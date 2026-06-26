Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ phát hiện sớm và đánh giá chính xác bệnh lý. Nổi bật là hệ thống SPECT/CT trong y học hạt nhân, cho phép ghi hình chức năng của nhiều cơ quan như não, xương, tuyến giáp, gan, thận, phổi, đồng thời kết hợp hình ảnh cắt lớp vi tính để xác định chính xác vị trí tổn thương.