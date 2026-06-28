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Vợ NSND Công Lý bức xúc: "Tôi sẽ kiếm tiền bằng chính sức mình để chữa bệnh cho chồng"

| | Lifestyle

"Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp", vợ NSND Công Lý viết.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, lên tiếng trước những thông tin tiêu cực xoay quanh gia đình trong thời gian qua.

Theo Ngọc Hà, cô vốn không muốn phản hồi vì tin rằng "sự thật rồi sẽ tự đứng vững". Tuy nhiên, khi sự im lặng bị hiểu thành yếu đuối và những lời công kích ngày càng lan rộng, cô quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự của bản thân cũng như gia đình.

Vợ NSND Công Lý bức xúc vì những tin đồn thất thiệt.

Điều khiến vợ NSND Công Lý bức xúc là việc một số người cho rằng gia đình cô "ăn mày lòng trắc ẩn", thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề như "mất hết liêm sỉ".

Ngọc Hà khẳng định: "Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp. Chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi".

Cô cũng bác bỏ thông tin cho rằng vợ chồng mình được tài trợ toàn bộ chi phí sang Nhật Bản chữa bệnh trong suốt ba năm. Theo Ngọc Hà, nếu có người khẳng định điều đó thì cần đưa ra bằng chứng cụ thể về đơn vị hoặc chương trình tài trợ, thay vì biến suy diễn thành sự thật để công kích người khác.

Nhắc lại khoảng thời gian khó khăn trước đây, Ngọc Hà cho biết ba năm trước, NSND Công Lý từng nghẹn ngào vì cảm thấy bất lực khi chưa thể lo cho con trai đi du học. Theo cô, đó chỉ là cảm xúc của một người cha, hoàn toàn không phải lời kêu gọi hay xin sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Ngọc Hà cũng nhấn mạnh, việc cô từng chia sẻ về áp lực tài chính trong quá trình chữa bệnh cho chồng không đồng nghĩa với việc đi xin sự thương hại của dư luận.

"Có một khoảng cách rất lớn giữa chia sẻ và xin xỏ. Tiếc rằng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để phân biệt", cô viết.

Ngọc Hà luôn bên cạnh chăm sóc chồng.

Bên cạnh đó, vợ NSND Công Lý cũng gửi thông điệp tới những người làm nội dung trên mạng xã hội. Cô cho rằng nếu sử dụng câu chuyện của gia đình mình để làm "content" thì cần trích dẫn đúng phát ngôn, không thêm thắt những điều cô chưa từng nói để tạo tranh cãi.

"Làm content bằng sự thật thì còn là nghề; làm content bằng sự bịa đặt thì chỉ là đánh đổi danh dự người khác để mua vài phút chú ý", Ngọc Hà bày tỏ.

Khép lại bài đăng, Ngọc Hà khẳng định cô sẽ tiếp tục lao động để có kinh phí chữa bệnh cho chồng và chăm lo cho gia đình, đồng thời nhấn mạnh bản thân có quyền bảo vệ danh dự trước những thông tin mà cô cho là vu khống.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục lao động, tiếp tục kiếm tiền bằng chính sức mình để chữa bệnh cho chồng và chăm lo cho gia đình.

Còn những người chỉ nhìn một dòng tiêu đề rồi vội vàng kết luận về nhân cách của người khác, tôi chỉ mong một ngày họ hiểu rằng: Danh dự của một con người không nằm ở lời người khác viết về họ mà nằm ở cách họ sống mỗi ngày. Và nhân cách của một người cũng bộc lộ rất rõ qua cách họ đối xử với nỗi đau của người khác", Ngọc Hà chia sẻ.

Tình hình NSND Công Lý sau khi vợ kém 15 tuổi thông báo dừng sang Nhật chữa trị

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

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