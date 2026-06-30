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Bước vào căn hộ của người phụ nữ nghỉ hưu, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thanh thản: Không xa hoa nhưng bình yên đến lạ

| | Lifestyle

Bước vào căn hộ của người phụ nữ nghỉ hưu, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thanh thản: Không xa hoa nhưng bình yên đến lạ

Không cần biệt thự rộng hàng trăm mét vuông hay những món nội thất xa xỉ, căn hộ 108m² của một người phụ nữ đã nghỉ hưu này vẫn khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải chậm bước. Mọi góc nhỏ đều toát lên sự yên tĩnh, nhẹ nhàng và đủ đầy, như thể thời gian trôi chậm hơn ngay khi cánh cửa mở ra.

Căn hộ được cải tạo vừa đủ để phục vụ cuộc sống tuổi nghỉ hưu

Ngôi nhà ở Thành Đô có diện tích 108m² gồm 3 phòng ngủ. Thay vì đập bỏ toàn bộ để làm lại, chủ nhà chỉ điều chỉnh những khu vực thực sự cần thiết.

Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ được hoán đổi vị trí để tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh hơn. Phòng tắm riêng ban đầu được chuyển thành phòng thay đồ kết nối với phòng ngủ. Phòng ngủ sát phòng khách được cải tạo thành phòng đọc sách kiêm không gian thiền và thư giãn.

Mọi thay đổi đều hướng đến một mục tiêu: giúp cuộc sống sau nghỉ hưu trở nên tiện nghi, ít phải di chuyển và dễ tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngày.

Khoảng đệm trước cửa nhà trở thành góc uống trà đầy thư thái

Bước vào căn hộ của người phụ nữ nghỉ hưu, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thanh thản: Không xa hoa nhưng bình yên đến lạ - Ảnh 1.

Do mỗi tầng chỉ có một căn hộ nên khu vực sảnh thang máy được sử dụng như một khoảng hiên riêng.

Ngoài tủ giày, ghế thay giày và chậu rửa tay, chủ nhà còn đặt thêm bàn trà bằng gỗ nguyên khối, ghế mây, rèm tre cùng những bình hoa tươi.

Không gian này giống như một góc nhỏ để đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là ngồi ngắm ánh nắng mỗi sáng. Chất liệu gỗ, tre và mây mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạo nên bầu không khí rất khó tìm thấy ở những căn hộ hiện đại.

Phòng khách gần như không có đồ thừa

Điểm khác biệt lớn nhất của phòng khách là sự tối giản.

Gia chủ tháo bỏ vách ngăn giữa phòng khách và ban công để mở rộng không gian, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn nhà.

Sàn được lát gạch màu be nhạt, tường sơn cùng tông màu tạo cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng.

Đáng chú ý, phòng khách không đặt bàn trà cũng không có kệ tivi cồng kềnh. Thay vào đó là một chiếc trường kỷ gỗ kiểu truyền thống vừa có thể ngồi tiếp khách, vừa có thể nằm nghỉ.

Việc giảm bớt đồ nội thất không chỉ giúp căn phòng rộng hơn mà còn hạn chế va chạm, dễ vệ sinh và phù hợp với người lớn tuổi.

Những cánh cửa gỗ, đồ gỗ thủ công cùng tranh treo tường mang phong cách Á Đông khiến toàn bộ không gian mang vẻ đẹp trầm tĩnh, càng ngắm càng thấy dễ chịu.

Phòng ăn gọn gàng nhờ hệ tủ âm tường

Khu vực ăn uống nằm ngay cạnh lối vào.

Một hệ tủ lưu trữ bằng gỗ sáng màu được thiết kế sát tường, tích hợp tủ lạnh và các thiết bị gia dụng vào bên trong để mặt ngoài luôn gọn gàng.

Bàn ăn bằng gỗ nguyên khối đặt liền với khu vực bếp giúp việc nấu nướng, dọn bàn và sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Điểm nhấn của khu vực này là bức tranh thủy mặc treo trên tường, kết hợp cùng tranh thư pháp ở phòng khách tạo nên nét đẹp phương Đông rất nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu.

Căn bếp bán mở vừa rộng vừa tiện sử dụng

Gia chủ tháo bỏ một phần vách ngăn và cửa trượt cũ để biến căn bếp thành không gian chữ U bán mở.

