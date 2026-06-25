Cô gái Phú Thọ 23 tuổi đi khám sức khỏe, phát hiện lỗ thủng 31mm trong tim: Bác sĩ cảnh báo căn bệnh âm thầm dễ dẫn đến suy tim khi còn rất trẻ

Vỏ bọc hoàn hảo của căn bệnh âm thầm

Bệnh nhân T.T.T.H (23 tuổi, quê Phú Thọ) vừa trải qua một bước ngoặt lớn của cuộc đời theo cách không ai ngờ tới. Bước vào phòng khám, H. hoàn toàn không có triệu chứng điển hình của bệnh lý tim mạch như khó thở, đau ngực hay hụt hơi. Cô chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi thoáng qua và tự lý giải do áp lực công việc của một người trẻ vừa đi làm.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim đã phơi bày một thực tế hoàn toàn khác: H. bị thông liên nhĩ lỗ thứ 2. Đáng sợ hơn, lỗ thông đã giãn rộng tới 31mm, một kích thước rất lớn đối với thể trạng một cô gái trẻ, làm giãn buồng tim phải và bắt đầu làm tăng áp lực động mạch phổi.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm) cho biết, những ca bệnh phát hiện tình cờ khi chưa có triệu chứng rõ ràng luôn là một sự may mắn lớn cho người bệnh. Tuy nhiên, sự may mắn ấy không tự nhiên đến mà nó đòi hỏi một quy trình tầm soát kỹ lưỡng cùng sự nhạy bén, kinh nghiệm dày dặn của bác sĩ lâm sàng. Nếu bỏ sót ở giai đoạn này, khi bước sang tuổi trung niên, cấu trúc tim của bệnh nhân sẽ bị phá hủy, dẫn đến suy tim rất nặng nề, việc điều trị lúc đó cực kỳ phức tạp và hiệu quả thấp.

Các bác sĩ đang cứu chữa bệnh nhân. (Ảnh: BV)

Y học hiện đại giải bài toán nhân văn cho người trẻ

Nhận định nguy cơ tổn thương tim đang tiến triển nặng, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Linh Đàm đã quyết định can thiệp ngay lập tức. Đối với một cô gái chỉ mới 23 tuổi, trước mắt là cả một tương lai dài, các bác sĩ không chỉ tính toán việc cứu chữa bệnh lý mà còn trăn trở làm sao để giữ lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân sau đại phẫu.

Ngày 24/6/2026 đã đánh dấu mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam khi tại đây, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Thay vì áp dụng phương pháp mổ mở kinh điển trước đây phải cưa dọc xương ức để lại vết sẹo dài vài chục centimet trước ngực cùng nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp tiếp cận qua các lỗ trocart siêu nhỏ ở thành ngực bên.

Việc không phải chịu một vết sẹo dài trước ngực giúp cô gái 23 tuổi giữ nguyên được sự tự tin và tính thẩm mỹ tuyệt đối. Đó là giá trị nhân văn sâu sắc mà y học hiện đại hướng tới. Kỹ thuật đỉnh cao này cũng giúp tổn thương được giải quyết triệt để, bệnh nhân ít đau, hạn chế mất máu tối đa và phục hồi rất nhanh. Ngay sau mổ, bệnh nhân được rút máy thở, tự thở bình thường và được chuyển lên phòng bệnh nội trú ngay trong sáng ngày 25/6 trong tình trạng ổn định, các chỉ số sức khỏe hoàn toàn bình thường để sớm trở lại cuộc sống thường nhật với một trái tim lành lặn.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành chia sẻ: "Tôi đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ này từ nhiều năm trước và đã được đồng nghiệp trong nước lẫn quốc tế ghi nhận. Việc thực hiện thành công kỹ thuật khó này tại Cơ sở Linh Đàm hôm nay chính là minh chứng cho sự nối tiếp và làm chủ công nghệ bài bản của đội ngũ thầy thuốc nơi đây".

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành trong ca can thiệp cứu người bệnh. (Ảnh: BV)

Lời cảnh báo từ chuyên gia: Đừng cậy trẻ mà chủ quan với "sóng ngầm"

Chia sẻ sâu hơn về ca bệnh này, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành đưa ra lời cảnh báo đầy trăn trở: "Nhiều người trẻ hiện nay thường có tâm lý chủ quan, cho rằng các bệnh lý tim mạch hiểm nghèo hay suy tim chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những dị tật tim bẩm sinh như thông liên nhĩ giống như một "làn sóng ngầm", chúng âm thầm bào mòn chức năng tim từng ngày mà không phát ra bất kỳ tín hiệu đau đớn nào ở giai đoạn đầu".

Giáo sư Thành nhấn mạnh thêm, việc cơ thể thích nghi với trạng thái thiếu hụt cơ học trong thời gian dài khiến người trẻ lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến khi các triệu chứng như khó thở, hụt hơi xuất hiện rõ rệt, tổn thương thường đã chuyển sang giai đoạn muộn, gây giãn lớn các buồng tim và tăng áp lực động mạch phổi không thể đảo ngược. Lúc này, "thời điểm vàng" để can thiệp nội soi nhẹ nhàng đã trôi qua, buộc bệnh nhân phải đối mặt với những cuộc đại phẫu nặng nề và nguy cơ suy tim không thể chữa khỏi ở tuổi trung niên.

Các bác sĩ hi vọng ca bệnh của cô gái 23 tuổi chính là một hồi chuông thức tỉnh đến tất cả mọi người. (Ảnh: BV)

Ca bệnh của cô gái 23 tuổi chính là một hồi chuông thức tỉnh. Chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ ngay cả khi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh là cách duy nhất để chúng ta kiểm soát số phận và bảo vệ cuộc sống của chính mình trước những rủi ro vô hình từ bệnh tật.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa cứu chữa cho người bệnh mà còn khẳng định phát triển mạnh mẽ của mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển nhân lực y tế tế kỹ thuật cao. Đặc biệt, thành tựu này là minh chứng sống động cho việc triển khai toàn diện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, định hướng tập trung xây dựng mô hình "Trường học - Bệnh viện" tiên tiến, đưa các công trình nghiên cứu và kỹ thuật mũi nhọn từ giảng đường ra ứng dụng trực tiếp tại các cơ sở thực hành lâm sàng. Việc làm chủ công nghệ điều trị đỉnh cao ngay tại Cơ sở Linh Đàm đã hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa năng lực thực hành của đội ngũ giảng viên - bác sĩ, đồng thời mở ra môi trường học tập thực tế chất lượng cao cho thế hệ thầy thuốc tương lai.