Xóa bỏ định kiến "người già mù công nghệ", cụ bà 62 tuổi tự làm vlogger 1 mình đỉnh hơn cả Gen Z

Trong thời đại bùng nổ của truyền thông kỹ thuật số, việc cầm điện thoại lên và tự quay một đoạn video ngắn không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, đằng sau những thước phim triệu view với hình ảnh sắc nét, ánh sáng hoàn hảo và nội dung lôi cuốn thường là sự nhúng tay của cả một ê-kíp (team) hùng hậu từ quay phim, đánh sáng đến hậu kỳ. Chính vì vậy, đoạn video hậu trường (Behind The Scenes) bóc trần quá trình tự sản xuất vlog của một "bà nội" 62 tuổi tên Nhất Liễu đã lập tức trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Không người trợ giúp, không máy móc cồng kềnh, người phụ nữ với mái tóc hoa râm ấy tự hào tuyên bố mình là "công ty một người làm hết". Bằng sự tinh tế trong thẩm mỹ và tư duy nhạy bén với công nghệ, bà đã biến ngôi nhà nhỏ của mình thành một phim trường thu nhỏ, sản xuất ra những đoạn video dưỡng da, đập hộp (unboxing) mang đậm phong cách sống thượng lưu. Xem những tuyệt chiêu tự quay phim của vlogger 62 tuổi, để thấy rằng: Sự sáng tạo và đam mê chưa bao giờ có ranh giới về tuổi tác.

Đập tan định kiến bằng tối giản hóa công cụ

Khi nhắc đến việc quay phim, nhiều người thường hình dung đến những chiếc máy ảnh DSLR đắt tiền, những bộ lens khủng hay hệ thống ánh sáng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, bí mật đầu tiên của bà Nhất Liễu lại nằm ở triết lý Tối giản (Minimalism) trong thiết bị.

Trong phân cảnh mở đầu, bà thảnh thơi nằm trên thảm, xung quanh bày biện bộ đồ nghề "kiếm cơm" của mình. Đó chỉ vỏn vẹn là: Một chiếc điện thoại thông minh (smartphone), một chiếc gậy tự sướng kiêm tripod (chân đế), một vài chiếc đèn LED trợ sáng nhỏ gọn và một chiếc camera hành trình (Action cam). Đây chính là minh chứng sống động nhất cho việc: Thiết bị không làm nên một tác phẩm nghệ thuật, tư duy của người đứng sau ống kính mới là yếu tố quyết định.

Bà chia sẻ một nguyên tắc sống còn dành cho những người sáng tạo nội dung độc lập: "Quan trọng nhất là 'Tùy thủ ghi chép' (tiện tay ghi lại) - tiết kiệm rắc rối". Nếu việc chuẩn bị thiết bị quá rườm rà, bạn sẽ rất nhanh nản chí và bỏ cuộc. Việc sử dụng một chiếc điện thoại luôn mang theo bên mình giúp bà dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc đời thường một cách tự nhiên nhất.

Bậc thầy về "chơi sáng" và bố cục không gian

Điểm khiến các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ thán phục trước vlogger 62 tuổi này chính là khả năng kiểm soát ánh sáng và không gian kiến trúc. Ánh sáng là linh hồn của nhiếp ảnh, và bà Nhất Liễu hiểu rất rõ điều đó.

Quy tắc đầu tiên của bà là: Tôn trọng ánh sáng tự nhiên. Vào ban ngày, bà luôn tận dụng tối đa ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ lớn nơi ban công. "Ánh sáng này vừa nhu hòa (mềm mại) lại vừa hoàn toàn miễn phí", bà cười nói. Ánh sáng tự nhiên luôn mang lại một sắc độ chân thực, giúp làn da trông căng bóng và cảnh vật trở nên có sức sống hơn.

