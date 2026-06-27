Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra số tiền 500 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995, một người đàn ông SN 1961 có liên quan

| | Sống

Công an điều tra số tiền 500 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995, một người đàn ông SN 1961 có liên quan

Công an kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ xảy ra những trường hợp chuyển khoản nhầm. Tuy nhiên, nhiều công dân đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm khi chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định.

Ngày 24/6/2026, anh Trần Quang Tuyến, sinh năm 1995, trú tại Khu 15, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ bất ngờ nhận được 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng. Thời điểm này, anh đang làm việc tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. Xác định đây không phải khoản tiền của mình và không biết người chuyển là ai, anh Tuyến đã chủ động đến Công an xã Xuân Lũng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lũng đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các bên liên quan và xác định người chuyển nhầm là ông Vũ Văn Sâm, sinh năm 1961, trú tại Khu 13, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hướng dẫn các bên hoàn thiện các thủ tục theo quy định, Công an xã đã hỗ trợ việc hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho ông Vũ Văn Sâm.

Công an xã Xuân Lũng hỗ trợ xác minh, trao trả 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Trần Quang Tuyến là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Xuân Lũng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ 1/7, lương giáo viên tăng lên 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng, phụ cấp cao nhất tới 80%

Tin vui: Từ 1/7, lương giáo viên tăng lên 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng, phụ cấp cao nhất tới 80% Nổi bật

Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán trong số 7,2 triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm 2026

Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán trong số 7,2 triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm 2026 Nổi bật

Uống gì buổi sáng để tốt cho gan? 3 bác sĩ chuyên khoa gan cùng chỉ ra 1 loại tốt nhất

Uống gì buổi sáng để tốt cho gan? 3 bác sĩ chuyên khoa gan cùng chỉ ra 1 loại tốt nhất

10:50 , 27/06/2026
Đang leo núi, du khách giật mình thấy 'quái vật' dài hàng mét chắn ngang đường: Chuyên gia lập tức có mặt

Đang leo núi, du khách giật mình thấy 'quái vật' dài hàng mét chắn ngang đường: Chuyên gia lập tức có mặt

10:40 , 27/06/2026
Sân pickleball ở TP.HCM vẫn kín người giữa cái nóng gần 40 độ C: Làm gì để không kiệt sức trên sân?

Sân pickleball ở TP.HCM vẫn kín người giữa cái nóng gần 40 độ C: Làm gì để không kiệt sức trên sân?

10:32 , 27/06/2026
Loài cỏ dại tại Việt Nam chống sạt lở bất ngờ giúp giảm gần 75% lượng chì trong đất ô nhiễm

Loài cỏ dại tại Việt Nam chống sạt lở bất ngờ giúp giảm gần 75% lượng chì trong đất ô nhiễm

10:26 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên