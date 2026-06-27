Lùi xe tại trạm thu phí trên cao tốc để xử lý sự cố có bị phạt nguội không? Bộ Công an trả lời chi tiết

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, công dân Nguyễn Văn Lập gửi thắc mắc: " Tôi lái xe đến trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và gặp sự cố, nhân viên tại trạm thu phí cho phép tôi lùi xe, rẽ sang làn ETC để xử lý sự cố thì tôi có bị phạt nguội hay không? Các trường hợp sẽ bị phạt nguội khi đi trên cao tốc là gì? Mức xử phạt cụ thể là bao nhiêu?"

Bộ công an trả lời chi tiết như sau:

- Khoản 1 Điều 67 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025) quy định biện pháp phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống camera trên tuyến giao thông, trong đô thị; công trình, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe cơ giới.

Việc xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ, sẽ được thay thế bởi Nghị định số 61/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính kể từ ngày 01/4/2026).

Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025) quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây: (1) Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; (2) Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; (3) Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; (4) Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; (5) Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, nếu người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp trên thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe ô tô lùi xe trên đường cao tốc: Điểm đ khoản 11, điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an