tài năng thiên bẩm, thành công của Mbappé còn đến từ sự kỷ luật trong tập luyện, nghỉ ngơi và ăn uống. Việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng hằng ngày được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp anh duy trì khối cơ săn chắc, hạn chế tích mỡ và giữ cơ thể luôn ở trạng thái sung mãn nhất để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Thực đơn 6 bữa và cơ chế điều khiển hormone sinh học

Thay vì ăn 3 bữa lớn, Mbappé chia nhỏ khẩu phần thành 6bữa trải đều từ sáng đến tối muộn. Dưới góc nhìn y học, đây là phương pháp tối ưu giúp kiểm soát ổn định hormone insulin. Khi ăn một bữa quá no, đường huyết sẽ tăng vọt và kích thích cơ thể tiết ra một lượng lớn insulin để hạ đường, vô tình chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ bụng. Việc chia nhỏ khẩu phần giúp đường huyết luôn đi theo một đường thẳng ổn định và ngăn chặn hoàn toàn cơ chế tích mỡ này.

Cơ chế ăn nhẹ nhiều lần ép hệ trao đổi chất của cơ thể phải hoạt động liên tục suốt 24 giờ. Hệ tiêu hóa làm việc đều đặn ở cường độ vừa phải sẽ tạo ra hiệu ứng nhiệt của thực phẩm, buộc cơ thể phải tự động đốt cháy thêm calorie để tiêu hóa thức ăn. Đặc biệt, việc bổ sung đạm vào bữa xế và trước khi đi ngủ là liệu pháp ngăn chặn tình trạng dị hóa, giúp các sợi cơ liên tục được sửa chữa, phát triển ngay cả trong giấc ngủ.

Mbappé (áo trắng) ăn uống rất kỷ luật để giữ vững phong độ trên sân cỏ

Thực đơn ví dụ cụ thể trong một ngày của tiền đạo thuộc top xuất sắc nhấp thế giới này như sau:

- Bữa 1 (Bữa sáng): Trứng luộc, quả bơ (hoặc bơ hạnh nhân) và cháo yến mạch. Thực đơn này cung cấp protein tinh khiết và chất béo tốt để khởi động nguồn năng lượng, chất xơ từ yến mạch giúp giải phóng đường chậm, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột đầu ngày.

- Bữa 2 (Bữa nhẹ buổi sáng): Thanh protein giúp nạp nhanh axit amin để duy trì các khối cơ, giữ cơ thể luôn trong trạng thái đồng hóa (xây dựng cơ) và ngăn chặn cảm giác đói vặt.

- Bữa 3 (Bữa trưa): Bánh mì cuốn salad cá ngừ hoặc gà. Cá biển sâu có cấu trúc mô liên kết lỏng lẻo, giúp dạ dày dễ dàng hấp thụ chỉ trong vòng 2 tiếng, giải thoát áp lực cho hệ tiêu hóa, giữ cho dòng máu giàu oxy liên tục lưu thông lên não và các khối cơ, tránh tình trạng buồn ngủ và uể oải kinh niên sau giờ ăn trưa.

- Bữa 4 (Trà chiều): Sinh tố protein với trái cây tươi hoặc quả khô. Giúp bổ sung glycogen (năng lượng dự trữ trong cơ) từ đường tự nhiên của trái cây và cấp bù nước, vitamin để chuẩn bị cho các bài tập cường độ cao.

- Bữa 5 (Bữa tối): Thịt gà hoặc cá ăn kèm cơm gạo lứt và rau tươi: Hàm lượng chất xơ cao và tinh bột phức hợp từ gạo lứt giúp cơ thể phục hồi năng lượng bền bỉ mà hoàn toàn không gây tích tụ mỡ bụng vào ban đêm.

- Bữa 6 (Bữa khuya): Thức uống giàu protein. Đây là liệu pháp ngăn chặn tình trạng dị hóa cơ bắp (hiện tượng cơ thể tự phân hủy cơ để lấy năng lượng khi đói), giúp các sợi cơ liên tục được sửa chữa và phát triển ngay cả trong giấc ngủ.

