Đạo diễn trẻ gây sốt với MV quay đại cảnh hoành tráng gần 300 người ở Đại Nội Huế

MV Em là cô gái Việt Nam vừa được ca sĩ Huyền Trang Sao Mai phát hành nhanh chóng gây ấn tượng không chỉ bởi giai điệu giàu cảm xúc mà còn nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu. Dưới bàn tay của đạo diễn Philip Phạm, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và những vùng đất giàu bản sắc văn hóa hiện lên vừa thơ mộng, vừa mang đậm chất điện ảnh.

MV được thực hiện tại ba miền Bắc - Trung - Nam, đưa khán giả đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và văn hóa của đất nước. Mỗi khung hình đều góp phần giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam theo cách gần gũi nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Trong đó, Huế là điểm nhấn nổi bật nhất. Những góc máy mới lạ cùng cách xử lý hình ảnh tinh tế đã mang đến một góc nhìn khác về vùng đất cố đô, khiến nhiều khán giả ấn tượng bởi vẻ đẹp đằm sâu, dịu dàng nhưng không kém phần hiện đại.

Ít ai biết, người đứng sau những thước phim ấy chính là một người con của xứ Huế.

Sinh ra và lớn lên tại Huế, Philip Phạm cho biết chính vẻ đẹp trầm lắng và chiều sâu văn hóa của quê hương đã ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy làm nghề của anh. Quãng thời gian học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh mang lại nền tảng chuyên môn, còn Huế mang đến cho anh cảm xúc để kể chuyện bằng hình ảnh.

"Bất cứ sản phẩm nào liên quan đến Huế, tôi đều cố gắng đưa sự chân thành và những giá trị văn hóa vào trong đó. Em là cô gái Việt Nam cũng không phải ngoại lệ", nam đạo diễn chia sẻ.

Là người am hiểu Huế nhưng quá trình ghi hình tại đây vẫn mang đến không ít thử thách cho ê-kíp.

Đạo diễn Philip Phạm

Theo Philip Phạm, phân cảnh đáng nhớ nhất chính là đại cảnh tại Trung tâm Đại Nội với gần 300 diễn viên quần chúng cùng tham gia xếp hình trái tim và dòng chữ "Việt Nam". Để thực hiện cảnh quay này, toàn bộ ê-kíp phải có mặt từ 4 giờ sáng để chuẩn bị.

"Đây là một trong những phân đoạn áp lực nhất của MV vì phải điều phối số lượng người rất lớn trong thời gian ngắn, đồng thời đảm bảo đội hình chính xác, hình ảnh đẹp và đúng với ý tưởng nghệ thuật. Chỉ cần một vài sai lệch nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng thể khung hình", anh nói.

Tuy nhiên, điều khiến đạo diễn trẻ nhớ nhất lại là tinh thần làm việc của cả ê-kíp. Từ đội ngũ sản xuất đến các diễn viên quần chúng đều phối hợp nhịp nhàng, luôn giữ năng lượng tích cực và sẵn sàng hỗ trợ nhau.

"Chính sự đồng lòng ấy đã giúp chúng tôi hoàn thành một trong những đại cảnh quan trọng nhất của MV, tạo nên những hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước", Philip Phạm chia sẻ.

Không chỉ để lại dấu ấn ở phần hình ảnh, Em là cô gái Việt Nam còn đánh dấu lần đầu tiên Philip Phạm hợp tác với Huyền Trang Sao Mai.

Nam đạo diễn cho biết anh nhận lời ngay từ lần đầu nghe ca khúc bởi bị thu hút bởi thông điệp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.

Ca sĩ Huyền Trang Sao Mai

"Khi nhận được lời mời thực hiện MV Em là cô gái Việt Nam , tôi bị thu hút bởi thông điệp tích cực và niềm tự hào về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Ngay từ lần đầu nghe ca khúc, tôi cảm nhận được sự dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng rất mạnh mẽ của người con gái Việt. Đó là điều khiến tôi muốn đồng hành cùng dự án", anh cho biết.

Từ cảm nhận đó, yếu tố nữ tính được khai thác xuyên suốt tác phẩm. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên không chỉ dịu dàng, kín đáo mà còn mang vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, bản lĩnh và giàu nội lực.

Về phía Huyền Trang Sao Mai, nữ ca sĩ vốn nổi tiếng kỹ tính trong việc lựa chọn ê-kíp sản xuất. Bên cạnh những cộng sự quen thuộc, cô luôn tìm kiếm những gương mặt mới để tạo màu sắc khác biệt cho các sản phẩm âm nhạc.

Sau khi tìm hiểu về Philip Phạm, Huyền Trang tin rằng mình đã chọn đúng người. Theo nữ ca sĩ, Em là cô gái Việt Nam cần khai thác vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt, và không nơi nào truyền tải tinh thần ấy tốt hơn Huế - vùng đất đã nuôi dưỡng cảm xúc của vị đạo diễn trẻ.

Sự lựa chọn này đã mang lại hiệu quả khi MV nhận được nhiều lời khen về phần hình ảnh. Những khung hình đẹp như tranh, giàu cảm xúc và mang hơi thở điện ảnh góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Sau MV này, Philip Phạm cho biết anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi những dự án âm nhạc và điện ảnh mang đậm giá trị văn hóa.

"Tôi không đặt nặng việc làm những điều thật lớn lao, mà mong mỗi sản phẩm đều có cảm xúc, sự chân thành và để lại một điều gì đó tích cực cho khán giả", đạo diễn trẻ chia sẻ.

Với Em là cô gái Việt Nam , Philip Phạm không chỉ cho thấy khả năng kể chuyện bằng hình ảnh mà còn khẳng định dấu ấn của một đạo diễn trẻ theo đuổi những giá trị văn hóa. Những thước phim đậm chất điện ảnh cùng góc nhìn tinh tế về con người và quê hương đã góp phần tạo nên một MV giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.