Nhưng khi trời mưa, hoặc khi màn đêm buông xuống, làm thế nào để khung hình không bị nhiễu hạt (noise)? Đó là lúc bà sử dụng những chiếc đèn LED trợ sáng kẹp bàn. Cách bà đánh sáng không phải là chĩa thẳng đèn vào mặt gây chói lóa, mà là tạo ra "Sự cân bằng giữa tông màu lạnh và ấm". Một chút ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ phía sau, kết hợp với ánh sáng trắng trong trẻo từ đèn LED phía trước giúp chủ thể nổi bật lên.

Đặc biệt, tư duy về bố cục "Tiền cảnh - Hậu cảnh" (Foreground - Background) của bà vô cùng xuất sắc. Bà thường đặt một chậu dương xỉ hoặc một cành cây mờ mờ ở sát ống kính (làm tiền cảnh), tạo ra một lớp màn che tự nhiên. Kỹ thuật này giúp khung hình có sự phân tầng sâu sắc, tạo "cảm giác kéo dài" cho không gian. Chính sự thông thoáng và chuyên nghiệp này đã giữ chân khán giả ở lại với video của bà.

Nghệ thuật kể chuyện bằng âm thanh và trạng thái thư giãn

Một video hoàn hảo không chỉ cần hình ảnh đẹp mà còn cần âm thanh sống động và một nhân vật truyền cảm hứng. Trong phân cảnh quay video "Đập hộp" (Unboxing) một bộ đồ tập thể thao của thương hiệu cao cấp Lululemon, bà Nhất Liễu đã thể hiện một sự tinh tế đáng kinh ngạc.

Thay vì sử dụng những bản nhạc nền ồn ào, chát chúa, bà nhấn mạnh: "Âm thanh gốc khi xé lớp băng dính hộp giấy nhất định phải được giữ lại". Âm thanh rẹt rẹt của băng dính, tiếng sột soạt của lớp giấy bọc, tiếng va chạm của nắp hộp... chính là những âm thanh mang tính ASMR (Hiệu ứng phản ứng sướng râm ran độc lập), kích thích trực tiếp vào thính giác của người xem, tạo ra một "cảm giác không khí" chân thực khiến ai cũng tò mò muốn biết bên trong có gì. Hơn nữa, việc sử dụng "nhiều góc độ máy quay" như góc quay cận cảnh đôi tay xé hộp, góc quay toàn cảnh bà mở hộp trên bàn... đã biến một hành động đơn điệu thành một câu chuyện có nhịp điệu.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất làm nên thương hiệu của "Bà nội Nhất Liễu" lại nằm ở trạng thái tinh thần của bà. Khác với những vlogger trẻ thường cố gồng mình lên để diễn nét sang chảnh hay nhí nhảnh, bà khuyên mọi người: "Trước khi bấm máy quay video dưỡng da, hãy để cơ thể mình thật thả lỏng". Hình ảnh người phụ nữ 62 tuổi, mặc chiếc váy trắng mộc mạc, thoa một chút BB cream mỏng nhẹ và tô một điểm son đỏ tươi tắn trước gương phòng tắm đã toát lên một sự tự tin và quyến rũ chết người. Không cần phải cố gắng giấu đi những nếp nhăn của thời gian, sự thong dong, điềm tĩnh và phong thái "Quiet Luxury" (Sang trọng thầm lặng) của bà mới chính là thứ filter (bộ lọc) đẹp nhất.

Hành trình tự quay vlog của bà Nhất Liễu không chỉ là một khóa học về kỹ năng sản xuất nội dung, mà nó còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về phong cách sống của thế hệ người cao tuổi hiện đại. Sáng tạo không phải là một đặc quyền của tuổi trẻ. Chỉ cần bạn có đam mê, có tư duy thẩm mỹ và dám làm chủ công nghệ, thì dù ở tuổi 62 hay 72, bạn vẫn hoàn toàn có thể trở thành một đạo diễn xuất sắc, tự tay quay lại những thước phim rực rỡ nhất cho chính cuộc đời mình. Không có ê-kíp ư? Không sao cả! Bởi đôi khi, "công ty mình tôi làm hết" lại là nơi sản sinh ra những tác phẩm nguyên bản và chạm đến trái tim người xem nhất.