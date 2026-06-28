Nhận không ra ngoại hình hiện tại của Hoa hậu Đỗ Hà khi bị "tóm dính" qua camera thường

Sau khi lên xe hoa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gần như rút khỏi các hoạt động giải trí và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Nàng hậu dành phần lớn thời gian cho cuộc sống cá nhân, vì vậy mỗi lần lộ diện đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, Đỗ Hà cùng ông xã được bắt gặp xuất hiện tại một concert ở Hà Nội. Dù chỉ xuất hiện qua những đoạn clip ghi lại bằng camera thường của khán giả, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất là ngoại hình hiện tại của Đỗ Hà có nhiều thay đổi so với trước đây. Trong những khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, nàng hậu được nhận xét có gương mặt tròn trịa hơn, vóc dáng cũng đầy đặn hơn. Không ít người thừa nhận nếu chỉ lướt qua sẽ khá khó nhận ra Đỗ Hà vì diện mạo khác lạ.

Ngay dưới các bài đăng, nhiều bình luận cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ tăng cân rõ rệt sau khi kết hôn. Thậm chí, một số cư dân mạng còn đặt nghi vấn nàng hậu đang chuẩn bị đón tin vui vì ngoại hình có nhiều nét giống phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Đỗ Hà hiện chưa lên tiếng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ diện với khuôn mặt tròn trịa (Nguồn: @hoahauvietnam)

Đỗ Hà hạnh phúc sánh đôi bên chồng thiếu gia tại concert tối qua

Gần đây, Hoa hậu Đỗ Hà thừa nhận tăng cân, thường xuyên diện đồ rộng

Tại sự kiện gần nhất, Đỗ Hà cũng chọn chiếc váy giấu vóc dáng hiện tại

Cuộc sống Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau kết hôn

Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập. Hoa hậu Việt Nam 2020 tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Về việc tạm ngừng công việc ở thẩm mỹ viện, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Hoa hậu Đỗ Hà tạm lui về hậu trường sau đám cưới với chồng doanh nhân

Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Vợ chồng Đỗ Thị Hà cùng nhau đi du lịch nước ngoài, tận hưởng hôn nhân viên mãn sau kết hôn

Ảnh: FBNV