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Tình hình NSND Công Lý sau khi vợ kém 15 tuổi thông báo dừng sang Nhật chữa trị

| | Lifestyle

Sức khỏe của NSND Công Lý những năm gần đây nhận được sự quan tâm của nhiều người ái mộ.

Mới đây, vợ NSND Công Lý - chị Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi thông báo dừng kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản điều trị hậu đột quỵ.

Cô chia sẻ: "Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính. Quan trọng hơn, tôi nhận ra bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi, chữa lành và chăm sóc sức khỏe của chính mình sau một hành trình dài đầy áp lực".

Từ chia sẻ này, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, nếu theo dõi trang cá nhân của Ngọc Hà, có thể thấy sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý.

Cách đây vài ngày, vợ Công Lý đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam nghệ sĩ vui vẻ bên con trai riêng cùng những chia sẻ đầy xúc động. Cô cho biết: "Với anh Lý, có lẽ bây giờ niềm vui lớn nhất chính là gia đình và các con. Hôm qua anh Tít có qua thăm bố Lý và trộm vía bố rất vui khi nhìn thấy con. Cũng khá lâu rồi Tít mới qua vì bây giờ bận học. Lâu lắm rồi Hà mới cho anh Lý lên sóng và trộm vía anh vẫn khỏe nhé các bác ơi".

Ngọc Hà cũng cho biết sẽ cập nhật nhiều hơn về cuộc sống gia đình trong thời gian tới. Trong một đoạn video đăng tải ngày 26/6, Ngọc Hà tiếp tục tiết lộ việc hơn một tháng qua chồng cô mới bước chân ra khỏi nhà.

Cô hài hước kể: "Hơn một tháng rồi cụ Lý mới bước chân ra khỏi nhà nha. Và việc đầu tiên cụ Lý làm là đi từ tòa nhà mình đang ở sang tòa nhà bên cạnh để thăm cậu em rể. Ngồi được khoảng 5 phút là đòi vợ cho về nhà ngay lập tức".

Từ những chia sẻ trên có thể thấy NSND Công Lý luôn nhận được sự chăm sóc tận tình, chu đáo từ vợ. Nhiều khán giả cũng nhận xét nam nghệ sĩ hiện trông khỏe mạnh, tăng cân và hồng hào hơn trước.

Việc đưa chồng sang Nhật Bản điều trị là quyết định của Ngọc Hà với mong muốn ông xã có thể phục hồi tốt hơn sau cơn đột quỵ từng khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, cô vẫn cố gắng đưa chồng sang Nhật để tiếp cận các phương pháp hỗ trợ phục hồi sức khỏe tiên tiến.

Trong suốt 5 năm chăm sóc chồng sau biến cố sức khỏe, Ngọc Hà đã đồng hành cùng ông xã trong 10 chuyến sang Nhật điều trị và chứng kiến những chuyển biến tích cực từng ngày.

Chị Ngọc Hà chăm sóc chồng chu đáo suốt nhiều năm qua.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, những chuyến đi đầu tiên cô nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ người thân, bạn bè nhưng về sau gần như một mình gồng gánh mọi chi phí. "Tôi thấy mình đã cố gắng 200% để làm mọi thứ cho ông xã và dành cho anh ấy những gì tốt đẹp nhất. Nghĩ lại, tôi thấy sợ vì 10 lần đi thì 10 lần tôi phải lo từng đồng để đưa anh sang Nhật điều trị", cô chia sẻ với Dân trí.

Ngọc Hà và NSND Công Lý đăng ký kết hôn vào đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Không lâu sau ngày về chung một nhà, nam nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ, khiến cuộc sống hôn nhân của cả hai đối mặt với nhiều thử thách.

Trong suốt thời gian chồng điều trị và phục hồi, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc anh từng chút một. Sự tận tụy, kiên trì của cô dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều sự yêu mến và cảm phục từ công chúng, trở thành minh chứng cho một tình yêu bền bỉ, vượt qua nghịch cảnh.

Vợ NSND Công Lý gây chú ý với quan điểm về sự gắn bó trong hôn nhân

Theo Dạ Vũ

Phụ nữ mới

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