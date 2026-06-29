Tiếc không muốn bỏ một loại nguyên liệu quen thuộc này trong bếp, nhiều gia đình đang tự rước chất gây ung thư vào bàn ăn mỗi ngày

Để tiết kiệm, không ít gia đình có thói quen mua can dầu ăn dung tích lớn rồi dùng trong nhiều tháng. Khi dầu có mùi lạ hoặc hơi đổi màu, nhiều người vẫn cố tận dụng vì cho rằng chỉ cần đun ở nhiệt độ cao là có thể tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm. Loại dầu ăn đã bị ôi, xuất hiện mùi khét hoặc mùi hôi đặc trưng không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn có thể sinh ra nhiều sản phẩm oxy hóa có hại. Nếu nguyên liệu ép dầu, đặc biệt là lạc (đậu phộng), từng bị nấm mốc, dầu còn có nguy cơ chứa aflatoxin B1 - một chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người.

(Ảnh Internet)

Điều đáng lo ngại là aflatoxin có khả năng chịu nhiệt khá cao, nên việc chiên, xào hay đun sôi thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố này.

Dầu ăn có dấu hiệu hỏng cần bỏ ngay

Dầu thực vật chứa nhiều axit béo không bão hòa - thành phần rất dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc lâu với không khí, ánh sáng hoặc nhiệt độ cao. Quá trình này khiến dầu bị ôi, tạo ra các hợp chất như peroxide, aldehyde và ketone, làm giảm chất lượng dầu và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ cần xuất hiện một trong 3 dấu hiệu dưới đây, người dùng nên bỏ toàn bộ phần dầu còn lại.

Đầu tiên là mùi. Dầu mới thường có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu như lạc, hướng dương hoặc ngô. Nếu dầu chuyển sang mùi khét, hôi hoặc có mùi ôi khó chịu, đó là dấu hiệu dầu đã bị oxy hóa.

Thứ hai là màu sắc và trạng thái. Dầu để quá lâu sau khi mở nắp có thể chuyển sang màu sẫm hơn, trở nên đục hoặc xuất hiện cặn lắng. Với dầu lạc, hiện tượng đổi từ màu vàng nhạt sang nâu sẫm, kèm các hạt lơ lửng là dấu hiệu không nên tiếp tục sử dụng.

(Ảnh Internet)

Cuối cùng là vị. Nếu dầu có vị đắng hoặc gây cảm giác rát ở cổ họng, rất có thể chất lượng dầu đã suy giảm đáng kể.

Một điểm nhiều người dễ bỏ qua là hạn sử dụng ghi trên bao bì chỉ áp dụng với sản phẩm chưa mở nắp. Sau khi mở, tốc độ oxy hóa sẽ tăng lên do dầu thường xuyên tiếp xúc với không khí. Vì vậy, người tiêu dùng nên sử dụng trong thời gian hợp lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh để dầu mở nắp quá lâu.

Ba thói quen khiến dầu nhanh hỏng hơn

Theo bài viết, cách bảo quản không đúng mới là nguyên nhân khiến nhiều loại dầu nhanh xuống cấp.

1. Đặt can dầu ngay cạnh bếp nấu

Nhiệt lượng từ bếp cùng ánh sáng chiếu trực tiếp sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa. Thay vào đó, dầu nên được cất ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng và chỉ rót một lượng vừa đủ sang chai nhỏ để sử dụng hằng ngày.

2. Thường xuyên để nắp chai hở hoặc đựng dầu trong các chai nhựa tái sử dụng không phù hợp

Điều này khiến dầu tiếp xúc với không khí nhiều hơn và nhanh bị biến chất.

3. Tích trữ quá nhiều dầu

Nhiều gia đình tranh thủ mua nhiều can lớn khi có khuyến mãi, nhưng thời gian bảo quản càng kéo dài thì nguy cơ dầu bị oxy hóa càng tăng. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên mua dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

(Ảnh Toutiao)

Không chỉ dầu ăn, một số loại gia vị và thực phẩm khô như ớt khô, hoa hồi, tiêu, ngũ vị hương, tương đậu, bơ lạc hay các loại ngũ cốc cũng cần được kiểm tra thường xuyên. Nếu xuất hiện nấm mốc hoặc mùi bất thường, không nên chỉ cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục sử dụng vì độc tố có thể đã lan sang phần còn lại.

Đối với các loại tương, sốt hoặc gia vị lên men, sau khi mở nắp nên đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Còn với gạo, lạc và các loại hạt, cần để ở nơi khô ráo, tránh ẩm để hạn chế nguy cơ nấm mốc phát triển.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tiết kiệm là điều cần thiết, nhưng không nên đánh đổi sức khỏe chỉ để cố sử dụng thực phẩm hoặc gia vị đã có dấu hiệu hư hỏng. Thay mới kịp thời và bảo quản đúng cách vẫn là giải pháp đơn giản nhất để giảm nguy cơ đưa các chất có hại vào bữa ăn hằng ngày.

Theo Toutiao