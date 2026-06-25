Cú 'quay xe' khiến nam sinh trở thành thủ khoa trường chuyên môn Địa lý

Nguyễn Đức Khang, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) là 1 trong 15 thủ khoa lớp 10 chuyên Sở GD&ĐT Hà Nội, với tổng điểm xét 44,25 chuyên Địa lý, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bên cạnh môn chuyên, Khang đạt 26,75 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Nam sinh cũng sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và Huy chương Vàng môn tiếng Anh trong Kỳ thi Tiếng Anh quốc tế Kangaroo (IKLC).

Đêm Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả thi, em đã trải qua những giờ phút hồi hộp, lo lắng. Dù được bố động viên, nếu không đỗ, gia đình có thể học trường tư nhưng em vẫn sốt ruột đi lại liên tục trong nhà. Đến khi kết quả hiển thị trên màn hình, Khang mới vỡ òa niềm vui.

“Con hò reo vì tất cả các mục tiêu đặt ra đều đạt được, nhất là trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam với mức điểm cao”, chị Mai Thu Hà, mẹ Khang cho biết.

Nguyễn Đức Khang, Trường THCS Giảng Võ trở thành thủ khoa môn chuyên Địa lý của Hà Nội năm nay.

Cũng theo chị Hà, gia đình có truyền thống làm giáo viên nên định hướng con trở thành thầy giáo dạy Toán. Từ nhỏ, con cũng đồng ý với định hướng này, thậm chí lên kế hoạch để trở thành thầy giáo.

"Nhưng một ngày đầu năm học lớp 7, con thổ lộ: Không muốn làm giáo viên nữa mà sẽ theo đuổi một ngành thách thức hơn ở lĩnh vực kinh tế. Khi đó cả nhà đã lo lắng vì không có nền tảng, sợ con sẽ gặp khó khăn”, chị kể.

Người có ảnh hưởng lớn đến quyết định của Khang chính là chị gái, hiện là giáo viên bộ môn tiếng Anh. Nhận thấy em trai có niềm yêu thích với môn Địa lý, chị đã khuyên em theo đuổi môn học này một cách nghiêm túc. Cách dạy của thầy cô với môn học này cũng khiến con cảm thấy Địa lý không hề khô khan. Khang lại tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những câu chuyện phía sau các con số.

“Em không học theo cách ghi nhớ số liệu mà cố gắng hiểu bản chất, hiểu ý nghĩa của các con số và sử dụng tư duy logic để ghi nhớ", Khang nói.

Đặc biệt, tình yêu với môn học này càng ngày được bồi đắp qua những chuyến du lịch xuyên Việt cùng gia đình. Những dịp hè, gia đình chị Hà thường đưa con rong ruổi, khám phá các vùng đất mới và cũng chính những chuyến đi đó đã trở thành những giờ học Địa lý đặc biệt với nam sinh. Đi đến tỉnh, thành phố nào, con cũng tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, văn hóa, dân cư và thế mạnh phát triển của vùng đất đó.

“Những trải nghiệm thực tế giúp kiến thức trong sách giáo khoa trở nên sinh động, dễ hiểu, thu hút hơn rất nhiều", Khang chia sẻ.

Về bí quyết học tập, Khang thường tập trung nghe giảng và hoàn thiện bài tập trên lớp. Ngoài giờ học chính, học thêm để thi chuyên, buổi tối ở nhà em chỉ học khoảng hơn 1 giờ. Dù lớp 9 lịch học khá bận rộn nhưng em luôn biết cách tự cân bằng việc học và nghỉ ngơi. Có hôm cảm thấy mệt mỏi, thiếu ngủ con nhờ mẹ xin cô giáo cho nghỉ học buổi sáng chỉ để ngủ, nạp lại năng lượng, có tinh thần học tập hăng say ngay sau đó.

Vào trường chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Đức Khang cho biết, sẽ muốn nghiên cứu sâu hơn về cách các yếu tố địa lý tác động đến sự phát triển kinh tế để có nền tảng tốt hơn theo học các ngành liên quan đến kinh tế.

Hành trình nỗ lực bền bỉ

Cô Ngô Khánh Linh, giáo viên dạy Toán lớp 9A7, Trường THCS Giảng Võ cho biết, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Đức Khang là khả năng xây dựng kế hoạch rất cụ thể cho từng giai đoạn học tập. Em không học dàn trải hay ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc mà luôn biết xác định đâu là mục tiêu trọng tâm ở từng thời điểm để tập trung bứt phá.

“Chính vì thế, em vừa đạt thành tích cao ở môn chuyên, vừa nằm trong nhóm khoảng 2,7% học sinh Hà Nội đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay”, cô Linh nói.

Cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 đồng thời dạy bộ môn Khoa học tự nhiên của Khang chia sẻ, học trò trở thành 1 trong 15 thủ khoa đầu vào trường chuyên của Hà Nội là niềm vui, sự tự hào của thầy cô nhà trường.

Theo cô Loan, để có được điểm số 44,25 và danh hiệu thủ khoa hôm nay, Khang đã có một quá trình nỗ lực bền bỉ suốt 4 năm học dưới mái trường THCS.

Khang (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn được cô Loan (ngoài cùng bên trái) khen thưởng vì thành tích trong học tập.

Ngay từ những năm lớp 6, lớp 7, Khang học giỏi đều các môn, đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc và từng giành Huy chương vàng môn tiếng Anh trong Kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế Kangaroo (IKLC).

Điểm đáng quý ở học trò không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở phương pháp học tập khoa học, không học lệch, không học vẹt mà luôn hướng tới hiểu sâu bản chất vấn đề.

“Trong quá trình học Địa lý, em đặc biệt quan tâm đến các nội dung về Địa lý kinh tế, mối quan hệ giữa con người với tài nguyên, môi trường và dần hình thành tư duy tiếp cận các vấn đề theo hướng phát triển bền vững. Chính tư duy học tập toàn diện và nghiêm túc đã giúp Khang đạt được kết quả xứng đáng”, cô Loan nói.

Ngoài ra, cô Loan cũng nói thêm, điểm nổi bật nhất ở Khang đó là tinh thần tự học, nghị lực vươn lên. Môn Địa lý đòi hỏi người học vừa phải nhớ số liệu, vừa phải biết phân tích biểu đồ, bản đồ... Nếu không có tinh thần tự học, tự đào sâu kiến thức thì khó có thể đi đường dài được.

Từ năm lớp 8, khi tham gia đội tuyển 9 và đạt giải Nhì cấp Quận, Khang đã thể hiện một niềm say mê đặc biệt với môn học. Với những chuyên đề phức tạp, đặc biệt là các nội dung về Địa lý kinh tế hay phát triển bền vững như công nghiệp hóa, đô thị hóa, khai thác tài nguyên, em chủ động tìm tòi tài liệu, tự phân tích và đúc rút kiến thức thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của giáo viên.