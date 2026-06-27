Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả chục nghìn người đổ về Trường đua F1 (Mỹ Đình)

| | Lifestyle

Sân khấu concert Thanh xuân đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Sân khấu đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.

Hàng trăm người hâm mộ đến khu vực tổ chức concert từ sớm. Ảnh: Như Ý.

Sự kiện được livestream trên các kênh YouTube của Báo Tiền Phong, VTV Shows, Facebook Báo Tiền Phong và nền tảng OTT MyTV.

Với khán giả đến xem trực tiếp, ban tổ chức khuyến cáo không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….

Từ 13h, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu.

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

Từ Khóa:
concert

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạp chí Mỹ công bố nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026, có nơi giới siêu giàu chi cả tỷ cho một đêm

Tạp chí Mỹ công bố nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026, có nơi giới siêu giàu chi cả tỷ cho một đêm Nổi bật

Tiểu thư tài phiệt Paris Hilton gây sốt ở World Cup, được ưu ái làm một việc đầy quyền lực

Tiểu thư tài phiệt Paris Hilton gây sốt ở World Cup, được ưu ái làm một việc đầy quyền lực Nổi bật

30 tuổi đi thuê nhà, chi thêm 1,1 tỷ đồng để cải tạo không gian rộng 200m2, trồng cả vườn rau sạch để ăn

30 tuổi đi thuê nhà, chi thêm 1,1 tỷ đồng để cải tạo không gian rộng 200m2, trồng cả vườn rau sạch để ăn

13:40 , 27/06/2026
Ai sống thọ hơn giữa người âm thầm nghỉ ngơi và người tập thể dục mỗi ngày? Nghiên cứu 22.398 người lộ ra sự thật

Ai sống thọ hơn giữa người âm thầm nghỉ ngơi và người tập thể dục mỗi ngày? Nghiên cứu 22.398 người lộ ra sự thật

13:40 , 27/06/2026
Được mệnh danh là "búp bê sống" xứ Hàn, mỹ nhân cao 1m73 tiết lộ 8 bí quyết giữ dáng: Có thói quen sau bữa ăn ai cũng làm được

Được mệnh danh là "búp bê sống" xứ Hàn, mỹ nhân cao 1m73 tiết lộ 8 bí quyết giữ dáng: Có thói quen sau bữa ăn ai cũng làm được

12:30 , 27/06/2026
Mỹ nhân sở hữu nét đẹp "ngắm hoài không thấy chán": Lấy chồng CEO khét tiếng không công khai, sống như bà hoàng trong biệt thự triệu đô ở Mỹ

Mỹ nhân sở hữu nét đẹp "ngắm hoài không thấy chán": Lấy chồng CEO khét tiếng không công khai, sống như bà hoàng trong biệt thự triệu đô ở Mỹ

11:43 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên