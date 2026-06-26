Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng và 1 thẻ BHYT nằm chơ vơ tại nhà ga, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lập tức xác minh

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, vào khoảng 17h10 ngày 20/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sảnh A, tầng 2, Nhà ga hành khách T1, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc túi cầm tay màu đen không có người nhận.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Huyên đã báo cáo và phối hợp với lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu để tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình xử lý tài sản thất lạc.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi có 53,6 triệu đồng tiền mặt, một thẻ bảo hiểm y tế mang tên hành khách V.T.B cùng các vật dụng cá nhân khác.

Ảnh: Noibai International Airport

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trong quá trình công tác, chị Bùi Thị Huyên đã nhiều lần phát hiện và bàn giao tài sản thất lạc, góp phần giúp hành khách tìm lại đồ dùng và tiền bạc để quên tại sân bay.

Bên cạnh việc ghi nhận hành động đẹp của nhân viên, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ hành lý, túi xách và các giấy tờ, tài sản cá nhân trước khi rời khỏi khu vực làm thủ tục, phòng chờ hoặc các vị trí công cộng trong nhà ga để hạn chế những trường hợp bỏ quên tài sản.

Theo Noibai International Airport