1 món gần như nhất định phải ăn vào buổi trưa của Mbappé

Trong thực đơn một ngày được chia sẻ của tiền đạo Real Madrid, đĩa salad cá ngừ vào buổi trưa là một quy tắc bất di bất dịch. Đây là bài học dinh dưỡng cực kỳ giá trị cho dân văn phòng hoặc những người muốn duy trì sự tỉnh táo cao độ vào buổi chiều. Các loại thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, bắt dạ dày phải làm việc cật lực từ 4 đến 6 tiếng để co bóp và tiêu hóa. Quá trình này khiến dòng máu trong cơ thể tập trung toàn bộ về hệ tuần hoàn tiêu hóa, gây ra hiện tượng thiếu máu cục bộ ở não, dẫn đến những cơn buồn ngủ và uể oải kinh niên sau giờ ăn trưa.

Ngược lại, đạm từ cá biển sâu có cấu trúc mô liên kết lỏng lẻo, giúp dạ dày dễ dàng cắt nhỏ và hấp thụ chỉ trong vòng 2 tiếng. Mbappé chọn cá ngừ vào buổi trưa để giải phóng áp lực cho hệ tiêu hóa, giữ cho dòng máu giàu oxy liên tục lưu thông lên não và các khối cơ, sẵn sàng cho các bài tập cường độ cao buổi chiều. Thêm vào đó, hàm lượng axit béo Omega-3 dồi dào trong cá đóng vai trò như một chất kháng viêm tự nhiên, bảo vệ các khớp gối và tăng độ đàn hồi cho màng tế bào, giúp hệ tim mạch hoạt động bền bỉ dưới áp lực lớn.

Siêu sao của Real Madrid thường chọn ăn cá ngừ, cá hồi... vào bữa trưa

Song song với chế độ dinh dưỡng, Mbappé phải trải qua giáo án tập tạ 5 ngày một tuần với hai ngày tập chân, mông để tối ưu hóa sức bật và ba ngày tập thân trên nhằm tăng khả năng tì đè. Chưa dừng lại ở đó, anh còn có vũ khí bí mật giúp duy trì sự thăng bằng hoàn hảo khi chạy tốc độ cao là chương trình huấn luyện cơ lõi cường độ cao ít nhất 3 ngày một tuần với 7 bài tập bắt buộc như gập bụng chéo, plank nghiêng và nâng chân treo người.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà bếp và phòng gym đã biến Kylian Mbappé thành một biểu tượng về thể lực và sự dẻo dai ở tuổi 27. Với một thể trạng lý tưởng được tối ưu hóa đến từng bữa ăn, nam tiền đạo sở hữu nền tảng sức khỏe bền bỉ và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Kỷ luật thép này giúp anh duy trì sức bền dồi dào, sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn thể chất trong các trận đấu cường độ cao.

Bên cạnh chế độ ăn uống, Mbappé có lịch trình tập luyện vô cùng kỷ luật

Người bình thường có nên học theo chế độ ăn của Mbappé?

Chế độ ăn 6 bữa với cá và ức gà của Mbappé là một phương pháp khoa học, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người thường cần có sự điều chỉnh khi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Do tính chất công việc và lối sống không vậ động nhiều như vận động viên, việc nạp quá nhiều thực phẩm bổ sung protein (như thanh năng lượng hay sữa protein) mà không tập luyện cường độ cao có thể gây quá tải cho gan và thận.

Để học hỏi chế độ này một cách an toàn, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc cơ bản như:

- Ưu tiên cá vào bữa trưa: Thay thế các món thịt nhiều dầu mỡ bằng cá hấp, cá kho nhạt hoặc salad cá để giữ tinh thần tỉnh táo, nhẹ bụng cho buổi chiều làm việc.

- Thay thế tinh bột tinh luyện: Sử dụng yến mạch vào buổi sáng và cơm gạo lứt vào buổi tối giống Mbappé để kiểm soát đường huyết, tránh tích mỡ bụng.

- Chia nhỏ bữa ăn khi cần giảm cân: Nếu thường xuyên bị đói vặt dẫn đến ăn quá độ vào bữa chính, hãy chia thành 4 đến 5 bữa nhỏ với các món lành mạnh như hạt hạnh nhân, quả bơ hoặc trái cây tươi.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Express