Nhờ đó, khu vực nấu nướng kết nối liền mạch với phòng ăn nhưng vẫn đủ kín đáo.

Bước vào căn hộ của người phụ nữ nghỉ hưu, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thanh thản: Không xa hoa nhưng bình yên đến lạ - Ảnh 2.

Hệ tủ gỗ phẳng không tay nắm cầu kỳ mang vẻ đẹp tối giản, trong khi các ngăn lưu trữ được bố trí khoa học giúp mọi vật dụng đều có vị trí riêng.

Điểm nhấn tinh tế nằm ở tay nắm bằng đồng với họa tiết cổ điển, tạo nên sự sang trọng vừa phải mà không làm mất đi vẻ ấm cúng của căn bếp.

Phòng ngủ ưu tiên sự đơn giản và dễ sử dụng

Phòng ngủ chính chỉ khoảng 10m² nhưng mang lại cảm giác rất rộng.

Thay vì sử dụng giường truyền thống, gia chủ làm một bục gỗ cao khoảng 10cm rồi đặt nệm trực tiếp lên trên.

Thiết kế này giúp căn phòng gọn gàng hơn, đồng thời giảm nguy cơ té ngã khi lên xuống giường – một chi tiết nhỏ nhưng rất phù hợp với người lớn tuổi.

Phòng ngủ dành cho con gái được giữ theo phong cách nhẹ nhàng với tủ quần áo không tay nắm màu kem, cửa sổ bay và các mảng ốp gỗ thấp, tạo nên cảm giác thư giãn mỗi khi trở về nhà.

Một phòng đọc sách cũng là nơi tìm lại sự bình yên

Có lẽ không gian đáng mơ ước nhất trong căn hộ chính là phòng đọc sách.

Căn phòng sử dụng sàn nâng bằng gỗ, cửa trượt và nội thất tối giản theo phong cách Nhật Bản.

Bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Mặt bàn có thể điều chỉnh linh hoạt phục vụ việc đọc sách, viết hoặc luyện thư pháp.

Một hệ tủ gỗ óc chó chạy dọc theo tường vừa là nơi cất giữ đồ dùng, vừa trưng bày sách, tranh nghệ thuật và những món đồ mang giá trị tinh thần.

Không gian này gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, trở thành nơi để đọc sách, thiền định và tận hưởng những giờ phút yên tĩnh sau nhiều năm bận rộn.

Phòng tắm được thiết kế riêng cho nhu cầu của gia chủ

Phòng tắm áp dụng thiết kế tách biệt khu vực khô và ướt, với bồn rửa đặt bên ngoài để nhiều người có thể sử dụng cùng lúc.

Điểm đặc biệt nhất là chiếc bồn tắm xây tại chỗ.

Do không tìm được mẫu bồn phù hợp với diện tích, gia chủ quyết định thiết kế riêng một bồn tắm có ghế ngồi tích hợp. Toàn bộ các góc đều được bo tròn nhằm tăng độ an toàn khi sử dụng.

Giải pháp này không chỉ đáp ứng sở thích ngâm mình thư giãn mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài khi tuổi tác ngày càng cao.

Bước vào căn hộ của người phụ nữ nghỉ hưu, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thanh thản: Không xa hoa nhưng bình yên đến lạ - Ảnh 3.

Một ngôi nhà đẹp không nằm ở diện tích mà ở cách sống

Điều đáng học hỏi từ căn hộ này không phải là phong cách nội thất hay những món đồ trang trí, mà là tư duy thiết kế xoay quanh con người.

Mỗi góc nhỏ đều được tính toán để giảm bớt việc dọn dẹp, tăng sự tiện nghi và tạo ra nhiều khoảng trống cho ánh sáng, thiên nhiên cũng như sự thư thái.

Có lẽ, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều nhiều người mong muốn nhất không còn là một ngôi nhà thật sang trọng, mà là một nơi đủ bình yên để mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy nhẹ lòng. Căn hộ này chính là minh chứng rằng, đôi khi sự giàu có lớn nhất của một ngôi nhà lại chính là cảm giác an yên mà nó mang lại.

Theo Phương Trần

Thanh niên Việt

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