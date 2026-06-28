Hoa hậu Bolero ăn chay trường, sở hữu bất động sản từ Thủ Đức tới Vũng Tàu

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Kim Thoa đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Trước đây tôi sống ở Thủ Đức, còn bây giờ tôi ở dưới Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) này để quản lý cơ sở kinh doanh. Thực ra, tôi vẫn đi đi về về vì nhà tôi vẫn ở Thủ Đức nhưng đang cho thuê.

Kim Thoa và Khương Dừa

Sắp tới, tôi cũng dọn lại để về đó ở rồi cứ chạy lên chạy xuống. Hôm nào phải chạy show nhiều thì tôi về Thủ Đức ở, còn không thì tôi lại về Phú Mỹ.

Trước đây tôi từng thi cuộc thi Solo cùng Bolero. Lúc vào thi thì tôi lại dính bầu bé đầu tiên, nên cũng mệt. May mắn là thi xong, tôi cũng được đi diễn luôn, có show đều.

Tôi được các anh chị em trong nghề như anh Randy và một số cô chú khác nâng đỡ, cho tôi được song ca cùng. Tôi cũng được Tổ thương nên được mọi người biết đến dần. Có những bài tôi đạt đến vài chục triệu view trên Youtube.

Thế là bầu show bên Mỹ biết đến tôi rồi mời tôi sang Mỹ luôn từ năm 2019. Từ đó, tôi cứ qua Mỹ diễn liên tục, đi show khắp nơi. Nhưng vì có gia đình rồi sinh em bé, nên tôi bị gián đoạn sự nghiệp, sinh liên tục hai đứa luôn.

Nhà tôi có 3 chị em, một em gái sống ở Phần Lan, chỉ một mình tôi theo nghề hát. Ba tôi cao 1m85, nên tôi mới cao được như thế. Ba tôi hát rất hay, hồi trẻ mê anh Châu Thanh lắm, nên hát hơi dài. Nhưng vì ba không theo nghề, nên không tập luyện nhiều.

Ban đầu, tôi học lớp điện ảnh trường Sân khấu Điện ảnh, là học trò của thầy Minh Nhí. Nhưng tôi lại mê hát hơn diễn, chỉ thích hát.

Một ngày nọ, tôi đi qua lớp dạy cải lương, thấy mê quá nên đứng lại xem. Cô giáo hỏi han rồi khuyên tôi nên qua học lớp cải lương, để vừa được hát vừa được diễn, vì tôi có giọng, nếu chỉ học lớp điện ảnh thì phí quá. Thế là tôi chuyển sang lớp cải lương học".

Ca sĩ Kim Thoa cũng chia sẻ, cô ăn chay trường được nhiều năm.

Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang, từ nhỏ cô đã có niềm đam mê nghệ thuật. Cô theo học trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tốt nghiệp năm 2009 và theo đuổi đam mê diễn xuất, ca hát. Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt khả ái, Kim Thoa còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu Bolero".

Nữ ca sĩ còn lấn sân kinh doanh và hiện sở hữu một tổ hợp nhà hàng đồ chay ở Phú Mỹ. Đây là một tổ hợp ẩm thực rộng lớn với diện tích lên đến vài nghìn mét vuông, bao gồm nhiều khu vui chơi, giải trí, ăn uống bên trong.