Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Hàng loạt thiết bị y tế hiện đại được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, giúp triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ người dân.
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