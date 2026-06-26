Chuyện gì vừa xảy ra với Lee Sung Kyung?

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m75 cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn, Lee Sung Kyung từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân có vóc dáng ấn tượng của showbiz Hàn. Xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, nữ diễn viên luôn gây chú ý với đôi chân dài miên man, bờ vai thanh mảnh cùng phong thái thời thượng mỗi khi xuất hiện.

Tuy nhiên, đôi chân dài vốn là “vũ khí visual” của nữ diễn viên lại đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi hình ảnh cô xuất hiện tại 1 sự kiện được chia sẻ lại trên MXH. Vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 1990 trông vô cùng mảnh khảnh, phần chân khẳng khiu trông như...sắp gẫy. Không ít ý kiến cho rằng minh tinh xứ Hàn quá gầy, khiến đôi chân dài trở nên thiếu sức sống trước ống kính.

Đôi chân khẳng khiu để lộ vóc dáng siêu gầy của Lee Sung Kyung. (Nguồn: Instagram)

Chiếc váy denim dáng ngắn với phom dáng đơn giản gần như trở thành “phông nền” để làm nổi bật đôi chân dài trứ danh của Lee Sung Kyung. Do đó, "cặp kiếm Nhật" của nữ diễn viên lập tức thu hút ánh nhìn khi sở hữu độ dài ấn tượng nhưng lại gầy đến trơ xương, không có chút da thịt. Từ phần đùi, đầu gối cho đến bắp chân đều rất mảnh, thon nhỏ, khiến tổng thể đôi chân trông dài hơn nhưng cũng tạo cảm giác khẳng khiu.

Đặc biệt, dưới ánh sáng mạnh, phần xương chân và các đường nét cơ thể càng lộ rõ, làm tổng thể diện mạo người đẹp trở nên thiếu sự khỏe khoắn. Với chiều cao quá nổi trội, Lee Sung Kyung nên tăng cân chút để hình thể được cân đối, quyến rũ hơn.

Đôi chân khẳng khiu của Lee Sung Kyung càng thêm lều khều khi đi cùng giày cao gót.

Netizen hoang mang trước vóc dáng gầy gò của Lee Sung Kyung.

Lee Sung Kyung từng khiến cõi mạng bùng nổ khi hóa thân thành công chúa Jasmine trong vở nhạc kịch Aladdin phiên bản Hàn Quốc. Không chỉ ghi điểm bởi khả năng diễn xuất và giọng hát, nữ diễn viên còn chinh phục người xem với tạo hình lộng lẫy như bước ra từ thế giới cổ tích. Bộ trang phục cầu kỳ với những chi tiết bắt mắt giúp tôn lên vóc dáng nổi bật, đẹp đến vô thực của Lee Sung Kyung, trong khi layout makeup nhấn mạnh đôi mắt to tròn cùng phần má sắc nét càng làm tăng vẻ đẹp kỳ ảo của nhân vật.

Một trong những lý do khiến hình ảnh nàng Jasmine của Lee Sung Kyung viral chính là nhờ đường cong mềm mại, vóc dáng "có da có thịt" cân đối, sexy. Nhiều netizen cho rằng cô chính là phiên bản công chúa Jasmine sống động nhất, vừa giữ được nét ngọt ngào nguyên bản vừa mang đến sức hút hiện đại, gợi cảm.

Lee Sung Kyung từng gây sốt với hình tượng công chúa Jasmine với vòng 1 căng tràn quyến rũ. (Nguồn:X)

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mẫu, Lee Sung Kyung vốn có xuất phát điểm không phải là một diễn viên mà là người mẫu chuyên nghiệp. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2014 khi Lee Sung Kyung trở thành nữ diễn viên kiêm người mẫu đầu tiên trực thuộc cả YG Entertainment và YGKPlus. Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, mỹ nhân họ Lee không chỉ ghi dấu với vai trò diễn viên qua nhiều tác phẩm đình đám mà còn là một trong những gương mặt thời trang nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc.

Ảnh: Instagram.





Nhờ khí chất sang trọng, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng lý tưởng, Lee Sung Kyung nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu cao cấp. Cô từng đảm nhận vai trò đại sứ mảng Beauty của Chanel từ năm 2021, đồng thời trở thành đại sứ của thương hiệu trang sức cao cấp Ý Damiani. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, show diễn của nhiều nhà mốt danh tiếng như Valentino, Celine hay Louis Vuitton. Gần đây, Lee Sung Kyung tiếp tục gây chú ý khi ngày càng thân thiết với Dolce & Gabbana, liên tục góp mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của nhà mốt Ý, khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang đa năng.