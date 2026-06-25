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Phát hiện cọc tiền 11 triệu đồng và sổ tiết kiệm 130 triệu đồng nằm lăn lóc bên đường, công an dùng các biện pháp nghiệp vụ lập tức xác minh

| | Sống

Phát hiện cọc tiền 11 triệu đồng và sổ tiết kiệm 130 triệu đồng nằm lăn lóc bên đường, công an dùng các biện pháp nghiệp vụ lập tức xác minh

Công an phường nhanh chóng xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Theo Công an Hà Nội, ngày 19/6/2026, Công an phường Xuân Phương đã tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho bà Đ.T.B sau quá trình xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 14/6/2026, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận từ chị L.T.H (thường trú tại Hà Nội) một túi xách do chị nhặt được trên đường Phúc Diễn. Kiểm tra bên trong, lực lượng Công an xác định có 01 sổ tiết kiệm trị giá 130 triệu đồng mang tên bà Đ.T.B cùng 11 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan.

Công an phường Xuân Phương hỗ trợ người dân nhận lại tài sản thất lạc

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường Xuân Phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm thông tin người bị mất tài sản. Đến ngày 16/6/2026, đơn vị đã xác định được chủ sở hữu là bà Đ.T.B và nhanh chóng liên hệ thông báo về việc tài sản đã được người dân giao nộp tại trụ sở Công an phường để chờ trao trả.

Tại buổi nhận lại tài sản ngày 19/6, bà Đ.T.B bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của chị L.T.H, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an Thành phố và Công an phường Xuân Phương đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh và hỗ trợ bà B nhận lại tài sản bị rơi.

Theo Công an TP Hà Nội﻿

Minh Ánh

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