6 loại cây không nên trồng trong nhà

Trồng cây trong nhà là cách nhiều gia đình đưa thiên nhiên vào không gian sống, tạo cảm giác bình yên và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trước khi chọn một chậu cây đẹp mắt, gia chủ cần tìm hiểu kỹ về mức độ an toàn của cây, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi thường tò mò, dễ chạm hoặc cắn lá.

Paris Lalicata, một chuyên gia về cây xanh tại Mỹ, khuyến cáo: “Hãy tìm hiểu mức độ độc tính của cây và cân nhắc xem bạn có cảm thấy thoải mái khi đặt loại cây đó trong nhà hay không”.

Theo chuyên gia, một số cây có độc tính nhưng vẫn có thể trồng nếu đặt cao, ngoài tầm với hoặc bố trí ở khu vực trẻ nhỏ, thú cưng không tiếp cận được. Tuy nhiên, với những gia đình khó kiểm soát rủi ro, 6 loại cây dưới đây nên được cân nhắc kỹ.

1. Cây vạn tuế

Cây vạn tuế có dáng đẹp, lá xanh cứng cáp nhưng lại độc với cả con người và động vật, đặc biệt ở phần hạt.

Chuyên gia về cây cảnh Lisa Eldred Steinkopf (Mỹ) cảnh báo: “Cây vạn tuế độc với động vật và con người, đặc biệt là hạt. Nếu ăn phải có thể gây nôn, tiêu chảy, chảy nước dãi hoặc những phản ứng nghiêm trọng hơn”.

Lá cây vạn tuế cũng khá sắc, có thể làm tổn thương da nếu chạm phải không đúng cách.

2. Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh, hay còn gọi là môn trường sinh, có tên khoa học là Dieffenbachia. Đây là cây nhiệt đới phổ biến, thường được yêu thích nhờ tán lá lớn, có hoa văn đẹp. Tuy nhiên, cây chứa tinh thể oxalat canxi, có thể gây kích ứng cho người và thú cưng.

Khi chạm vào nhựa cây mà không đeo găng, oxalat canxi có thể gây kích ứng da và tạo cảm giác châm chích giống như bị ong đốt. Nếu ăn phải có thể gây phồng rộp miệng, tiêu chảy, khó thở và nhiều triệu chứng nghiêm trọng khác.

3. Cây trạng nguyên

Trạng nguyên thường được dùng trang trí nhờ màu sắc rực rỡ, đặc biệt vào dịp lễ. Tuy nhiên, lá và thân cây có nhựa màu trắng đục dạng latex.

Lisa Eldred Steinkopf, một chuyên gia cây cảnh tại Mỹ, cho biết: “Chất này có thể gây kích ứng da và cảm giác bỏng rát trong miệng nếu ăn phải, dù hiếm khi gây tử vong”.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý nếu nhựa cây dính vào mắt, tình trạng kích ứng có thể nghiêm trọng hơn.

4. Cây xương rồng bút chì

Xương rồng bút chì có dáng lạ mắt, dễ tạo điểm nhấn cho căn nhà. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hình dáng của cây mà còn ở phần nhựa trắng bên trong.

Real Simple trích dẫn lời của Krystal Duran, một chuyên gia cây cảnh khác tại Mỹ: “Nhựa trắng đục của xương rồng bút chì độc với cả con người và động vật, có thể gây kích ứng da nghiêm trọng. Nếu nhựa dính vào mắt, nó có thể gây kích ứng, thậm chí tổn thương nghiêm trọng”.

5. Trầu bà Philodendron (môn nhung xanh)

Trầu bà Philodendron có lá đẹp, dễ trồng nên rất phổ biến trong nhà. Tuy vậy, cây cũng chứa tinh thể oxalat canxi dạng kim nhỏ.

Chuyên gia Lisa Eldred Steinkopf cho biết nếu ăn phải, những tinh thể này có thể gây kích ứng và sưng miệng. Nhựa cây khi dính vào da cũng có thể gây kích ứng. Vì vậy, gia đình có thú cưng hoặc trẻ nhỏ nên tránh đặt cây ở vị trí thấp, dễ với tới.

6. Cây thường xuân

Thường xuân thường được chọn để trang trí tường, kệ cao hoặc tạo mảng xanh rủ xuống trong nhà. Chuyên gia Lisa Eldred Steinkopf nói: “Nhựa của cây thường xuân chứa falcarinol, có thể gây viêm da tiếp xúc”. Vị chuyên gia khuyên nên đeo găng khi cắt tỉa hoặc xử lý những dây cây bị hư hỏng.

Nên ưu tiên an toàn khi chọn cây cảnh

Không phải cây có độc tính nào cũng bắt buộc phải loại bỏ hoàn toàn khỏi nhà. Tuy nhiên, với gia đình có trẻ nhỏ, chó, mèo hoặc người dễ dị ứng, việc lựa chọn cây an toàn hơn sẽ giúp giảm rủi ro không đáng có.

Nếu vẫn muốn trồng những loại cây trên, gia chủ nên đặt cây ngoài tầm với, đeo găng khi chăm sóc, tránh để nhựa cây tiếp xúc với da, mắt và đưa người hoặc vật nuôi đi khám ngay nếu nghi ngờ đã ăn phải cây độc.

Nguồn: Real Simple