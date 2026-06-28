Chính thức: Xác định 32 đội chia làm 16 cặp đấu ở vòng knock-out World Cup 2026

Sau gần ba tuần tranh tài, World Cup 2026 đã hoàn tất vòng bảng và xác định đủ 32 đội giành quyền góp mặt ở vòng knock-out đầu tiên trong lịch sử giải đấu với thể thức 48 đội. Theo thể thức mới, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ bước tiếp vào vòng 1/32.

Nhóm các đội dẫn đầu bảng gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

Trong khi đó, Nam Phi, Canada, Morocco, Australia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha và Croatia giành vé với tư cách á quân các bảng đấu.

Tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất góp mặt ở vòng knock-out gồm CHDC Congo, Thụy Điển, Ecuador, Ghana, Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Senegal và Algeria. Ở lượt trận cuối bảng J, Algeria cầm hòa Áo 3-3 để giành tấm vé vớt cuối cùng, đồng thời đẩy Iran khỏi nhóm tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Việc Algeria đi tiếp cũng khép lại cuộc đua tranh vé vớt đầy kịch tính. Hàn Quốc, Iran, Scotland và Uruguay là những đội đáng chú ý phải dừng bước sau vòng bảng.

16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026

Ngay ở vòng 1/32, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn. Đương kim vô địch Argentina đối đầu hiện tượng Cape Verde, Brazil chạm trán Nhật Bản, trong khi Anh gặp CHDC Congo. Bồ Đào Nha sẽ so tài với Croatia, còn Pháp đụng độ Thụy Điển và Đức đối đầu Paraguay.

Ở các cặp đấu còn lại, Tây Ban Nha gặp Áo, Mỹ chạm trán Bosnia & Herzegovina, Bỉ đối đầu Senegal, Hà Lan gặp Morocco, Nam Phi so tài Canada, Bờ Biển Ngà chạm trán Na Uy, Mexico gặp Ecuador, Australia đối đầu Ai Cập, Thụy Sĩ gặp Algeria và Colombia so tài Ghana.

Theo lịch thi đấu, vòng 1/32 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 29/6 (giờ Việt Nam), mở đầu cho giai đoạn loại trực tiếp hứa hẹn nhiều bất ngờ.