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Mẹo luộc thịt trắng đẹp, mềm ngọt và không bị khô

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Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp bạn có được đĩa thịt luộc trắng đẹp, thơm ngon, mềm ngọt hấp dẫn như ngoài hàng.

Thịt luộc là món ăn quen thuộc và được ưa thích trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy cách chế biến đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách luộc thịt sao cho miếng thịt trắng đẹp, chín đều, mềm ngọt và không bị khô xác.

Dưới đây là một số mẹo vặt để có thể luộc thịt trắng đẹp, ngon mềm và không bị khô.

Chọn phần thịt phù hợp

Muốn có món thịt luộc ngon, khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng. Nên ưu tiên những miếng thịt tươi, có màu hồng nhạt tự nhiên, lớp mỡ trắng trong, da mỏng và không có mùi lạ.

Đối với thịt lợn, phần ba chỉ, chân giò hoặc thịt vai là những lựa chọn được nhiều người yêu thích vì có sự cân bằng giữa nạc và mỡ. Khi luộc, thịt sẽ mềm, không bị khô và giữ được độ ngọt tự nhiên.

Tránh chọn thịt quá nạc bởi sau khi luộc dễ bị khô, dai và kém hấp dẫn.

Rửa thịt đúng cách

Để loại bỏ mùi hôi và tạp chất, nên rửa thịt dưới vòi nước sạch, sau đó chà nhẹ với muối hạt hoặc vài lát gừng đập dập.

Nếu muốn hạn chế chất bẩn và bọt bẩn bám vào thịt, có thể chần sơ thịt khoảng 2 phút trong nước sôi rồi rửa sạch trước khi luộc.

Có thể chần sơ thịt khoảng 2 phút trong nước sôi rồi rửa sạch trước khi luộc (Ảnh minh họa)

Thêm nguyên liệu giúp thịt thơm ngon hơn

Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả khi luộc thịt đó là cho vào nồi luộc vài lát gừng, một củ hành tím đập dập hoặc một nhánh hành lá.

Những nguyên liệu này không chỉ giúp khử mùi hôi của thịt mà còn làm tăng hương vị tự nhiên cho món ăn.

Ngoài ra, có thể thêm một thìa nhỏ muối vào nước luộc để thịt đậm đà hơn và giữ được màu sắc đẹp mắt.

Không nên luộc thịt quá lâu

Thời gian luộc là yếu tố quyết định độ mềm của thịt. Nhiều người nghĩ rằng luộc càng lâu thịt càng chín kỹ, nhưng thực tế điều này lại khiến thịt bị khô và mất nước. Thông thường:

  • Thịt ba chỉ: khoảng 20 – 25 phút.
  • Thịt vai: khoảng 25 – 30 phút.
  • Chân giò: khoảng 30 – 40 phút tùy kích thước.

Sau khi nước sôi, nên hạ nhỏ lửa để thịt chín từ từ. Việc đun lửa quá lớn liên tục sẽ khiến bề mặt thịt co cứng, làm giảm độ mềm ngọt.

Kiểm tra độ chín đúng cách

Để biết thịt đã chín hay chưa, có thể dùng đũa hoặc que nhọn xiên vào phần dày nhất của miếng thịt. Nếu không còn nước màu hồng chảy ra và que xiên xuyên qua dễ dàng thì thịt đã đạt yêu cầu.

Không nên cắt thử thịt trong quá trình luộc vì sẽ làm nước ngọt bên trong thoát ra ngoài, khiến thịt bị khô.

Sau khi thịt chín, vớt ngay ra tô nước đá lạnh để thịt săn chắc và tạo độ giòn (Ảnh: Gofood)

Ngâm thịt vào nước đá để da trắng đẹp

Đây là bí quyết được nhiều đầu bếp áp dụng. Sau khi thịt chín, vớt ngay ra tô nước đá lạnh hoặc nước đun sôi để nguội có vài viên đá.

Ngâm khoảng 5 – 10 phút rồi mới vớt ra để ráo.

Cách làm này giúp phần da săn lại, giữ màu trắng đẹp, không bị thâm xỉn và tạo độ giòn nhẹ hấp dẫn. Đồng thời, thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và mọng nước.

Thái thịt đúng cách

Sau khi thịt nguội bớt, nên dùng dao sắc để thái. Dao cùn dễ làm nát thớ thịt, khiến miếng thịt mất thẩm mỹ.

Khi thái, nên cắt ngang thớ thịt thành từng lát mỏng vừa phải. Cách này giúp thịt mềm hơn khi ăn và trình bày đẹp mắt trên đĩa.

Nên luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo kinh nghiệm của các đầu bếp, nên cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới đun nóng dần.

Khi nhiệt độ tăng từ từ, thịt sẽ chín đều từ ngoài vào trong, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Nếu thả thịt vào nước sôi ngay từ đầu, lớp ngoài sẽ co lại nhanh chóng, khiến phần bên trong khó chín đều.

Để có đĩa thịt luộc trắng đẹp, mềm ngọt và không bị khô, cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế đến cách luộc và làm nguội sau khi chín. Chỉ với vài mẹo đơn giản hoàn toàn có thể chế biến món thịt luộc thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình.

Luộc thịt nên thả nước lạnh hay đợi nước sôi? Chuyên gia giải đáp 1 câu khiến nhiều người lập tức thay đổi suy nghĩ

Theo Khánh Giao/VTCnews

VTCnews

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