Gội đầu thế nào mới là đúng? Đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều sai

Gội đầu là việc hầu như ai cũng làm nhiều lần mỗi tuần nên không ít người cho rằng đây chỉ là một bước chăm sóc tóc đơn giản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về da đầu và tóc được Real Simple dẫn lời, từ cách chuẩn bị trước khi gội, nhiệt độ nước, vị trí thoa dầu gội cho đến cách lau tóc sau khi gội đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch cũng như sức khỏe của mái tóc.

Không chỉ vậy, nhiều quan niệm phổ biến như “gội càng ít tóc càng bớt dầu”, “tóc đã quen với dầu gội” hay “gội thật nóng sẽ sạch hơn” cũng không hoàn toàn chính xác. Dưới đây là những lưu ý giúp việc gội đầu phát huy hiệu quả hơn.

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Chuẩn bị tóc trước khi gội

Ít ai để ý rằng việc chuẩn bị trước khi gội cũng là một phần của quá trình làm sạch tóc và da đầu. Trước khi vào phòng tắm, nên chải tóc khi tóc còn khô để gỡ rối, bởi lúc này sợi tóc chắc khỏe hơn và ít bị kéo giãn hơn so với khi đã ngấm nước.

Nếu có thời gian, bạn có thể thoa dầu dưỡng hoặc sản phẩm chăm sóc da đầu lên tóc khô khoảng 2-20 phút trước khi gội để làm mềm cặn bẩn, dầu thừa và tăng độ ẩm cho tóc. Massage nhẹ da đầu bằng đầu ngón tay hoặc dụng cụ chuyên dụng cũng giúp làm bong lớp bã nhờn tích tụ, tạo điều kiện để tóc và da đầu được làm sạch hiệu quả hơn.

Chọn đúng nhiệt độ nước và làm sạch đúng vị trí

Không ít người thích gội đầu bằng nước nóng vì nghĩ sẽ giúp tóc sạch hơn. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm tóc mất độ ẩm, trở nên khô xơ và khiến tóc nhuộm nhanh phai màu. Trong khi đó, nước quá lạnh lại không đủ hiệu quả để cuốn trôi dầu nhờn và cặn bẩn. Nước ấm vừa phải được xem là lựa chọn phù hợp nhất, sau đó có thể xả nhanh bằng nước mát ở bước cuối để giúp tóc trông bóng mượt hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen dồn toàn bộ tóc lên đỉnh đầu rồi chà xát mạnh. Thực tế, dầu gội được tạo ra chủ yếu để làm sạch da đầu - nơi tích tụ dầu nhờn, mồ hôi và cặn sản phẩm. Hãy tạo bọt trong lòng bàn tay trước khi thoa lên tóc, sau đó massage kỹ phần chân tóc khoảng 30-60 giây. Khi xả nước, lượng bọt chảy xuống đã đủ để làm sạch phần thân và ngọn tóc. Riêng với những người thường xuyên sử dụng sáp, keo hoặc dầu tạo kiểu, việc gội hai lần có thể giúp loại bỏ cặn sản phẩm hiệu quả hơn.

Đừng bỏ qua bước xả và dưỡng tóc

Việc xả tóc không chỉ đơn giản là cuốn trôi dầu gội. Nếu sản phẩm còn sót lại trên tóc hoặc da đầu, tóc có thể nhanh bết, xỉn màu và tăng nguy cơ kích ứng. Khi xả, nên dùng các ngón tay luồn vào tóc để nước len lỏi tới tận chân tóc thay vì chỉ để nước chảy qua bề mặt.

Với dầu xả, nên tập trung thoa từ phần thân đến ngọn tóc - khu vực thường khô và dễ hư tổn nhất. Người có tóc mỏng hoặc da đầu nhiều dầu nên tránh bôi sát chân tóc vì có thể khiến tóc nhanh xẹp và bết hơn. Trước khi thoa dầu xả, hãy vắt bớt nước trên tóc để dưỡng chất hấp thụ tốt hơn, sau đó để sản phẩm lưu lại vài phút rồi mới xả sạch.

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Lau tóc nhẹ nhàng sau khi gội

Tóc ở trạng thái ướt thường dễ bị kéo giãn và đứt gãy hơn bình thường. Vì vậy, thay vì dùng khăn chà xát mạnh để tóc nhanh khô, nên dùng khăn mềm để thấm nước nhẹ nhàng.

Khi chải tóc, hãy bắt đầu từ phần ngọn rồi từ từ di chuyển lên phía trên để hạn chế lực kéo lên sợi tóc. Cách làm này giúp giảm nguy cơ gãy rụng và hạn chế tình trạng tóc xơ rối sau khi gội.

Bao lâu nên gội đầu một lần?

Không có một công thức chung về tần suất gội đầu. Điều quyết định bạn nên gội đầu bao lâu một lần là tình trạng da đầu chứ không phải độ dài hay kết cấu của tóc. Người có da đầu nhiều dầu có thể cần gội thường xuyên hơn, trong khi người có da đầu khô hoặc ít tiết dầu có thể giãn khoảng cách giữa các lần gội.

Điều quan trọng là giữ da đầu sạch sẽ. Quan niệm “càng ít gội thì tóc sẽ càng bớt tiết dầu” thực tế không chính xác, bởi lượng dầu trên da đầu chủ yếu được quyết định bởi hormone và hoạt động của tuyến bã nhờn. Việc kéo dài thời gian giữa các lần gội có thể khiến dầu, bụi bẩn và cặn sản phẩm tích tụ nhiều hơn, khiến da đầu bí bách và tóc nhanh bết.

(Ảnh Internet)

Một quan niệm khác cũng khá phổ biến là tóc sẽ “quen” với một loại dầu gội sau thời gian dài sử dụng. Thực tế, nếu tóc có cảm giác nặng, xẹp hoặc thiếu sức sống, nguyên nhân thường là do cặn sản phẩm tích tụ chứ không phải dầu gội mất tác dụng. Trong trường hợp này, sử dụng dầu gội làm sạch sâu hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết cho da đầu định kỳ sẽ hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc gội đầu đúng cách, sức khỏe của mái tóc còn chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, giấc ngủ, mức độ căng thẳng và lối sống. Nếu thường xuyên sử dụng dầu gội khô, bạn vẫn cần gội đầu bằng nước và làm sạch sâu định kỳ để loại bỏ cặn bẩn tích tụ, thay vì coi đây là giải pháp thay thế hoàn toàn cho việc gội đầu.

Theo Real Simple