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Việt Nam có 1 đại học vừa lọt top 200 thế giới, dẫn đầu cả nước với cú bứt phá trên BXH uy tín toàn cầu

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Việt Nam có 1 đại học vừa lọt top 200 thế giới, dẫn đầu cả nước với cú bứt phá trên BXH uy tín toàn cầu

Đại học Kinh tế TP.HCM là đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng đại học bền vững - Sustainability Impact Ranking 2026.

Trong bảng xếp hạng đại học bền vững (Sustainability Impact Ranking) 2026 do Times Higher Education (THE) công bố, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là cơ sở giáo dục Việt Nam có thành tích nổi bật nhất khi lọt nhóm 101-200 thế giới, tăng mạnh so với thành tích top 301-400 của năm trước.

Đây là bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học toàn cầu dựa trên mức độ đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc như giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, việc làm và tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng… Bảng xếp hạng năm nay có hơn 1.600 trường từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ﻿Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều trường đại học khác của Việt Nam cũng lọt vào xếp hạng của THE: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (top 201-300), Đại học Phenikaa (top 401-600)...

Chia sẻ với THE, PGS.TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM) thuộc UEH, cho rằng những vấn đề như biến đổi khí hậu, quản lý chất thải hay bất bình đẳng xã hội không phải là những khái niệm xa vời tại Việt Nam mà đang hiện hữu rất rõ nét và cấp bách trong đời sống.

Theo PGS.TS Trịnh Tú Anh, bảng xếp hạng của THE xem xét cách các trường đại học đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững và gắn hoạt động đào tạo với những giá trị xã hội. Đây cũng là sứ mệnh mà nhiều trường đại học trong khu vực ASEAN đang theo đuổi.

Không chỉ ghi dấu ấn ở bảng xếp hạng phát triển bền vững, UEH còn tiếp tục khẳng định vị thế trên các bảng xếp hạng học thuật quốc tế. Theo công bố của THE Asia University Rankings 2026, trường xếp hạng 184 châu Á, dẫn đầu 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng và tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 250 đại học hàng đầu châu lục.

Trước đó, UEH cũng giữ vững vị trí trong nhóm 501+ đại học thế giới trên THE World University Rankings 2026, đồng thời lọt top 301-400 thế giới ở lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế và top 401+ ở lĩnh vực Khoa học xã hội.

Kim Linh

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