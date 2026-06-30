Cô gái Cần Thơ được gả cho chồng Hàn qua mai mối vừa sửa mặt hút 1,4 triệu lượt xem, “đổi đời” sau 8 năm kết hôn

Mới đây, Lưu Thị Lý Thu Thảo (quê Cần Thơ) - nổi tiếng với các nội dung về cuộc sống ở Hàn Quốc gây chú ý khi chia sẻ hành trình phẫu thuật chỉnh hàm trên TikTok.

Cô quyết định thực hiện ca phẫu thuật sau nhiều năm tự ti vì phần cằm bị lẹm vào trong, khiến gương mặt mất cân đối. Sau khi thăm khám, cô được bác sĩ tư vấn chỉnh hàm để cải thiện cấu trúc khuôn mặt.

Thu Thảo đi phẫu thuật chỉnh hàm.

Video ghi lại toàn bộ quá trình từ trước phẫu thuật đến hơn một tháng hồi phục hiện đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok.

Trong những ngày hậu phẫu, Thu Thảo cho biết ông xã luôn ở cạnh chăm sóc, động viên và hỗ trợ cô trong sinh hoạt hằng ngày. Sau khi công khai câu chuyện, cô cũng bất ngờ khi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và động viên từ cộng đồng mạng. Cô cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng thời gian tới sẽ đi niềng răng.

Bên dưới các video, nhiều người nhận xét diện mạo của Thu Thảo thay đổi rõ rệt sau khi chỉnh hàm. "Thấy xinh hơn nhiều mà, trước cằm bị lẹm vào trong ấy", "Mặt đầy hơn là đẹp hẳn", "Mới ngày nào theo dõi mà giờ vừa xinh vừa có cuộc sống ổn định rồ i",... là một số bình luận nổi bật.

Cô được chồng yêu chiều, chăm sóc sau phẫu thuật.

Gương mặt Thu Thảo sau phẫu thuật, đang trong quá trình phục hồi.

Dịp này, Thu Thảo cũng đang về quê nhà ở Cần Thơ thăm gia đình. Lần này cô về một mình. Thu Thảo đăng tải các vlog ghi lại cuộc sống ở miền Tây như đi chợ, ăn uống, mua điện thoại mới tặng bà ngoại... Nhiều video cũng nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem.

Nhìn cuộc sống hiện tại của Thu Thảo, không ít cư dân mạng nhận xét cô đã có sự thay đổi lớn sau gần 8 năm lấy chồng Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu diện mạo mới, Thu Thảo còn có cuộc sống khiến nhiều người ví von là "đổi đời". Cô gây dựng được gia đình nhỏ hạnh phúc, phát triển công việc bán hàng online, sáng tạo nội dung và có điều kiện chăm lo cho người thân ở quê nhà.

Cô từng chia sẻ đã gửi khoảng 1 tỷ đồng về Việt Nam để phụ ông bà ngoại và người thân xây nhà, mua xe, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Hiện tại, mỗi lần trở về Cần Thơ, Thu Thảo đều ghi lại những khoảnh khắc sum họp với gia đình, đưa bà ngoại đi mua sắm, tặng quà hay đơn giản là cùng mọi người dùng những bữa cơm đậm chất miền Tây. Chính sự gần gũi ấy cũng là lý do giúp các video của cô nhận được nhiều sự yêu mến từ người xem.

Thu Thảo và chồng Hàn Quốc.

Cả hai nổi tiếng với những clip ghi lại cuộc sống dời thường.

Hiện, Thu Thảo sở hữu kênh TikTok mới với hơn 334 nghìn người theo dõi và trang Facebook cá nhân có hơn 765 nghìn follower. Trước đó, Thu Thảo từng có kênh TikTok hơn 1 triệu người theo dõi nhưng bị khóa vĩnh viễn vào tháng 3/2025. Sau biến cố này, cô xây dựng lại kênh mới và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người xem.

Các nội dung Thu Thảo chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày tại Hàn Quốc như nấu cơm gia đình, đi chợ, chăm sóc con, du lịch, mua quà cho người thân hay những trải nghiệm của một nàng dâu Việt nơi xứ người.

Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, cô còn bán hàng online và livestream để có thêm nguồn thu nhập.

Cuộc sống ổn định hơn cũng giúp Thu Thảo thường xuyên đưa các con về Việt Nam thăm ông bà, mua quà cho người thân hay thực hiện những điều cô từng mong muốn.

Gia đình 4 người.

Thu Thảo có cơ hội đi du lịch ở nhiều nơi, cuộc sống dư dả hơn trước.

Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống như hiện tại, Thu Thảo từng trải qua nhiều biến cố.

Mẹ cô qua đời khi Thảo 21 tuổi. Thu Thảo còn có một cô em gái ruột năm nay 10 tuổi, đang sống cùng ông bà ngoại tại Việt Nam. Sau đó, cô nên duyên với ông xã người Hàn Quốc thông qua mai mối và sang Hàn Quốc sinh sống. Những năm đầu nơi đất khách, Thu Thảo vừa chăm sóc gia đình nhỏ vừa bán hàng online, livestream để tăng thêm thu nhập.

Đến nay, sau 8 năm kết hôn, vợ chồng cô có hai người con. Trong đó, con gái út mắc chứng chậm phát triển nên cần nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành. Người chồng lớn tuổi vô cùng tâm lý, luôn tôn trọng và yêu thương vợ hết mực, chủ động phụ giúp việc nhà và chăm sóc con cái.

Ảnh: FBNV.