Mới đây, tại chương trình Studio 3 phát sóng trên VTV, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ lý do giảm tới 14kg để có được ngoại hình thon thả như hiện tại.

Lâm Vỹ Dạ

Cô nói: "Tôi đã giảm được 14kg chỉ trong hai tháng. Động lực đầu tiên là vì sức khỏe. Tôi bị rối loạn chuyển hóa nên tăng cân không kiểm soát được. Tôi tới độ tuổi trung niên rồi nên có nhiều dấu hiệu tăng cân không kiểm soát, kéo theo những bệnh tật khác nữa nên tôi tự thấy cần phải giảm cân gấp.

Tiếp theo, tôi cũng muốn có được hình ảnh đẹp hơn khi xuất hiện trước truyền thông, khán giả. Tôi thấy hình ảnh tôi xuất hiện trước khán giả bị xồ xề quá nên mất tự tin.

Khi đó, các đồng nghiệp cũng nói về ngoại hình của tôi. Mọi người nói nhiều về cân nặng của tôi cũng khiến tôi suy nghĩ và chạnh lòng một chút. Nhưng đến khi tôi thấy đồ ăn ngon thì ôi thôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Một số người như Ninh Dương Lan Ngọc lại không muốn tôi giảm cân, kêu tôi phải tròn trịa như vậy mới dễ thương.

Nhưng anh Trường Giang là người khiến tôi thay đổi, quyết tâm giảm cân. Thời gian đó tôi đi quay nhiều với anh Trường Giang.

Anh Trường Giang nói thẳng với tôi: "Cô có muốn làm nghề nữa không? Tại sao lại để cân nặng cứ tăng như vậy làm ảnh hưởng nhiều tới công việc lắm có biết không?

Phụ nữ gì mà lại để cân nặng tăng như thế này. Hồi xưa có như vậy đâu mà giờ lại béo thế này, phải giảm cân ngay lập tức!"

Thế là tôi quyết tâm giảm cân. Anh Trường Giang gặp lại tôi sau khi giảm cân thì khen nhiều lắm, không chỉ anh ấy mà ai cũng khen".

Về phía mình, Trường Giang cũng chia sẻ: "Tôi còn nhớ lúc đó đi quay chương trình 7 nụ cười xuân, chúng tôi không nói Lâm Vỹ Dạ mập quá, xuề xòa quá. Chúng tôi chỉ xếp Lâm Vỹ Dạ đứng giữa hai người đẹp là Thúy Ngân và Ninh Dương Lan Ngọc để Lâm Vỹ Dạ tự thấy mình đang như thế nào, từ đó có động lực giảm cân".

Được biết, Lâm Vỹ Dạ là đàn em thân thiết của Trường Giang từ thời còn đi học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sau này, Trường Giang luôn giúp đỡ Lâm Vỹ Dạ trong nghề nghiệp, quay chung với nhau vô số gameshow và diễn chung một cách ăn ý.