Nam sinh mê Toán trở thành thủ khoa môn Vật lý trường chuyên

Ngoài ra, Xuân Tùng cũng trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên ĐH Sư phạm.

Niềm vui bất ngờ của gia đình

Chị Bùi Thị Hiếu Chung, mẹ nam sinh cho biết, gia đình luôn tin tưởng vào khả năng của con bởi trong suốt quá trình học tập và ôn thi chuyên con đã thể hiện sự quyết tâm và cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, việc trở thành thủ khoa chuyên Vật lý của Hà Nội là điều vượt ngoài mong đợi của cả nhà.

"Do đó, khi hay tin con đạt ngôi vị thủ khoa, cả gia đình và chính bản thân con đều rất bất ngờ, hạnh phúc và tự hào", chị Chung nói.

Khác với nhiều học sinh xác định mục tiêu thi chuyên ngay từ đầu cấp THCS, Xuân Tùng chỉ bắt đầu định hướng thi chuyên từ đầu năm lớp 8. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải nỗ lực nhiều hơn để theo kịp lượng kiến thức chuyên sâu mà các bạn đã được tiếp cận từ sớm.

Chia sẻ phương pháp học tập, nam sinh nói, mình luôn lưu giữ các phiếu bài tập đã làm và phân loại theo từng chuyên đề để thuận tiện tra cứu khi cần ôn tập. Bên cạnh đó, việc học nhóm và trao đổi bài với các bạn cùng ôn chuyên cũng giúp em tiếp cận được nhiều cách giải mới và mở rộng tư duy.

Mỗi khi gặp bài toán khó, em thường quay lại rà soát kiến thức nền tảng, hệ thống hóa các dạng bài đã học, tóm tắt dữ liệu đề bài rồi phân tích từng dữ kiện để tìm hướng giải quyết.

Dù môn học đam mê nhất là Toán bởi niềm say mê với tư duy logic và các con số, Xuân Tùng lại lựa chọn theo đuổi chuyên Vật lý.

"Vật lý mang đến sự tò mò đặc biệt bởi đây là môn học gắn liền với các hiện tượng trong cuộc sống hằng ngày. Việc học Vật lý giúp em lý giải được nhiều điều diễn ra xung quanh mình", nam sinh nói.

Trước khi trở thành thủ khoa chuyên Vật lý Hà Nội, Tùng đã đạt giải Nhất môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi của trường (Cầu Giấy Olympiad) và giành giải Ba học sinh giỏi cấp phường năm học 2025 - 2026.

Theo mẹ của Tùng, từ nhỏ con trai đã có tính tự giác rất cao trong học tập. Gia đình hầu như không phải kèm cặp việc học mà chỉ đồng hành, động viên và lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn của con để có định hướng.

Ngoài học tập, ở nhà em thường dành tối cuối tuần để chơi game hoặc xem các chương trình giải trí trên truyền hình.

Cùng lúc đỗ vào ba trường chuyên, trong đó thủ khoa ở ngôi trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhưng Tùng quyết định lựa chọn Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm để theo học.

Nam sinh biết nấu ăn và cắm hoa

Là giáo viên chủ nhiệm của Xuân Tùng, cô Trần Thị Nga, Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ niềm tự hào khi học trò trở thành thủ khoa.

Theo cô Nga, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Tùng không chỉ là năng lực học tập mà còn là những phẩm chất đáng quý. Em luôn hiền lành, lễ phép, khiêm tốn, có tính kỷ luật cao, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Bên cạnh thế mạnh về Vật lý, Tùng còn học tốt nhiều môn khác như Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn. Trong mắt bạn bè, em là người vui tính, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Một người bạn trong lớp từng kể với cô: "Nhờ Xuân Tùng hỗ trợ mà em đã giải được nhiều bài toán khó".

Xuân Tùng chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Nga

Không chỉ nổi bật trong học tập, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Đặc biệt, em là một học sinh khéo tay, biết nấu ăn và cắm hoa.

"Với trí tuệ, sự chăm chỉ, tính kỷ luật và một nhân cách đẹp, tôi tin rằng Xuân Tùng sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường phía trước", cô Nga nói.

Lớp 9A5 của Trường THCS Cầu Giấy năm nay trở nên đặc biệt khi cùng lúc có tới 4/15 thủ khoa đầu vào khối trường chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ngoài Xuân Tùng còn có em Đặng Huyền Anh là thủ khoa chuyên Ngữ văn với tổng điểm 43,75; em Đàm Gia Linh là thủ khoa chuyên Tiếng Anh với 45,35 điểm và em Đỗ Nguyễn Bảo Hà là thủ khoa chuyên Sinh học với 45,5 điểm.

Cả 4 học sinh đều đăng ký nguyện vọng tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Cô Nga chia sẻ, trong suốt 26 năm dạy dỗ học trò, năm nay là lần đầu tiên lớp cô chủ nhiệm có cùng lúc 4 thủ khoa và có lẽ cũng rất khó có thể lặp lại kỳ tích sau này.

"Các học trò đều rất ngoan và cố gắng, nỗ lực trong học tập. Đặc biệt, các em học tốt các môn trong suốt các năm học. Kết quả, các học sinh đều trúng tuyển 3 nguyện vọng vào trường chuyên", cô nói.