Vừa khánh thành trung tâm ươm mầm Hiền tài HITA, mở cổng đăng ký WMC 2026

Trung tâm Ươm mầm Hiền tài (HITA) tại TP.HCM vừa được khánh thành, đồng thời mở cổng đăng ký toàn cầu cho Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (World Memory Championship - WMC) 2026. Hai sự kiện chỉ trong hai ngày 26 và 27-6 là bước đi hình thành hệ sinh thái phát triển tài năng, kết nối giữa đào tạo trong nước với sân chơi trí tuệ quốc tế.

Ngày 26-6, Trung tâm Ươm mầm Hiền tài (HITA) đi vào hoạt động tại phường Cát Lái, TP.HCM. Đây là mô hình được Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực phát triển sau hơn 12 năm nghiên cứu các phương pháp học tập, ghi nhớ và phát triển tư duy.

Theo đơn vị sáng lập, HITA hướng đến việc đào tạo học sinh theo triết lý “Rèn Đức - Khai Trí”, trong đó nhân cách và đạo đức được đặt làm nền tảng trước khi phát triển năng lực trí tuệ. Thay vì tập trung vào việc luyện thành tích ghi nhớ, trung tâm ứng dụng các phương pháp như sơ đồ tư duy (Mindmap), siêu trí nhớ và đọc nhanh nhằm giúp học sinh hình thành phương pháp học tập chủ động, giảm áp lực học thuộc và tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Đại diện ban tổ chức cho biết các phương pháp này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian ghi nhớ bài học, từ đó tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian dành cho các hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng sống và gắn kết gia đình.

Điểm đáng chú ý của HITA là đội ngũ giảng dạy quy tụ nhiều kỷ lục gia và nhà vô địch trí nhớ trong nước và quốc tế như Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Ngọc Phương Trinh, Đặng Thu Hiền… Bên cạnh việc truyền đạt kỹ năng, các giảng viên được kỳ vọng sẽ trở thành những hình mẫu truyền cảm hứng về tinh thần học tập, ý chí và sự bền bỉ cho học sinh.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực, đồng sáng lập dự án Ươm mầm Hiền tài, cho biết mục tiêu của dự án không chỉ là phát hiện những học sinh có năng lực nổi trội mà còn góp phần hình thành thế hệ công dân có trí tuệ đi cùng trách nhiệm xã hội.

“Chúng tôi mong muốn ươm mầm những hiền tài. Trí tuệ có thể giúp các em đi nhanh, nhưng nền tảng đạo đức, lòng biết ơn và sự tử tế mới giúp các em đi xa và hạnh phúc. Khi ‘Đức’ đã bén rễ đủ sâu, ‘Trí’ sẽ tự khắc tỏa sáng để phụng sự xã hội”, ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ.

Chỉ một ngày sau lễ khánh thành HITA, tối 27-6, Việt Nam tiếp tục công bố website chính thức và mở cổng đăng ký toàn cầu cho Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2026 (WMC 2026), đánh dấu giai đoạn khởi động của một trong những giải đấu trí nhớ lớn nhất thế giới.

Việc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn đăng cai WMC 2026 diễn ra sau thành công của mùa giải năm 2025 với gần 300 vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Theo ban tổ chức, giải đấu năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo các vận động viên, chuyên gia và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao trí tuệ trên toàn cầu.

Giáo sư Marek Kasperski, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC), đánh giá Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của phong trào thể thao trí tuệ quốc tế.

“Việt Nam không chỉ đang làm tốt vai trò nước chủ nhà mà còn trở thành hình mẫu trong việc thúc đẩy phong trào thể thao trí tuệ. Việc chúng tôi tiếp tục lựa chọn Việt Nam để khởi động WMC 2026 là minh chứng cho niềm tin vào tầm nhìn giáo dục cũng như năng lực tổ chức của các bạn”, ông nói.

Theo ban tổ chức, việc khánh thành HITA và khởi động WMC 2026 là hai mắt xích trong một chiến lược phát triển dài hạn. Nếu HITA tập trung vào việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng lực trí tuệ ngay từ lứa tuổi học sinh thì WMC đóng vai trò là sân chơi quốc tế để các tài năng được cọ xát, khẳng định năng lực và kết nối với cộng đồng trí tuệ toàn cầu.

Mô hình này được kỳ vọng tạo nên chuỗi liên kết từ đào tạo, phát triển đến thi đấu và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục phát triển tư duy và thể thao trí tuệ.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức học tập cũng như thị trường lao động, nhiều chuyên gia cho rằng việc đầu tư vào các năng lực cốt lõi của con người như tư duy, khả năng ghi nhớ, sáng tạo, quản lý cảm xúc và phẩm chất đạo đức sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Đây cũng là những giá trị mà hệ sinh thái giáo dục do Tâm Trí Lực định hướng xây dựng hướng tới.

Được thành lập cách đây hơn 12 năm, Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phát triển tư duy, trí nhớ và kỹ năng học tập. Ngoài việc đào tạo học sinh, đơn vị còn tham gia phát triển nhiều vận động viên đạt thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời là đối tác chiến lược của Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC).