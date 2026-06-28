Từ căn bếp nhỏ đến những chuyến đi xa, mẹ đảm Hà Nội vun đắp hạnh phúc gia đình bằng những điều giản dị nhất

Trong ngôi nhà của Nguyễn Thu (Hà Nội), căn bếp không chỉ là nơi chuẩn bị những bữa cơm, mỗi chuyến đi xa cũng không chỉ để khám phá những vùng đất mới. Đó là nơi hai cậu con trai học cách yêu thương, vợ chồng học cách sẻ chia việc nhà và cả gia đình có thêm thời gian lắng nghe, thấu hiểu nhau giữa nhịp sống hối hả.

Từ người phụ nữ "vụng về" đến đôi tay vén khéo, chu toàn việc nhà

Nhìn gian bếp sạch sẽ, ngăn nắp và mâm cơm tươm tất của Thu hiện tại, ít ai biết rằng những việc dọn dẹp hay bếp núc trước đây vốn vô cùng xa lạ với cô. Nhưng từ khi có một tổ ấm nhỏ, bản năng làm vợ, làm mẹ đã thay đổi mọi thứ trong Thu.

Cô bắt đầu học cách dọn dẹp nhà cửa, giữ cho căn bếp gọn gàng hơn mỗi ngày và tập nấu những món ngon mà chồng con thích, dù những ngày đầu còn không ít vụng về, lóng ngóng.

Có những điều trước đây Thu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được, vậy mà giờ đây, nó đã trở thành thói quen, thành niềm vui mỗi ngày. Sự thay đổi ấy không phải vì Thu bỗng nhiên giỏi lên, mà vì cô muốn được quan tâm, chăm sóc những người mình yêu thương bằng tất cả sự chân thành và tỉ mỉ. " Hóa ra, phụ nữ luôn mạnh mẽ và bao dung hơn chính những gì họ tưởng tượng ", Thu tâm sự.

Với Thu, một người phụ nữ yêu bếp không chỉ đơn thuần là người thích nấu ăn, mà là người " luôn muốn căn nhà của mình có hơi ấm ". Nhiều người bảo phụ nữ mê bếp là " cực thân, tự ôm việc vào người ", nhưng với Thu, bếp lại là nơi chữa lành rất nhiều thứ.

Chỉ cần được nấu một món mình thích, lau lại căn bếp gọn gàng, sạch sẽ là mọi áp lực trong Thu dường như tan biến. Tự nhận mình không phải người phụ nữ hoàn hảo, Thu chỉ là một người vợ, người mẹ yêu thương gia đình qua từng bữa cơm ấm áp, đông đủ thành viên cùng quây quần trò chuyện rôm rả sau một ngày dài.

Hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn khi có sự đồng lòng, sẻ chia từ người bạn đời. Sức mạnh của sự gắn kết trong gia đình Thu chính là những khoảnh khắc các thành viên cùng nhau san sẻ việc nhà. Không có sự phân biệt rạch ròi, ở tổ ấm ấy, chồng nấu ăn thì vợ dọn dẹp, và các con cùng chung tay phụ giúp. Căn bếp vì thế không chỉ là nơi giữ lửa cho những món ăn, mà còn là nơi giữ hơi ấm của cả gia đình.

Sự ấm áp trong gia đình Thu còn được nuôi dưỡng từ hậu phương vững chắc ở quê nhà. Mẹ chồng Thu có niềm yêu thích đặc biệt với thực phẩm quê, nghỉ lễ nào bà cũng dậy thật sớm đi chợ lựa miếng thịt ngon nhất, hỏi xem nhà ai có gà ngon, rau sạch, trứng mới để mua gửi lên cho con cháu ăn dần. Những cuộc gọi ân cần hỏi han " Còn thịt không con? Còn cá, còn trứng không để bố mẹ gửi lên " và chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ quê chính là minh chứng cho thấy, dù ở đâu, tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn bao bọc và sưởi ấm cho các con.

Chẳng phải chuyên gia, chỉ dạy con theo bản năng của một người mẹ

Có lẽ cũng bởi được lớn lên trong một gia đình coi trọng nền nếp nên Thu luôn tin rằng, cách cha mẹ sống sẽ là bài học đầu tiên và bền lâu nhất dành cho con cái.

Là "gái rượu" của bố, nhưng cô chưa bao giờ được nuông chiều theo kiểu dễ dãi. Ngược lại, bố là người nghiêm khắc nhất trong nhà. Từ cách cầm chổi quét nhà, lau dọn từng góc bếp đến những việc tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống, bố đều kiên nhẫn chỉ dạy con gái bằng sự chỉn chu của mình.

Thu vẫn nhớ như in lần dọn nhà qua loa để vội đi chơi. Khi trở về, cô thấy bố lặng lẽ lau lại từng góc chân bàn, góc tủ mà mình đã bỏ sót. Bố không trách mắng, chỉ đưa chiếc khăn rồi nhẹ nhàng nói: " Nhìn vào góc nhà, góc bếp là biết người phụ nữ ấy có tự trân trọng bản thân và yêu gia đình hay không. Đừng dọn dẹp để đối phó với bố, hãy dọn để chính con được sống dễ chịu ".

Ngày ấy, Thu từng nghĩ bố quá khắt khe. Chỉ đến khi lập gia đình, cô mới hiểu đằng sau sự nghiêm khắc ấy là tình yêu và mong muốn con gái có thể tự lập, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Chính những bài học giản dị từ bố đã giúp Thu hình thành sự ngăn nắp, chỉn chu và tình yêu dành cho căn bếp - nơi cô tiếp tục truyền lại cho hai con trai những bài học đầu tiên về sự sẻ chia và trách nhiệm.

Thế nhưng, hành trình "truyền lửa" ấy cũng có những khoảng gập ghềnh khi hai cậu con trai bước vào độ tuổi "ẩm ương". Cũng như bao người mẹ khác, cô không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra con mình bỗng nhiên bước vào giai đoạn "tập làm người lớn". Sự thay đổi tâm sinh lý khiến những đứa trẻ vốn ngoan ngoãn, thường ôm ấp mẹ ngày nào bỗng trở nên "khó ở", hay cáu gắt và thích thốt lên câu "con biết rồi".

Thấu hiểu rằng con đang muốn tự quyết nhưng chưa biết đúng sai, muốn được tôn trọng nhưng chưa kiểm soát được cảm xúc, Thu chọn cách lùi lại một bước. Cô "bớt ra lệnh" và đổi qua hỏi han, cho con quyền lựa chọn nhỏ, mềm mỏng trong cách nói nhưng cứng rắn về nguyên tắc. Đặc biệt, Thu chọn góc bếp nhỏ làm "lớp học" để dạy hai con trai cách sống và trưởng thành.

Thu luôn tin rằng, dạy con vào bếp không phải để con biết nấu ăn giỏi, mà là để con biết sống. Căn bếp là nơi các con học được sự chia sẻ - khi thấy mẹ mệt thì tự giác làm việc nhỏ; học được trách nhiệm - việc của mình thì tự làm không đợi nhắc; và học được yêu thương - vì mỗi bữa cơm là để giữ ấm một gia đình. Thay vì hỏi "con giúp mẹ nhé", Thu tập cho con thói quen tự nhìn, tự làm, thấy bát bẩn thì rửa, thấy nhà bừa thì dọn. Nuôi hai cậu con trai, nhiều lúc Thu cũng phải "đóng vai ác", chấp nhận nghiêm khắc vì biết rằng sau này ra ngoài xã hội, không phải ai cũng nhẹ nhàng nhắc nhở các con như mẹ.

Thu cũng hiểu rằng, hành trình này cần sự bền bỉ tính bằng năm chứ không phải ngày một ngày hai. Cô chấp nhận có những bữa cơm không hoàn hảo, những lần con rửa bát chưa sạch, hay những lúc phải kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại một nguyên tắc. Để rồi, sau nhiều lần vụng về và thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ, phần thưởng đôi khi chỉ là cái lùi về sau, nhìn hai chàng trai tự tin vào bếp phụ mẹ làm vài món ăn đơn giản như bánh mì xúc xích phô mai hay đĩa mì Spaghetti thơm lừng.

