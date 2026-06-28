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Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc

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Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, Lionel Messi vẫn trở thành tâm điểm của trận đấu giữa Argentina và Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Trong trận đấu cuối vòng bảng World CUp 2026, HLV Lionel Scaloni quyết định để đội trưởng Argentina nghỉ ngơi sau khi La Albiceleste đã sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, khi được tung vào sân sau giờ nghỉ, Messi ngay lập tức tạo ra sự khác biệt bằng đẳng cấp của một siêu sao.

Khoảnh khắc bùng nổ đến ở phút 80 khi Argentina được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Messi tung cú cứa lòng chân trái sở trường, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Jordan. Siêu phẩm giúp Argentina ấn định chiến thắng 3-1 và cũng khiến cả khán đài vỡ òa.

Ngay sau bàn thắng, Messi dang rộng hai tay chạy về phía các đồng đội với nụ cười rạng rỡ. Tiền đạo 39 tuổi liên tục hò hét đầy cảm xúc trước khi được toàn đội ôm chúc mừng. Dù đã sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, mỗi lần ghi bàn tại World Cup vẫn mang đến cho El Pulga những cảm xúc đặc biệt.

Argentina khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và hiên ngang tiến vào vòng 1/16. Trong khi đó, những hình ảnh Messi ăn mừng đầy cảm xúc sau siêu phẩm đá phạt tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, như lời khẳng định rằng thời gian dường như vẫn chưa thể làm phai mờ sự vĩ đại của huyền thoại người Argentina.

Cùng xem những hình ảnh cực cảm xúc của Messi khi ghi siêu phẩm sút phạt giúp Argentian thắng 3-1 Jordan hôm nay (Ảnh: Getty).

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 1.

Cú đá phạt đẳng cấp của Messi mang về bàn thắng thứ 3 cho Argentina.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 2.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 3.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của El Pulga sau khi xô đổ thêm một kỷ lục World Cup.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 4.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 5.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 6.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 7.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 8.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 9.

Đồng đội lập tức vây quanh chúc mừng đội trưởng Argentina.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 10.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 11.

Messi tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một huyền thoại dù xuất phát trên ghế dự bị.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 12.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 13.

 

Ảnh: Không thể ngăn cản Messi, vào sân từ ghế dự bị cũng lập kỉ lục, ăn mừng cực cảm xúc- Ảnh 14.

Messi tươi rói khi cảm ơn CĐV đã cổ vũ Argentina trong hành trình toàn thắng vòng bảng vừa qua

 

Theo Tú

Đời sống Pháp luật

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