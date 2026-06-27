Cả chục nghìn người đổ về Trường đua F1 (Mỹ Đình)

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Sân khấu đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.

Hàng trăm người hâm mộ đến khu vực tổ chức concert từ sớm. Ảnh: Như Ý.

Sự kiện được livestream trên các kênh YouTube của Báo Tiền Phong, VTV Shows, Facebook Báo Tiền Phong và nền tảng OTT MyTV.

Với khán giả đến xem trực tiếp, ban tổ chức khuyến cáo không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….

Từ 13h, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu.