5 loại rau củ là "máy hút" cholesterol xấu: Bác sĩ khuyên giàu hay nghèo cũng nên ăn thường xuyên

Món ăn nhiều dầu mỡ hay đồ chiên rán béo ngậy, thói quen lười vận động... chính là thủ phạm âm thầm làm gia tăng lượng cholesterol xấu trong máu. Theo thời gian, chúng tạo thành các mảng xơ vữa bít tắc lòng mạch, trực tiếp dẫn đến những nguy cơ tim mạch nguy hiểm.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các liệu pháp y tế, các chuyên gia khẳng định việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ hòa tan chính là giải pháp tự nhiên nhưng hiệu quả để dọn sạch "rác" trong mạch máu.

Dưới đây là 5 loại rau củ có giá thành vô cùng bình dân nhưng hoạt động giống như những chiếc máy hút tự nhiên, liên tục sàng lọc và tống khứ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể mà bác sĩ khuyên bất kỳ ai cũng nên ăn thường xuyên:

1. Đậu bắp

Đậu bắp là loại rau có giá thành rất bình dân nhưng lại sở hữu thứ vũ khí chống mỡ máu đặc biệt nhờ lớp chất nhầy đậm đặc chứa dồi dào hợp chất mucilage và pectin.

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Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) trong các hướng dẫn về dinh dưỡng tim mạch đã chỉ ra rằng chất xơ hòa tan trong đậu bắp có khả năng liên kết mạnh mẽ với axit mật ngay tại đường ruột. Khi đi vào hệ tiêu hóa, chất nhầy này hoạt động giống như một chiếc nam châm, trói buộc các hạt mỡ tự do cùng cholesterol xấu từ thức ăn rồi đẩy thẳng ra ngoài qua đường bài tiết. Cơ chế này ngăn chặn không cho các chất béo độc hại thẩm thấu qua thành ruột để đi vào máu, bảo vệ lòng mạch luôn thông thoáng.

Cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của đậu bắp với mạch máu là luộc hoặc ngâm đậu bắp tươi cắt khúc trong nước sạch 4 - 6 tiếng rồi uống.

2. Rau mồng tơi

bình dân là thế nhưng món canh mồng tơi thanh mát của mùa hè chính là trợ thủ đắc lực của hệ tuần hoàn nhờ lượng chất xơ hòa tan dạng pectin vượt trội.

Các nghiên cứu về sinh học dinh dưỡng tại Đại học Reading (Anh) cho biết chất xơ hòa tan khi vào đến đường ruột sẽ kích thích chu trình đào thải mật. Sự gắn kết giữa pectin và axit mật buộc gan phải rút bớt nguồn cholesterol xấu đang tồn dư trong mạch máu để làm nguyên liệu tổng hợp lượng axit mật mới thay thế. Quá trình tự điều hòa này giúp làm giảm đáng kể nồng độ chất béo có hại trong huyết thanh một cách an toàn và tự nhiên.

Lưu ý nhỏ khi chế biến là nên rửa ồng tơi sạch trước khi cắt nhỏ, nấu không quá lâu với lửa lớn để giữ dinh dưỡng.

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3. Cà rốt

Cà rốt không chỉ bổ mắt nhờ giàu beta carotene, mà còn giúp dọn dẹp hệ tuần hoàn nhờ cấu trúc sợi xơ pectin đỉnh cao, cao hơn hẳn nhiều loại rau củ thông thường khác.

Trong một thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi chuyên gia y tế tại Scotland và các viện nghiên cứu tại Pháp, các tình nguyện viên được yêu cầu duy trì thói quen ăn khoảng 200g cà rốt sống mỗi ngày. Kết quả được ghi nhận sau ba tuần cho thấy lượng cholesterol xấu trong máu của các đối tượng tham gia đã giảm trung bình tới 11%.

Theo các bác sĩ tham gia nghiên cứu này, sợi xơ của cà rốt làm thay đổi tích cực hệ vi sinh vật, tăng cường khả năng bài tiết chất béo xấu trước khi chúng kịp tích tụ thành mảng xơ vữa.

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4. Bông cải xanh

Bông cải xanh luôn đứng top đầu trong danh sách các loại rau bảo vệ tim mạch tốt nhất hành tinh nhờ chứa hàm lượng lớn chất xơ và hợp chất sulforaphane đặc trưng.

Một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 12 tuần do Viện Nghiên cứu Thực phẩm Vương quốc Anh phối hợp cùng Đại học Reading thực hiện trên các tình nguyện viên cho thấy, nhóm người bổ sung 400g bông cải xanh đặc biệt giàu glucoraphanin vào chế độ ăn mỗi tuần đã giảm được tới 6% nồng độ cholesterol xấu (LDL).

Hợp chất sulforaphane được giải phóng từ loại rau này có khả năng kích hoạt các protein bảo vệ tự nhiên, giảm tình trạng viêm nhiễm mạch máu và ngăn chặn sự hình thành mảng bám.

Cách ăn bông cải xanh tốt nhất cho mạch máu là luộc nhanh với lửa lớn hoặc hấp, ép nước uống. Nhưng lưu ý cấu trúc đặc biệt của bông cải xanh rất dễ là "ổ trú ngụ" cho côn trùng, vi khuẩn, bụi bẩn nên phải rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy.

5. Cà tím

Cà tím là loại quả chứa lượng calo cực thấp nhưng lại sở hữu chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang tên Nasunin nằm tập trung ở phần vỏ màu tím đậm.

Nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Độc chất học Quốc tế chứng minh rằng các thành phần hoạt tính trong cà tím, đặc biệt là Nasunin, có nhiệm vụ thu dọn các gốc tự do và chặn đứng quá trình oxy hóa cholesterol xấu.

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Tiến sĩ Lisa Young (Mỹ) nhấn mạnh, chất béo xấu chỉ thực sự nguy hiểm khi bị oxy hóa và bám dính vào thành mạch. Khi được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa, cholesterol xấu sẽ bị mất khả năng tích tụ, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa dày đặc gây bít tắc lòng mạch.

Với cà tím, tuyệt đối không nên ăn sống, khi nấu ưu tiên các món ít gia vị và kiểm soát muối kỹ do quả này rất ngấm muối. Người bị sỏi thận, sỏi mật, bệnh lý xương khớp nghiêm trọng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

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