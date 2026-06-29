Tôi là chủ nhà và thà để căn hộ trống còn hơn giảm giá thuê: Nhiều người nghĩ vô lý, nhưng chỉ ai từng cho thuê mới hiểu

Vì sao nhiều chủ nhà không muốn giảm giá thuê?

Một chủ nhà tại một thành phố cho biết gia đình anh đang sở hữu hai căn hộ đã hoàn thiện nội thất. Một căn hộ 80m² có giá thuê thị trường tương đương khoảng 10 triệu đồng/tháng và một căn hộ 119m² có giá thuê khoảng 13 triệu đồng/tháng.

Dù đã đăng tin cho thuê nhiều tháng, các khách thuê tiềm năng vẫn liên tục trả giá thấp hơn từ 10-15%. Môi giới nhiều lần khuyên anh giảm giá để nhanh có dòng tiền, nhưng anh vẫn từ chối.

Lý do rất đơn giản: theo kinh nghiệm của anh, những người quá chú trọng vào việc mặc cả tiền thuê đôi khi cũng là nhóm có xu hướng tiết kiệm cả những khoản chi phí bảo dưỡng, vệ sinh hoặc bảo quản tài sản.

"Tôi không khẳng định ai trả giá thấp cũng là người thuê kém chất lượng. Nhưng sau vài lần gặp rắc rối, tôi thà chờ thêm một thời gian để tìm được người phù hợp hơn", anh nói.

Căn hộ sạch đẹp biến thành "bãi rác" chỉ sau một năm

Một nữ chủ nhà từng cho một cô gái trẻ thuê căn hộ vì ấn tượng với vẻ ngoài gọn gàng và lịch sự. Khi ký hợp đồng, cô còn chủ động giảm giá thuê vì nghĩ rằng người thuê sẽ biết giữ gìn nhà cửa.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Trong suốt thời gian thuê, tiền thuê thường xuyên bị thanh toán chậm. Khi người thuê bất ngờ thông báo trả nhà trước hạn, chủ nhà tới kiểm tra thì không khỏi choáng váng.

Rác thải chất đống trong phòng khách, thức ăn hư hỏng trong tủ lạnh, nhà bếp bốc mùi, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi.

Điều khiến chủ nhà bức xúc hơn là sau khi nhận được phản hồi về tình trạng căn hộ, người thuê đã cắt liên lạc hoàn toàn.

Khoản tiền đặt cọc cuối cùng được sử dụng gần hết để thuê đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp khôi phục lại hiện trạng căn hộ.

"Từ đó trở đi tôi hiểu rằng tiền thuê không phải là thứ khiến mình thiệt hại nhiều nhất. Chi phí sửa chữa, dọn dẹp và thời gian bỏ ra mới là điều đáng ngại", chị chia sẻ.

Có những thiệt hại vượt xa tiền đặt cọc

Một trường hợp khác là một cặp vợ chồng trẻ thuê căn hộ trong thời gian dài.

Ban đầu mọi việc diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến một thời điểm, chủ nhà không còn liên lạc được với người thuê. Khi cùng ban quản lý tòa nhà mở cửa kiểm tra, họ phát hiện căn hộ gần như bị bỏ mặc.

Hộp thức ăn mang về chất thành đống, thực phẩm hỏng, tàn thuốc, quần áo bẩn và nhiều loại rác thải tồn đọng trong thời gian dài khiến không gian có mùi khó chịu.

Chi phí vệ sinh chuyên sâu lên tới hàng triệu đồng nhưng vẫn không thể khôi phục hoàn toàn hiện trạng ban đầu.

Trong trường hợp khác, một chủ nhà đồng ý cho người thuê nuôi mèo vì tin rằng thú cưng sẽ được quản lý tốt.

Sau nhiều tháng, căn hộ ngập trong lông mèo, nhiều vị trí trên ghế sofa, tủ gỗ và đồ nội thất bị cào xước. Dù người thuê chấp nhận bồi thường và thanh toán chi phí dọn dẹp, mùi vật nuôi vẫn lưu lại khá lâu khiến việc tìm khách thuê mới gặp nhiều khó khăn.

Không phải người thuê nào cũng xấu

Thực tế, nhiều chủ nhà cũng gặp được những người thuê rất có trách nhiệm.

Có gia đình thuê nhà suốt hai năm, luôn thanh toán đúng hạn và không gây bất kỳ phiền toái nào cho hàng xóm.

Tuy nhiên, khi nhận lại nhà, chủ sở hữu vẫn phải bỏ ra một khoản đáng kể để tổng vệ sinh. Dầu mỡ trong bếp, bụi bẩn tích tụ ở những khu vực ít sử dụng và các dấu hiệu hao mòn tự nhiên khiến căn hộ không còn giữ được trạng thái như lúc mới bàn giao.

Điều này cho thấy ngay cả với những người thuê tốt, tài sản vẫn sẽ có sự xuống cấp nhất định theo thời gian.

Bài toán không chỉ là tiền thuê

Nhiều người cho rằng chủ nhà để căn hộ trống là một quyết định thiếu hiệu quả về mặt tài chính. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người sở hữu tài sản, khoản tiền thuê mỗi tháng không phải yếu tố duy nhất được cân nhắc.

Chi phí sửa chữa, thay mới nội thất, xử lý tranh chấp, vệ sinh, thời gian tìm khách thuê mới hay những rủi ro phát sinh từ người thuê thiếu trách nhiệm đều là những khoản "chi phí ẩn" không nhỏ.

Chính vì vậy, không ít chủ nhà chấp nhận chờ đợi thêm vài tháng để tìm được người thuê phù hợp thay vì giảm giá bằng mọi cách.

Suy cho cùng, người thuê luôn lo gặp phải chủ nhà thiếu thiện chí, còn chủ nhà cũng có nỗi lo riêng về việc tài sản của mình bị sử dụng không đúng cách. Giữa hai bên, sự tin tưởng và ý thức giữ gìn tài sản đôi khi còn quan trọng hơn vài trăm nghìn đồng chênh lệch trong giá thuê mỗi tháng.