Cảnh báo: 5 thực phẩm rất giỏi "hủy hoại" mạch máu, nhiều người biết hại vẫn ăn mỗi ngày...

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe mạch máu. Bởi vì thực phẩm chúng ta tiêu thụ có thể tác động trực tiếp đến tình trạng của hệ tuần hoàn. Một chế độ ăn lành mạnh giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng cường chức năng của các tế bào nội mô và duy trì huyết áp ổn định. Ngược lại, ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng cholesterol xấu, gây viêm và tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Nếu muốn bảo vệ mạch máu và duy trì sức khỏe tổng thể, hãy "kiểm soát mồm miệng" trước 5 thực phẩm dưới đây:

1. Thực phẩm chế biến sẵn

Khoai tây chiên, bánh quy, đồ đông lạnh hay các loại thức ăn nhanh là những món ăn có mặt trong hầu hết các bữa ăn hiện đại. Sự nguy hiểm của nhóm thực phẩm này nằm ở lượng đường tinh luyện, muối ăn và chất béo chuyển hóa cực kỳ cao. Khi đi vào cơ thể, các hợp chất độc hại này sẽ tàn phá hệ trao đổi chất, gây tăng cân và béo phì cấp tính. Sự tích tụ chất béo bão hòa từ thức ăn nhanh chính là nguyên liệu chính hình thành nên các mảng bám trên thành mạch. Quá trình này diễn ra liên tục, âm thầm làm hẹp lòng mạch và thúc đẩy căn bệnh xơ vữa động mạch tiến triển rất nhanh ở người trẻ.

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2. Đồ uống có đường

Nước ngọt, nước có ga hay các loại nước giải khát chứa đường tinh luyện là tác nhân hủy hoại tế bào nội mô một cách tàn nhẫn nhất. Việc dung nạp một lượng đường quá lớn hằng ngày khiến chỉ số đường huyết trong cơ thể tăng vọt một cách đột ngột. Tình trạng này kéo dài sẽ kích hoạt hiện tượng kháng insulin và làm tổn thương cấu trúc mềm mại của mạch máu. Khi lớp tế bào nội mô bảo vệ bị phá hủy, các tạp chất trong máu sẽ dễ dàng bám dính vào bên trong lòng mạch. Chúng tạo thành những ổ viêm nhiễm cứng đầu, làm giảm khả năng đàn hồi tự nhiên của hệ tuần hoàn và đẩy nhanh tốc độ xơ vữa động mạch.

3. Thực phẩm giàu chất béo

Thịt đỏ, bơ, kem cùng các món chiên rán ngập dầu là những thực phẩm chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cực lớn. Việc tiêu thụ quá mức các loại chất béo này sẽ làm tăng đột biến nồng độ cholesterol xấu lưu thông trong máu. Các phân tử chất béo xấu này sẽ lắng đọng lại và bám chặt vào thành mạch. Chúng tạo nên các mảng xơ cứng làm cản trở trực tiếp dòng chảy của máu, gây ra hiện tượng xơ vữa động mạch cục bộ. Đáng sợ hơn, chất béo chuyển hóa còn kích thích các phản ứng viêm hệ thống, làm suy giảm chức năng nội mô nghiêm trọng mà chúng ta không thể tự nhận biết được bằng mắt thường.

4. Thực phẩm chứa quá nhiều muối

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị một người trưởng thành không nên ăn quá 5g muối hằng ngày, tương đương khoảng 2g natri. Tuy nhiên thực tế lượng ăn hằng ngày của chúng ta luôn vượt quá con số này gấp nhiều lần do thói quen ăn mặn. Muối ăn không chỉ đến từ gia vị nêm nếm mà còn ẩn nấp rất nhiều trong đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn và các món muối chua. Hàm lượng natri quá cao sẽ giữ nước lại bên trong lòng mạch, làm gia tăng áp lực chất lỏng lên thành mạch và gây cao huyết áp mãn tính. Áp lực máu quá lớn kéo dài sẽ làm rách, tổn thương tế bào nội mô và thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra mạnh mẽ hơn.

5. Bia rượu

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Nhiều người vẫn lầm tưởng việc uống một lượng nhỏ rượu bia có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tim mạch. Tuy nhiên thực tế việc lạm dụng chất cồn lại là nguyên nhân chính gây tổn thương mạch máu một cách trực tiếp. Chất cồn sau khi hấp thụ sẽ làm suy giảm chức năng của các tế bào nội mô và đẩy huyết áp tăng cao đột ngột. Đồng thời rượu bia cũng làm tăng nồng độ triglyceride trong máu một cách đáng báo động. Lượng mỡ máu này bám chặt vào thành mạch, làm xơ cứng các động mạch và kích hoạt các cơn đau tim hoặc đột quỵ phát tác.

Ăn gì để bảo vệ mạch máu?

Thực phẩm giống như "con dao hai lưỡi" với sức khỏe, mạch máu cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những thực phẩm nên tránh ăn, hạn chế vì gây hại cho mạch máu thì cũng có những món góp phần "làm sạch" mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và bồi bổ tim mạch. Ví dụ như:

- Các loại cá béo (cá hồi, cá mòi, cá trích): Nhóm cá này cung cấp hàm lượng axit béo Omega 3 dồi dào cho cơ thể. Hoạt chất này giúp giảm nồng độ triglyceride, hạ cholesterol xấu và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

- Rau xanh có màu đậm (cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ): Các loại rau này chứa nhiều vitamin K và nitrat tự nhiên. Các chất này giúp bảo vệ động mạch, giảm huyết áp và cải thiện chức năng của các tế bào nội mô.

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- Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi): Nhóm quả này rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin. Hợp chất này giúp kháng viêm mạnh mẽ, bảo vệ thành mạch khỏi sự tấn công của các gốc tự do và tăng độ đàn hồi cho mạch máu.

- Các loại hạt (hạnh nhân, hạt óc chó, hạt chia): Các loại hạt này là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin E và chất béo lành mạnh tuyệt vời. Tiêu thụ hạt hằng ngày giúp điều hòa mỡ máu và giữ cho lòng mạch luôn thông thoáng.

Tuy nhiên, để mạch máu khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tim mạch thì ăn uống lành mạnh thôi là chưa đủ. Bạn cần phải kết hợp lối sống khoa học từ nghỉ ngơi cho đến vận động, giảm áp lực tinh thần và thăm khám sức khỏe định kỳ.