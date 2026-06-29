Cảnh tượng tại một bãi biển ở Huế khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Mới đây, một bài đăng của du khách tên L.H về vịnh Chân Mây, Huế thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người này kể, trong một buổi sáng tháng 7/2025, khi thức dậy ở vịnh Chân Mây, cảnh tượng trước mắt khiến mình gần như thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về biển ở đất liền.

Theo chia sẻ, bãi biển tại đây vắng người, nắng lấp lánh xuyên xuống đáy, cát thoải và sóng lặng. Du khách này nhận xét Chân Mây đã “đập tan định kiến” rằng chỉ có biển ngoài đảo mới đủ trong xanh và đẹp. Dù thừa nhận khu vực này chưa được khai thác chuyên nghiệp, phòng nghỉ và dịch vụ chưa đa dạng như Lăng Cô, người này vẫn khẳng định: nếu có điều gì khiến mình trở lại Huế lần nữa, đó chắc chắn là Chân Mây.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận theo hướng ngạc nhiên. Không ít ý kiến cho rằng họ “không tin vào mắt mình” vì một bãi biển nằm ở đất liền, lại thuộc Huế, có thể xanh trong, hoang sơ và vắng vẻ đến vậy.

Ảnh Cổng TTDT Xã Chân Mây - Lăng Cô

Phản ứng này không khó hiểu. Nhắc đến Huế, số đông thường nghĩ tới kinh thành, lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, sông Hương hay nhịp sống trầm mặc của cố đô. Trong khi đó, các bãi biển của Huế, đặc biệt là những nơi chưa đông khách như Chân Mây, lại ít được gọi tên hơn trên bản đồ du lịch đại chúng.

Vì sao Chân Mây có màu biển khiến du khách “không tin”?

Vịnh Chân Mây nằm ở khu vực phía Nam thành phố Huế, gần Lăng Cô và đầm Lập An. Theo Dân Việt, Chân Mây gồm cả bãi tắm Cảnh Dương, Bình An và Cảng Chân Mây. Khu vực này dù có tốc độ đầu tư, phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được khá nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển.

Điểm đặc biệt của Chân Mây là không gian vùng vịnh tương đối kín gió. Theo các tài liệu địa lý, vùng nước vịnh được giới hạn bởi mũi Chân Mây Đông và mũi Chân Mây Tây. Chính đặc điểm được che chắn này góp phần tạo nên cảm giác biển lặng, mặt nước êm hơn ở nhiều thời điểm.

Với du khách, điều gây ấn tượng nhất không chỉ là màu nước xanh hay bãi cát trải dài, mà còn là cảm giác “ít người biết”. Khác với Lăng Cô, nơi đã quen thuộc với nhiều resort, nhà hàng và dịch vụ nghỉ dưỡng, Chân Mây mang dáng vẻ yên tĩnh hơn. Có những khoảng bãi rộng, ít hàng quán, không quá đông người tắm biển hay check-in.

Vùng biển xanh trong, nhiều du khách chưa biết tới (Ảnh Vinpearl)

Chính sự đối lập này tạo nên bất ngờ: không cần ra đảo, không cần di chuyển quá xa khỏi đất liền, du khách vẫn có thể bắt gặp một vùng biển trong xanh, sóng lặng và đủ yên ắng để cảm giác như đang có một “khoảng trời riêng”.

Không chỉ là một bãi biển đẹp, Chân Mây còn nằm trong không gian du lịch - cảng biển đang được Huế chú trọng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, ngành du lịch Huế đón 40 chuyến tàu du lịch cập cảng Chân Mây với hơn 90.000 lượt khách và thuyền viên. Điều này cho thấy Chân Mây không chỉ là nơi du khách nội địa tìm đến để nghỉ biển, mà còn là cửa ngõ đón khách quốc tế bằng đường biển tới Huế và miền Trung.

Đẹp vì còn hoang sơ, nhưng cũng cần lưu ý

Dù vậy, vẻ đẹp khiến Chân Mây được chú ý cũng đi kèm với những hạn chế nhất định. Chính du khách trong bài đăng đang lan truyền cũng thừa nhận, nơi này chưa được khai thác chuyên nghiệp và đông khách như Lăng Cô, nên phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống, vui chơi chưa thật sự đa dạng.

Nói cách khác, Chân Mây phù hợp nhất với những người thích biển vắng, thích cảm giác nghỉ ngơi nhẹ nhàng, không quá đặt nặng các tiện ích sôi động. Du khách có thể kết hợp lịch trình Chân Mây với Lăng Cô, đầm Lập An, biển Cảnh Dương hoặc đèo Hải Vân để chuyến đi phong phú hơn.

Ảnh Việt Nam Ơi

Thời điểm lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp của vùng biển này thường là mùa nắng, đặc biệt vào buổi sáng, khi mặt biển trong, ánh sáng phản chiếu rõ và không khí còn dễ chịu. Tuy nhiên, vì một số khu vực còn vắng và chưa có dịch vụ du lịch dày đặc, du khách nên chủ động hỏi người dân hoặc nơi lưu trú về khu vực tắm an toàn, không bơi quá xa bờ, tránh xuống biển khi thời tiết xấu.