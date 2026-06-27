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Tiểu thư tài phiệt Paris Hilton gây sốt ở World Cup, được ưu ái làm một việc đầy quyền lực

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Trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ nghẹt thở 5 bàn thắng, nhưng Paris Hilton mới là cái tên chiếm sóng mạng xã hội!

Sức nóng của trận đối đầu đỉnh cao giữa đội tuyển Mỹ thua 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng World Cup 2026 ngày 26/6 không chỉ kịch tính bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, mà còn bùng nổ hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt: Paris Hilton.

Tiểu thư tài phiệt nước Mỹ đã khiến hàng vạn khán giả có mặt tại sân và hàng triệu người xem truyền hình phải trầm trồ khi vinh dự được chọn làm người rước quả bóng thi đấu chính thức ra sân trước giờ bóng lăn.

Paris Hilton (sinh năm 1981) là một nữ doanh nhân, người mẫu, ca sĩ và nhân vật truyền hình nổi tiếng người Mỹ (Ảnh: Marca)

Paris Hilton xuất hiện thần thái (Ảnh: Marca)

Ảnh: Marca

Paris Hilton bế theo con gái (Ảnh: Marca)

Kể từ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh trên sân nhà, Paris Hilton đã chứng minh mình là một "fan cứng" chính hiệu của đội tuyển Mỹ. Người đẹp sinh năm 1981 liên tục đồng hành, có mặt trên khán đài từ những trận đấu đầu tiên để tiếp lửa cho các cầu thủ xứ cờ hoa. Chính sự nhiệt huyết, lòng trung thành cùng tầm ảnh hưởng không thể bàn cãi đã giúp nữ doanh nhân nhận được đặc cách đầy vinh dự từ Ban tổ chức trong trận cầu đinh này.

Paris Hilton được giao nhiệm vụ rước bóng trận đấu (Ảnh: Getty)

Xuất hiện đầy rạng rỡ, Paris Hilton sải bước ra thảm cỏ sân SoFi với thần thái chuẩn "nữ hoàng". Sự xuất hiện của cô cá tính và bùng nổ đến mức làm lu mờ cả dàn siêu sao hạng A Hollywood cũng đang có mặt trên khán đài VIP như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio hay Jessica Alba. Trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc rước bóng của cô ngay lập tức "viral" chóng mặt với hàng triệu lượt tương tác.

Mặc dù trận đấu sau đó đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho đội chủ nhà khi Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng chung cuộc 3-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 7, nhưng dấu ấn mà Paris Hilton để lại vẫn vô cùng đậm nét.


Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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