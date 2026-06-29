Người đẹp Myanmar đăng quang Miss Multicultural World 2026

Ngay từ những phần thi đầu của Miss Multicultural World , đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

Người đẹp tiếp tục chinh phục ban giám khảo ở vòng ứng xử để giành ngôi vị cao nhất. Ngoài vương miện Hoa hậu, cô còn nhận giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất.

Người đẹp Myanmar Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026.

Tân Hoa hậu sinh ngày 23/11/2003. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Thiết kế và Marketing thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS, Singapore), hiện là nhà thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ. Nền tảng học vấn cùng khả năng ngoại ngữ giúp Soe Myintzu Lwin ghi điểm trong suốt hành trình dự thi.

Ở phần thi ứng xử, khi nhận câu hỏi: "Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?" , đại diện Myanmar chia sẻ mong muốn xây dựng dự án "Kết nối Văn hóa", hướng đến việc thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia thông qua giáo dục, giao lưu thanh niên và các hoạt động cộng đồng.

Tân Hoa hậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

Theo cô, nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm và định kiến về khác biệt văn hóa. Nếu con người dành thời gian tìm hiểu, tôn trọng bản sắc của nhau, những rào cản sẽ dần được thay thế bằng sự đồng cảm và hợp tác. Cô cũng bày tỏ mong muốn đồng hành cùng các trường học, tổ chức cộng đồng và đối tác quốc tế để tạo cơ hội cho giới trẻ chia sẻ câu chuyện văn hóa của đất nước mình.

Thông điệp "hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu, và sự thấu hiểu bắt đầu từ đối thoại" của Soe Myintzu Lwin nhận được sự đồng tình từ ban giám khảo và khán giả, góp phần giúp cô chạm tay tới chiếc vương miện Miss Multicultural World 2026.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng công bố các vị trí Á hậu gồm: Á hậu 1 Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 Kylah Grace Giganto (Philippines), Á hậu 4 Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng công bố các 4 vị trí Á hậu.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ. Đại diện Mỹ Sarah Elizabeth Ortiz giành danh hiệu Người đẹp Trí tuệ; Honduras Nathaly Jireth Salmeron Ruiz nhận cú đúp Người đẹp Tài năng và Người đẹp Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh được vinh danh ở hai hạng mục Người đẹp Trình diễn và Người đẹp Trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất; trong khi người đẹp Philippines Kylah Grace Giganto giành các giải Người đẹp Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.



