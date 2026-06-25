Mảng xơ vữa động mạch của người phụ nữ 53 tuổi biến mất sau 1 năm, bác sĩ tấm tắc khen: “Duy trì 6 thói quen thế mà lại hay”

Bà Vương, 53 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường ở Trung Quốc, dành nhiều giờ ngồi làm việc, ít vận động, thích ăn nhiều và thường xuyên thức khuya vì các cuộc hẹn xã giao. Một năm trước, khám sức khỏe cho thấy bà có mảng xơ vữa động mạch cảnh và nồng độ lipid trong máu tăng cao nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo rằng sự phát triển tiếp tục của các mảng xơ vữa có thể gây ra nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim, và khuyến nghị bà can thiệp kịp thời.

Sau khi nhận được kết quả, bà Vương vô cùng lo lắng và từ chối dùng thuốc. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, bà đã hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt không lành mạnh, duy trì sức khỏe mạch máu tốt. Một năm sau, cuộc kiểm tra theo dõi cho thấy, điều khiến mọi người ngạc nhiên là các mảng xơ vữa động mạch của bà gần như đã biến mất hoàn toàn, và nồng độ lipid trong máu cũng trở lại bình thường.

Bác sĩ điều trị nhận xét rằng hầu hết các mảng xơ vữa mạch máu từ nhẹ đến trung bình trong thực tiễn lâm sàng đều không phải là không thể đảo ngược. Bằng cách duy trì thói quen tốt, tổn thương mạch máu có thể được phục hồi dần dần và các vấn đề về mảng xơ vữa có thể được khắc phục.

Dưới đây là 6 thói quen giúp mảng xơ vữa động mạch "mờ dần"

Nhiều trường hợp lâm sàng đã chứng minh rằng các mảng xơ vữa mạch máu từ nhẹ đến trung bình không cần phải điều trị mù quáng. Tuân thủ một chế độ sinh hoạt khoa học và thường xuyên có thể dần dần loại bỏ chất thải trong mạch máu, phục hồi thành trong của mạch máu và đảo ngược quá trình hình thành mảng xơ vữa. Sáu thói quen đơn giản và dễ thực hiện sau đây phù hợp với bất kỳ ai có mảng xơ vữa hoặc sức khỏe mạch máu chưa tối ưu.

- Chế độ ăn nhẹ, ít chất béo giúp kiểm soát "điểm khởi đầu" cho chất thải trong mạch máu: Tránh các thực phẩm nhiều dầu, nhiều muối và nhiều đường, đồng thời giảm lượng thịt mỡ, đồ chiên rán và thịt chế biến sẵn. Ăn nhiều rau xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao, ít chất béo mỗi ngày, và hạn chế lượng muối ăn hàng ngày xuống dưới 5 gram để giảm sự tích tụ lipid tại nguồn và giảm gánh nặng chuyển hóa cho mạch máu.

- Duy trì tập thể dục nhịp điệu thường xuyên giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất của mạch máu: Hãy tuân thủ tiêu chuẩn 150 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi tuần và kiên trì thực hiện 30 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc bơi lội. Tập thể dục thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, phân giải lượng mỡ thừa trong máu và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, đây là cách tự nhiên hiệu quả nhất để đảo ngược mảng xơ vữa.

- Bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu là rất quan trọng để ngăn ngừa tổn thương mạch máu: Nicotine trong thuốc lá trực tiếp gây hại cho nội mô mạch máu và đẩy nhanh quá trình lắng đọng lipid, trong khi rượu làm tăng lipid máu và huyết áp, làm trầm trọng thêm chứng xơ vữa động mạch. Cuộc sống hàng ngày nên bao gồm việc bỏ hoàn toàn thuốc lá, tránh hít phải khói thuốc thụ động và giảm thiểu uống rượu để giảm thiểu tổn thương mạch máu.

- Kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt và tránh các yếu tố góp phần gây béo phì: Béo phì là một yếu tố chính góp phần hình thành mảng bám trong mạch máu. Duy trì chỉ số BMI từ 18,5 đến 23,9. Bằng sự kết hợp giữa chế độ ăn uống và tập thể dục, bạn có thể giảm hiệu quả mức lipid trong máu, giảm sự tích tụ lipid trong mạch máu và giảm đáng kể nguy cơ mảng bám trở nên trầm trọng hơn.

- Duy trì giờ giấc ngủ đều đặn và tránh thức khuya quá lâu: Thức khuya trong thời gian dài làm rối loạn quá trình chuyển hóa lipid, tăng độ nhớt của máu và đẩy nhanh quá trình hình thành mảng xơ vữa. Hãy cố gắng ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm, đi ngủ sớm và tránh thức khuya để cho phép các mạch máu tự phục hồi hoàn toàn và ổn định môi trường mạch máu.

- Duy trì sự ổn định cảm xúc và tránh những đợt tăng huyết áp đột ngột: Lo lắng kéo dài, cáu gắt và thay đổi tâm trạng quá mức có thể dẫn đến tăng huyết áp lặp đi lặp lại, ảnh hưởng đến thành mạch máu và làm trầm trọng thêm tổn thương mảng bám. Duy trì trạng thái tinh thần bình tĩnh và thư thái mỗi ngày, đồng thời giảm thiểu những biến động cảm xúc mạnh, giúp bảo vệ sự ổn định mạch máu.

Nguồn và ảnh: Sohu