Nhìn các con tự lập, tự lo được cho bản thân và biết trân trọng giá trị của sức lao động, cô nhận ra hành trình dạy dỗ "mướt mồ hôi" và cả những lần nghiêm giọng ấy là hoàn toàn xứng đáng. Thu chỉ mong sau này khi trưởng thành, các con không cần quá giỏi giang, nhưng sẽ là những người đàn ông biết tự lo cho bản thân, biết san sẻ với người bên cạnh và không bao giờ coi việc nhà là "chuyện của ai đó". Bởi vì, một đứa trẻ biết vào bếp thường lớn lên rất ấm áp!

Chăm chút "trạm sạc năng lượng" để tổ ấm luôn ngập tràn yêu thương

Không chỉ giữ hơi ấm nơi gian bếp, vợ chồng Thu còn luôn ý thức về việc tạo ra những khoảng không gian gắn kết để bù đắp cho những khoảng thời gian bận rộn. Nhớ lại ngày tháng cả gia đình quay cuồng với công việc và lịch học thêm dày đặc, tiếng hỏi thăm chỉ kịp buông vội trên đường đến trường, Thu từng thắt lòng khi nghe câu nói của cô giáo: " Con của quý vị ở với các cô còn nhiều hơn cả ở với bố mẹ ". Câu nói ấy như một lời cảnh tỉnh, rằng mình đang dần bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của con chỉ vì sự bận rộn không tên. Thế là vợ chồng cô quyết định gác lại bận rộn, chắt chiu những ngày nghỉ hiếm hoi để cùng hai con thực hiện một chuyến đi xa, rời khỏi không gian chật chội của phố thị.

Chuyến đi ấy không cần lịch trình gò bó hay dịch vụ sang trọng, mà là một "trạm sạc" cảm xúc đúng nghĩa. Khi chiếc xe lăn bánh bỏ lại khói bụi thủ đô, Thu nhận ra thế giới của mình chỉ cần rộng bằng khoang lái là đủ. Ở đó, cả nhà cùng nghe con kể những câu chuyện ngô nghê bấy lâu bị bỏ lỡ, cùng đứng dưới cờ Tổ quốc tại đỉnh Lũng Cú, cùng chia nhau củ khoai, bắp ngô nướng sưởi ấm cái lạnh miền biên viễn và cùng nín thở đi qua những khúc cua tay áo...

Đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, nhìn hai đứa trẻ hào hứng khám phá thế giới xung quanh, mọi áp lực thường nhật dường như tan biến. Chuyến đi ấy đã giúp gia đình Thu sạc đầy lại nguồn năng lượng, mở ra những "ngăn kéo ký ức" rực rỡ để tựa vào, để hiểu rằng dù cuộc sống có tất bật đến đâu, chỉ cần được ở bên nhau trên một hành trình, nơi đó chính là Nhà.

Bên cạnh việc chăm sóc chồng con, Thu cũng không quên dành thời gian cho riêng mình. Với Thu, một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ hạnh phúc. Giữa bộn bề lo toan, Thu chọn yoga làm người bạn đồng hành để yêu thương bản thân. Tiếng nhạc thư thái và những động tác yoga vào mỗi sớm mai không chỉ giúp cô rèn luyện sức khỏe, giữ gìn sự dẻo dai mà còn là cách cô bắt đầu một ngày mới thật sảng khoái, tái tạo năng lượng tích cực để tiếp tục lan tỏa hơi ấm cho gia đình.

Hạnh phúc hiếm khi đến từ những điều lớn lao. Nó được nuôi lớn mỗi ngày từ những bữa cơm có người cùng đứng bếp, từ những cuộc điện thoại hỏi " Còn thịt không con? " của bố mẹ ở quê, từ cách một người cha gìn giữ nếp nhà để con cháu noi theo và từ sự kiên nhẫn của người mẹ khi đồng hành cùng con qua từng dấu mốc cuộc đời.

Rồi một ngày, hai cậu con trai sẽ trưởng thành và tự xây dựng thế giới của riêng mình. Có thể các con sẽ bận rộn với những hoài bão xa xôi, nhưng điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sẽ luôn là ký ức về một ngôi nhà ấm áp - nơi có tiếng cười quây quần và sự thấu hiểu vô điều kiện giữa các thành viên. Bởi khi tình yêu thương được vun đắp bằng sự trân trọng và sẻ chia, ngôi nhà tự khắc sẽ trở thành nơi ai cũng mong muốn được trở về.

(Ảnh trong bài: FBNV)