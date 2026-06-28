6 loại cây bạn không nên chạm vào

Không gì dễ chịu hơn việc hòa mình vào thiên nhiên trong những ngày nắng đẹp. Dù là đi dạo trong rừng hay chăm sóc khu vườn trước nhà, đây đều là những cách tuyệt vời để tận hưởng một ngày thư thái.

Tuy nhiên, có một số loài cây rất phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Hầu như ai cũng biết cây tầm ma có thể gây ngứa khi chạm vào. Thế nhưng, ngoài tầm ma còn có ít nhất năm loài cây khác có thể gây phát ban, đau rát hoặc khiến bạn bị ngộ độc nếu vô tình tiếp xúc hoặc ăn phải.

Vì vậy, việc nhận biết những loài cây này và tránh tiếp xúc là điều cần thiết để đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời.

Cây hogweed khổng lồ (Giant hogweed)

Loài cây này có hình dáng khá giống cây ngò tây (parsley), với lá xanh có răng cưa và các cụm hoa trắng mọc thành hình chiếc ô hướng lên trên. Mỗi cụm hoa có thể rộng tới 60 cm và cây trưởng thành có thể cao tới 5 m.

Đây là loài cây đặc biệt nguy hiểm vào mùa hè vì chứa hàm lượng cao furanocoumarin – hợp chất khiến da trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Chỉ cần vô tình cọ vào cây, bạn có thể bị bỏng da, nổi mụn nước và để lại sẹo kéo dài.

Cây hogweed khổng lồ chứa hàm lượng cao furanocoumarin – hợp chất khiến da trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. (Ảnh minh họa)

Cây hogweed thường (Common hogweed)

Loài cây này rất giống hogweed khổng lồ và thường mọc ở đồng cỏ, hàng rào cây hoặc ven đường. Cây có thể cao từ 1–2,5 m.

Hoa của chúng cũng mọc thành từng tán màu trắng giống chiếc ô và là nguồn thức ăn quan trọng đối với nhiều loài côn trùng thụ phấn.

Tuy nhiên, tương tự họ hàng của mình, nhựa cây có thể gây tổn thương da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, cây cũng độc với động vật. Nếu cần xử lý hoặc nhổ bỏ loài cây này, bạn nên đeo găng tay bảo hộ.

Cây tầm ma (Stinging nettle)

Tầm ma là loài cây quen thuộc, nổi tiếng với khả năng gây đau rát và ngứa khi chạm vào do những sợi lông nhỏ trên lá.

Cây có lá màu xanh đậm, mọc thành từng bụi với thân thẳng đứng cao tới khoảng 1,5 m. Hoa màu kem hoặc xanh nâu thường xuất hiện từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu.

Tầm ma là loài cây quen thuộc, nổi tiếng với khả năng gây đau rát và ngứa khi chạm vào do những sợi lông nhỏ trên lá. (Ảnh minh họa)

Cây cần độc (Poison hemlock)

Đây là một trong những loài thực vật có độc tính rất cao, thường mọc ở nơi ẩm ướt và ven đường. Đặc điểm nhận biết là thân cây có các đốm màu tím đỏ và mùi đặc trưng giống mùi chuột.

Nếu ăn phải, chất độc trong cây có thể gây liệt cơ từ từ và cuối cùng dẫn đến tử vong do suy hô hấp.

Cây bạch anh (Deadly nightshade)

Mọi bộ phận của loài cây này đều chứa độc tố, nhưng nguy hiểm nhất là những quả màu đen vì chúng khá giống quả việt quất dại có thể ăn được.

Cây có lá hình bầu dục và hoa hình chuông với màu tím pha xanh.

Chúng thường mọc ở các bãi cây bụi, rừng thưa, ven đường mòn và sườn dốc.

Cây cà độc dược (Thorn apple)

Đây là loài cây phát triển rất nhanh và có thể cao tới khoảng 1,5 m trong mùa hè nóng kéo dài.

Cây có lá lớn với mép lượn sóng và đầu nhọn, hoa hình phễu lớn mang màu trắng hoặc đôi khi có sắc tím nhạt, nở từ tháng 7 đến tháng 10.

Đặc điểm nổi bật khác là quả có gai lớn chứa nhiều hạt. Toàn bộ cây đều có độc và tuyệt đối không nên ăn hoặc sử dụng làm thực phẩm.



